👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Menaiki Tangga menuju Keuangan Mikro

Sumber gambar: Paystack

Setelah satu dekade memproses pembayaran untuk ribuan bisnis Nigeria, Paystack memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang diinginkan pedagang selanjutnya: akses ke modal, manajemen perbendaharaan yang lebih baik, dan tempat yang aman untuk menyimpan dana mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, fintech ini telah mengakuisisi Ladder Microfinance Bank (MFB), sebuah bank mikro Nigeria, menambahkan entitas baru ke dalam grupnya. Entitas baru, Paystack Microfinance Bank (MFB), akan beroperasi secara independen dari bisnis pembayaran, meskipun kedua perusahaan akan berkolaborasi pada produk dalam batas regulasi.

Lisensi ini memberikan Paystack keuntungan yang kuat. Dengan akses ke salah satu set data pembayaran online terbesar di Afrika, Paystack MFB dapat memberikan pinjaman berdasarkan arus pembayaran historis pedagang daripada saldo rekening. Ini juga dapat merancang produk tabungan dan perbendaharaan yang disesuaikan dengan cara bisnis sebenarnya menghasilkan dan membelanjakan uang.

Secara lebih strategis, langkah ini memungkinkan Paystack untuk melampaui pemrosesan pembayaran. Dengan menyimpan dana di dalam entitas perbankannya sendiri, perusahaan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas uang yang mengalir melalui jaringannya, keunggulan dibandingkan pesaing pembayarannya.

Paystack MFB juga berencana menawarkan produk banking-as-a-service, memungkinkan platform lain untuk menanamkan fitur perbankan ke dalam penawaran mereka. Jika berhasil, langkah ini bisa melakukan untuk perbankan digital apa yang dilakukan Paystack untuk pembayaran online satu dekade lalu.

Namun pasarnya ramai. Nigeria sudah memiliki banyak bank bisnis dan neobank, semuanya bersaing bersama bank konvensional. Untuk memenangkan simpanan, Paystack MFB akan mengandalkan insentif imbal hasil dan penyelesaian instan untuk pedagang yang mengumpulkan pembayaran melalui Paystack.

Hanya dua minggu memasuki tahun baru, sektor fintech Nigeria telah mencatat dua akuisisi, menyusul pembelian Mono oleh Flutterwave minggu lalu. Ini adalah sinyal awal bahwa 2026 mungkin menjadi tahun yang sibuk lagi untuk kesepakatan.