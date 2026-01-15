👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Menaiki Tangga menuju Keuangan Mikro

Selamat menjelang akhir pekan.
Pada 2025, ekosistem teknologi Afrika mencapai beberapa titik belok: energi bersih sempat melampaui fintech dalam pendanaan, dan lonjakan aktivitas M&A sebesar 67% yang mencatat rekor. Ke depan, TechCabal Insights telah menerbitkan lima prediksi untuk 2026, dari munculnya konglomerat super hingga kemungkinan munculnya pusat data AI pertama Nigeria. Baca prediksi lengkapnya di sini.
Kami juga sedang melakukan survei singkat untuk membantu kami memahami bagaimana ekosistem berkinerja pada 2025. Jika Anda menjalankan startup atau bisnis kecil berbasis teknologi, memiliki pengetahuan tentang teknologi Afrika, atau secara aktif menyediakan layanan penting dalam ekosistem, kami akan menghargai bantuan Anda menjawab beberapa pertanyaan. Silakan isi formulir ini.
Mari kita bahas laporan hari ini.
Setelah satu dekade memproses pembayaran untuk ribuan bisnis Nigeria, Paystack memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang diinginkan pedagang selanjutnya: akses ke modal, manajemen perbendaharaan yang lebih baik, dan tempat yang aman untuk menyimpan dana mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, fintech ini telah mengakuisisi Ladder Microfinance Bank (MFB), sebuah bank mikro Nigeria, menambahkan entitas baru ke dalam grupnya. Entitas baru, Paystack Microfinance Bank (MFB), akan beroperasi secara independen dari bisnis pembayaran, meskipun kedua perusahaan akan berkolaborasi pada produk dalam batas regulasi.
Lisensi ini memberikan Paystack keuntungan yang kuat. Dengan akses ke salah satu set data pembayaran online terbesar di Afrika, Paystack MFB dapat memberikan pinjaman berdasarkan arus pembayaran historis pedagang daripada saldo rekening. Ini juga dapat merancang produk tabungan dan perbendaharaan yang disesuaikan dengan cara bisnis sebenarnya menghasilkan dan membelanjakan uang.
Secara lebih strategis, langkah ini memungkinkan Paystack untuk melampaui pemrosesan pembayaran. Dengan menyimpan dana di dalam entitas perbankannya sendiri, perusahaan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas uang yang mengalir melalui jaringannya, keunggulan dibandingkan pesaing pembayarannya.
Paystack MFB juga berencana menawarkan produk banking-as-a-service, memungkinkan platform lain untuk menanamkan fitur perbankan ke dalam penawaran mereka. Jika berhasil, langkah ini bisa melakukan untuk perbankan digital apa yang dilakukan Paystack untuk pembayaran online satu dekade lalu.
Namun pasarnya ramai. Nigeria sudah memiliki banyak bank bisnis dan neobank, semuanya bersaing bersama bank konvensional. Untuk memenangkan simpanan, Paystack MFB akan mengandalkan insentif imbal hasil dan penyelesaian instan untuk pedagang yang mengumpulkan pembayaran melalui Paystack.
Hanya dua minggu memasuki tahun baru, sektor fintech Nigeria telah mencatat dua akuisisi, menyusul pembelian Mono oleh Flutterwave minggu lalu. Ini adalah sinyal awal bahwa 2026 mungkin menjadi tahun yang sibuk lagi untuk kesepakatan.
Fincra menggerakkan infrastruktur pembayaran yang diandalkan bisnis untuk mengumpulkan, membayar, dan menyelesaikan di seluruh mata uang lokal dan utama Afrika dengan percaya diri. Mulai sekarang.
Kehabisan uang di tengah pembayaran? Airtel Money Kenya kini siap membantu Anda. Divisi uang seluler Airtel, raksasa telekomunikasi, sedang bersiap untuk membuka lebih banyak penawaran pinjaman bagi pelanggan. Airtel Money berencana meluncurkan layanan cerukan, yang akan memungkinkan pelanggan meminjam uang dan menyelesaikan transaksi ketika saldo mereka mencapai nol. Airtel Kenya akan secara otomatis memulihkan defisit dari akun pelanggan ketika mereka mengisi ulang dompet mereka.
Airtel Money mendorong lebih dalam ke pinjaman dan kredit, menawarkan cerukan kepada konsumen, dan menantang Safaricom, yang memiliki M-PESA, layanan uang seluler yang mengoperasikan Fuliza sejak 2019.
Apa yang Airtel rencanakan untuk dilakukan secara berbeda: Dengan meluncurkan pesaing langsung, Airtel Money berlomba dengan Fuliza milik M-PESA ke bawah, memotong mereka dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun Airtel Money belum menerbitkan suku bunganya, Fuliza saat ini mengenakan biaya akses satu kali sebesar 1% dan biaya pemeliharaan harian yang berbeda tergantung pada jumlah pinjaman. Pemotongan harga yang berarti di sini dapat membuat Airtel Money lebih murah dan kemungkinan lebih disukai daripada Fuliza milik Safaricom, dari sudut pandang pelanggan.
Menggerogoti sang raksasa: Safaricom masih mengontrol sekitar 89% pasar uang seluler, dan Airtel baru-baru ini melewati ambang dua digit dan mencapai lebih dari 10% pada Desember 2025. Untuk mencapai bahkan setengah pasar, Airtel perlu tumbuh hampir lima kali lipat. Tampaknya banyak, tetapi melihat pertumbuhan stabil Airtel Money mungkin meyakinkan Anda. Menurunkan biaya untuk layanan yang sebelumnya dimonopoli oleh Safaricom adalah kesempatan Airtel Money untuk menggerogoti (lebih jauh) pangsa pasar raksasa uang seluler itu.
Shoprite Group telah bermitra dengan PayJustNow, anak perusahaan Weaver Fintech, untuk memungkinkan pelanggan membeli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari dengan pinjaman dan membayar kembali nanti. Pelanggan dapat menggunakan layanan beli-sekarang-bayar-nanti (BNPL) ini di seluruh merek terbesar Shoprite, termasuk Shoprite, Checkers, Sixty60 dan Computicket.
Begini cara kerjanya: Pelanggan membayar sebagian di muka, pergi dengan barang mereka, dan menyelesaikan saldo dalam cicilan bebas bunga selama periode singkat. PayJustNow menangani keputusan kredit menggunakan model risikonya sendiri, sementara Shoprite menjaga alur belanja tetap utuh.
BNPL ada di mana-mana sekarang: Shoprite bergabung dengan daftar pengecer yang terus bertambah menggunakan BNPL di Afrika Selatan, termasuk Takealot, yang juga bermitra dengan PayJustNow, Superbalist, dan toko Foschini Group.
Zoom out: Pada 8 Januari, South African Reserve Bank (SARB), bank sentral negara itu, mengumumkan rencana untuk membuka National Payments System (NPS) kepada entitas tanpa lisensi perbankan pada 2026. Ini akan memungkinkan perusahaan seperti Shoprite untuk terhubung langsung ke rel pembayaran nasional melalui Money Market Account-nya, divisi layanan perbankannya, daripada menumpang pada bank berlisensi. Perubahan regulasi terbaru di sektor keuangan Afrika Selatan ini akan memudahkan pengecer seperti Shoprite untuk menanamkan layanan keuangan langsung ke checkout.
Sumber:
|
Nama Koin
|
Nilai Saat Ini
|
Hari
|
Bulan
|Bitcoin
|$96.220
|
+ 1,03%
|
+ 12,40%
|Ether
|$3.301
|
– 1,12%
|
+ 13,40%
|BNB
|$935
|
– 0,85%
|
+ 9,74%
|XRP
|$201
|
– 3,13%
|
+ 12,68%
* Data per 12.42 WIB, 15 Januari 2026.
Ditulis oleh: Muktar Oladunmade dan Opeyemi Kareem.
Diedit oleh: Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade
Daftar untuk buletin wawasan kami tentang bisnis dan ekonomi teknologi di Afrika.
P:S Jika Anda sering melewatkan TC Daily di kotak masuk Anda, periksa folder Promosi Anda dan pindahkan edisi mana pun dari TC Daily dari "Promosi" ke folder "Utama" atau "Primer" Anda dan TC Daily akan selalu datang kepada Anda.