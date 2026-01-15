Kripto Menuju 2026 yang Dipimpin oleh Institusi, Kata JPMorgan

JPMorgan kini memperkirakan aliran modal masuk ke sektor ini tidak hanya akan berlanjut di 2026 tetapi berpotensi meningkat, menyusul apa yang digambarkannya sebagai pergeseran struktural dalam cara investor besar mendekati mata uang kripto.

Poin-Poin Penting Kripto mengalami tahun aliran masuk rekor di 2025, dan bank-bank besar memperkirakan momentum tersebut akan berlanjut hingga 2026.

Institusi menjadi lebih aktif karena aturan AS yang lebih jelas membuat kripto lebih mudah didekati sebagai aset arus utama.

Pembeli korporat besar dan treasury, bukan trader, merupakan sumber modal terbesar tahun lalu.

Bank tersebut memperkirakan bahwa kripto menarik hampir $130 miliar modal segar selama 2025, mencatatkan rekor tahunan baru dan dengan nyaman melampaui total tahun sebelumnya. Daripada menganggap ini sebagai lonjakan sekali jalan, JPMorgan melihatnya sebagai fondasi untuk fase pertumbuhan berikutnya.

Regulasi membentuk kembali lanskap investasi

Perbedaan utama menuju 2026 adalah latar belakang regulasi. Menurut Nikolaos Panigirtzoglou, aturan yang lebih jelas di Amerika Serikat menghilangkan hambatan lama yang membuat banyak institusi berada di pinggiran. Dengan ketidakpastian hukum yang mereda, bank, manajer aset, dan korporat menjadi lebih nyaman untuk memperluas eksposur kripto mereka di luar spekulasi harga sederhana.

JPMorgan berpendapat pergeseran ini akan terlihat di seluruh ekosistem, dari tingkat merger dan akuisisi yang berfokus pada kripto yang lebih tinggi hingga minat baru pada IPO dan bisnis yang padat infrastruktur seperti penerbit stablecoin, penyedia kustodian, bursa, platform pembayaran, dan perusahaan layanan blockchain.

Dari mana uang sebenarnya berasal

Untuk memetakan aliran masuk tahun lalu, JPMorgan menganalisis berbagai saluran, termasuk produk yang diperdagangkan di bursa, aktivitas di pasar berjangka, penggalangan modal ventura, dan pembelian neraca oleh perusahaan terbuka. Sementara ETF Bitcoin dan Ethereum menarik modal yang substansial, bank tersebut menyarankan aliran ini sebagian besar didorong oleh investor individu daripada institusi.

Pada saat yang sama, aktivitas perdagangan profesional menceritakan kisah yang lebih berhati-hati. Partisipasi dalam futures kripto di platform seperti CME Group turun dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan pengurangan keterlibatan dari hedge fund dan trader institusional jangka pendek lainnya.

Treasury korporat secara diam-diam mendominasi

Salah satu perkembangan paling mencolok di 2025 adalah skala pembelian oleh perusahaan treasury aset digital. Lebih dari setengah dari semua aliran masuk kripto tahun lalu berasal dari kendaraan ini, yang mengakumulasi aset digital senilai puluhan miliar dolar di awal tahun sebelum melambat kemudian.

Strategy muncul sebagai pembeli tunggal terbesar, menggunakan sekitar $23 miliar, sementara perusahaan lain yang berfokus pada treasury menambahkan puluhan miliar lebih. Namun, pada kuartal akhir, momentum pembelian memudar, mempengaruhi nama-nama terkenal di seluruh sektor, termasuk BitMine.

Modal ventura tertinggal meskipun aturan lebih ramah

Berbeda dengan pembelian treasury, modal ventura kripto tetap lesu. JPMorgan mencatat bahwa meskipun volume pendanaan total sedikit lebih tinggi dari 2024, aktivitas masih jauh di bawah puncak yang terlihat di awal dekade ini. Jumlah kesepakatan turun tajam karena investor berkonsentrasi pada proyek tahap akhir, sementara pendanaan tahap awal mengalami penurunan yang jelas.

Bagi analis JPMorgan, keraguan ini membingungkan mengingat lingkungan regulasi yang membaik di AS, yang secara teori seharusnya mendukung pengambilan risiko dan inovasi.

Siklus kripto yang berbeda di depan

Secara keseluruhan, pandangan JPMorgan menunjukkan fase berikutnya dari pasar kripto akan terlihat sangat berbeda dari siklus masa lalu. Hype yang didorong ritel tampaknya memberi jalan pada alokasi modal yang lebih lambat dan lebih deliberatif oleh institusi dan korporat. Dengan regulasi yang memberikan landasan lebih kokoh dan pemain besar yang terus meningkatkan komitmen mereka, bank tersebut percaya 2026 dapat menandai periode di mana kripto berperilaku kurang seperti ceruk spekulatif dan lebih seperti kelas aset keuangan yang matang.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau mata uang kripto tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Kripto Menuju 2026 yang Dipimpin Institusi, Kata JPMorgan muncul pertama kali di Coindoo.