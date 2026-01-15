Open Interest Bitcoin Turun 31% — Sinyal Deleveraging Bullish yang Kuat

Pasar Derivatif Bitcoin Memberi Sinyal Deleveraging Menjelang Potensi Pemulihan

Tren terkini di pasar derivatif Bitcoin menunjukkan periode deleveraging, yang dapat membuka jalan bagi basis pasar yang lebih kuat dan potensi pemulihan bullish. Menurut CryptoQuant, penurunan open interest selama tiga bulan terakhir mengindikasikan bahwa pelaku pasar sedang melepas posisi berisiko, membantu mengurangi risiko sistemik dan menyiapkan fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa open interest dalam derivatif Bitcoin telah menurun sekitar 31% sejak Oktober, menandakan fase pengurangan risiko. Analisis CryptoQuant menekankan bahwa pengurangan leverage semacam ini sering bertepatan dengan dasar pasar, secara efektif mengatur ulang lingkungan trading dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk reli masa depan. Analis kripto "Darkfost" mencatat bahwa secara historis, penurunan signifikan dalam open interest telah menandai dasar pasar utama, yang bisa menjadi tanda positif bagi investor yang mencari potensi pembalikan.

Namun, kehati-hatian tetap diperlukan. Darkfost menyoroti bahwa jika harga Bitcoin terus menurun dan pasar bear semakin dalam, open interest bisa menyusut lebih lanjut. Deleveraging yang berkepanjangan ini kemungkinan akan menandakan kapitulasi yang berkelanjutan, menunda pemulihan. Open interest, yang mewakili kontrak derivatif yang belum diselesaikan, berfungsi sebagai indikator kunci sentimen pasar. Pelepasan posisi leverage berisiko dapat mencegah penjualan tajam dan mengurangi likuidasi berantai, seperti yang terlihat selama crash 10 Oktober.

Lonjakan Historis dalam Open Interest Bitcoin

Open interest Bitcoin telah turun lebih dari 30% sejak Oktober. Sumber: CryptoQuant

Pada tahun 2025, open interest Bitcoin meningkat tiga kali lipat dibandingkan level sebelumnya, didorong oleh aktivitas spekulatif yang meningkat. Lonjakan tahun lalu melihat open interest mencapai puncaknya di lebih dari $15 miliar pada 6 Oktober, peningkatan tajam dari $5,7 miliar yang tercatat pada puncak pasar di November 2021. Pertumbuhan hampir tiga kali lipat ini mencerminkan antusiasme trader yang diperbarui dan peningkatan leverage yang masuk ke pasar.

Selama reli harga baru-baru ini, penurunan open interest sering mengindikasikan posisi short sedang dilikuidasi atau ditutup, yang mengarah pada tekanan pada trader bearish. Dinamika ini mengurangi tekanan jual dan menunjukkan bahwa pembelian spot adalah pendorong utama di balik kenaikan harga baru-baru ini, yang telah meningkat hampir 10% sejak awal tahun. Skenario semacam ini mendukung reli yang lebih berkelanjutan, bebas dari volatilitas berlebihan yang didorong oleh leverage.

Kondisi Pasar Tetap Hati-hati

Meskipun harga spot naik, pasar derivatif secara keseluruhan tetap berhati-hati. Total open interest Bitcoin di seluruh bursa berada di sekitar $65 miliar, turun sekitar 28% dari puncak awal Oktober yang lebih dari $90 miliar. Khususnya, di Deribit, opsi Bitcoin dengan harga strike $100.000 memiliki nilai nosional $2,2 miliar, mengindikasikan sentimen bullish di antara trader, dengan lebih banyak taruhan long daripada short.

Meskipun demikian, analis pasar mencatat bahwa lingkungan derivatif belum beralih ke fase bull secara fundamental. Posisi saat ini tampak reaktif, didorong oleh lonjakan baru-baru ini daripada pergeseran sentimen jangka panjang. Para ahli menyarankan bahwa pasar bull yang sebenarnya dalam derivatif akan memerlukan sinyal bullish struktural yang lebih berkelanjutan sebelum trader dapat dengan percaya diri mengharapkan reli yang lebih luas terjadi.

