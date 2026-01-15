Harga Ethereum (ETH): Arus Masuk ETF Mencapai $175M saat Staking Mencapai Rekor $118M

TLDR

ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih $175 juta pada Rabu, 14 Januari, menunjukkan permintaan institusional yang kuat untuk aset tersebut.

Staking Ethereum mencapai rekor tertinggi $118 miliar, dengan 35,8 juta ETH yang di-staking, mewakili 29,5% dari total pasokan beredar.

Antrian masuk validator melonjak menjadi 2,34 juta ETH, level tertinggi sejak Agustus 2023, sementara antrian keluar turun dari 2,5 juta ETH menjadi hanya 288 ETH.

BitMine Immersion menambahkan 154.304 ETH senilai $514 juta ke portofolio staking-nya dan telah melakukan staking lebih dari 1,68 juta ETH secara total.

Harga ETH naik 7% pada Selasa, menembus di atas $3.300 dan menargetkan level resistensi $3.470 dengan potensi mencapai $3.670.

Ethereum mengalami momentum kuat minggu ini karena investor institusional dan aktivitas staking mencapai ketinggian baru. Cryptocurrency terbesar kedua ini naik di atas $3.300 menyusul minat yang diperbarui dari berbagai sektor pasar.

Harga Ethereum (ETH)

ETF spot Ethereum yang terdaftar di AS mencatat arus masuk bersih $175 juta pada Rabu, 14 Januari. Arus masuk yang substansial ini menunjukkan minat institusional yang berkelanjutan untuk eksposur Ethereum melalui kendaraan investasi yang diatur. Produk-produk ini telah menjadi saluran utama bagi investor tradisional untuk mengakses pasar cryptocurrency.

Arus masuk ETF datang ketika investor merespons kondisi pasar yang menguntungkan. Investor institusional tampaknya menggunakan kesempatan untuk meningkatkan eksposur Ethereum mereka. Arus masuk hari Rabu mewakili salah satu kinerja harian terkuat untuk produk ETF Ethereum dalam beberapa minggu terakhir.

Aktivitas staking Ethereum mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode yang sama. Total jumlah ETH yang di-staking mencapai rekor $118 miliar pada harga saat ini. Beacon Chain sekarang memegang sekitar 35,8 juta ETH, yang mewakili 29,5% dari total pasokan beredar Ethereum.

Antrian Staking Menandakan Permintaan yang Kuat

Antrian masuk validator naik menjadi 2,34 juta ETH, level tertinggi sejak Agustus 2023. Antrian keluar anjlok dari 2,5 juta ETH menjadi hanya 288 ETH. Pergeseran dramatis ini menunjukkan bahwa investor memilih untuk melakukan staking token mereka daripada menjualnya.

Sistem antrian validator mengontrol seberapa cepat validator baru dapat bergabung atau meninggalkan jaringan Ethereum. Antrian masuk yang besar menunjukkan permintaan yang kuat untuk berpartisipasi dalam keamanan jaringan. Meningkatnya jumlah token yang di-staking juga mengurangi pasokan yang tersedia di bursa.

BitMine Immersion telah menjadi kontributor utama lonjakan staking. Perusahaan perbendaharaan Ethereum ini menambahkan 154.304 ETH senilai sekitar $514 juta ke portofolio staking-nya hanya dalam lima jam. BitMine sekarang telah melakukan staking lebih dari 1,68 juta ETH secara total dan terus memperluas kepemilikannya.

Perusahaan mengelola posisi utang $4 miliar dan memperkenalkan strategi staking-nya selama penurunan harga Ethereum sebelumnya. Total kepemilikan Ethereum BitMine telah tumbuh menjadi 4,17 juta token melalui akumulasi berkelanjutan.

Pergerakan Harga dan Aktivitas Pasar

Ethereum naik 7% pada Selasa dan sekarang menguji Exponential Moving Average 200 hari. Harga menghadapi resistensi di $3.470, dengan potensi pergerakan ke $3.670 jika tekanan beli berlanjut. Penjual short menghadapi likuidasi $197 juta dari total $228 juta selama 24 jam.

Sebuah whale yang memegang 203.340 ETH di Hyperliquid bergerak ke keuntungan dengan gain melebihi $37 juta. Posisi yang sama menunjukkan kerugian mengambang $74 juta ketika ETH diperdagangkan di bawah $2.800 bulan lalu. Pembeli telah memperoleh kendali di pasar derivatif Ethereum Binance setelah lebih dari enam bulan dominasi penjual.

Jumlah validator aktif di jaringan mencapai 976.117. Lido Finance memegang sekitar 24% dari semua Ether yang di-staking. Relative Strength Index menunjukkan tren naik sementara Stochastic Oscillator menunjukkan kondisi overbought.

