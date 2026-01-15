BursaDEX+
Pengusaha serial dengan fintech AI raih dana $230 juta

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/15 14:15
  • Proyek terbaru Abdallah Abu-Sheikh
  • Rekam jejaknya sangat vital, kata analis
  • Mal adalah aplikasi perbankan Islam berbasis AI

Sebuah fintech yang didirikan oleh pengusaha serial Abdallah Abu-Sheikh telah mengumpulkan hampir seperempat miliar dolar dalam apa yang digambarkannya sebagai putaran pendanaan awal terbesar di Timur Tengah.

Mal, usaha perbankan keuangan Islam dan kecerdasan buatan milik Abu-Sheikh, mengumumkan minggu ini bahwa mereka telah mengumpulkan $230 juta dalam pendanaan awal.

"Ukuran pendanaan biasanya terkait dengan ukuran peluang," kata pengusaha berbasis Abu Dhabi itu kepada CNBC, memperkirakan bahwa sektor keuangan Islam bernilai sekitar $7 triliun "tanpa ada pemimpin perbankan global tunggal".

BlueFive Capital memimpin putaran penggalangan dana, dengan partisipasi dari investor strategis lain dan family office.

Selain menargetkan Timur Tengah, Abu-Sheikh mengatakan dia berencana menggunakan pendanaan tersebut untuk mengejar pasar di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. 

Mal sudah dalam pembicaraan dengan regulator, katanya. "Kami berusaha membuka pasar-pasar tersebut secepat mungkin."

Abdallah Abu-Sheikh membahas peluncuran Mal dengan CNBCCNBC/Reuters
Abdallah Abu-Sheikh membahas peluncuran Mal dengan CNBC

Profil dan sejarah kesuksesan exit Abu-Sheikh kemungkinan telah berperan dalam jumlah modal yang dikumpulkan, kata analis.

Dua usahanya telah dibeli oleh grup investasi dan pengembangan berbasis UEA Astra Tech: platform layanan rumah sesuai permintaan Rizek pada tahun 2022 dan kemudian aplikasi panggilan online Botim pada tahun berikutnya.

"Abdallah Abu-Sheikh telah menunjukkan kemampuan untuk membangun dan mengembangkan beberapa bisnis teknologi di kawasan ini, dan eksekusi sebelumnya secara signifikan mengurangi risiko investor," kata Ryaan Sharif, mitra untuk GCC di F6 Labs, kepada AGBI.

"Di pasar seperti Timur Tengah, di mana hasil fintech berskala masih relatif langka, pendiri yang terbukti cenderung menarik keyakinan dan modal yang tidak proporsional."

Investor ingin mengunci eksposur terhadap Abu-Sheikh sejak dini, kata Sharif, karena mereka melihat dalam dirinya kemampuan untuk "membangun platform yang mendefinisikan kategori dalam skala besar".

Sam Marchant, pendiri perusahaan investasi Forward Pursuit yang berbasis di Dubai, mengatakan penggalangan dana rekor tersebut adalah hasil dari tiga hal: "Rekam jejak dan kualitas Abdullah Abu Sheikh sebagai CEO dan pendiri, kemampuannya untuk merekrut dan mempertahankan talenta fintech terbaik di kawasan ini, dan ukuran peluang."

Bacaan lebih lanjut:

  • Ziraat Turki mengusulkan peluncuran perbankan di Suriah
  • Bank-bank Bahrain bergerak lebih dekat ke merger
  • Tiga perusahaan yang terdaftar di Arab Saudi menunjuk bank untuk penawaran sukuk

Fintech secara konsisten merupakan sektor yang paling banyak didanai di antara startup teknologi di Timur Tengah. Mereka menyumbang lebih dari setengah dari semua pendanaan ventura di kawasan ini pada tahun 2025, mengumpulkan lebih dari $4 miliar dalam 11 bulan hingga November.

Waktunya mungkin tepat bagi pemain keuangan Islam yang didorong teknologi untuk memasuki pasar, menurut Lucy Chow, mitra terbatas di bisnis investasi berbasis London Pact VC.

Standard Chartered memperkirakan bahwa nilai aset keuangan Islam yang dipegang di seluruh dunia akan melampaui $7,5 triliun pada tahun 2028.

"Mal bertujuan menjadi penggerak pertama dalam perbankan Islam berbasis AI. Belum ada pemain lain di luar sana," kata Chow. "Ada potensi pertumbuhan yang sangat besar jika Mal dapat mempercepat persetujuan regulasi dan berkembang dengan cepat."

