FTX menetapkan tanggal distribusi berikutnya, mengajukan amandemen untuk cadangan klaim yang disengketakan

FTX telah menetapkan tanggal pencatatan distribusi berikutnya pada 14 Februari, dengan distribusi aktual kepada pemegang klaim yang disetujui diperkirakan akan dimulai pada 31 Maret. Bursa tersebut juga mengajukan pemberitahuan yang diubah kepada Pengadilan Kepailitan untuk memangkas cadangan klaim yang disengketakan sebesar $2,2 miliar, yang tunduk pada persetujuan Pengadilan.

Jika disetujui, cadangan klaim yang disengketakan akan dikurangi dari $4,6 miliar menjadi $2,4 miliar, setelah itu uang tunai akan dirilis untuk distribusi kepada pemegang klaim yang disetujui dalam distribusi berikutnya. Penyedia Layanan Distribusi (DSP) FTX, Kraken, Payoneer, dan BitGo, akan bertanggung jawab untuk melakukan distribusi berikutnya.

FTX memberi tahu semua pemegang klaim yang disetujui bahwa distribusi hanya akan dilakukan kepada pemegang yang telah memenuhi persyaratan pra-distribusi. Selain itu, distribusi untuk klaim yang dialihkan hanya akan dilakukan kepada pemegang penerima pengalihan dari klaim yang disetujui yang telah diproses dan tercermin dalam daftar resmi klaim yang dikelola oleh Agen Pemberitahuan dan Klaim. Periode pemberitahuan 21 hari harus berlalu tanpa keberatan agar klaim dianggap sah.

FTX meminta kreditor untuk menyelesaikan KYC dengan DSP yang dipilih

FTX mendesak semua pelanggan dan kreditor untuk terus menyelesaikan verifikasi Know Your Customer (KYC) mereka dan menyerahkan formulir pajak yang relevan untuk bergabung dengan Kraken, Payoneer, atau BitGo, agar dapat menerima distribusi. Penerima pengalihan juga akan menerima distribusi mereka jika tercermin dalam daftar resmi klaim per tanggal pencatatan 14 Februari. Periode pemberitahuan 21 hari juga harus berlalu tanpa keberatan.

Bursa tersebut juga memperingatkan semua pelanggan untuk tetap waspada terhadap penipuan email phishing saat distribusi dimulai. Bursa memperingatkan pemegang klaim yang disetujui untuk waspada terhadap email dari situs penipuan yang tampaknya diterima dari FTX Recovery Trust atau Portal Pelanggan. Pemberitahuan peringatan phishing memperjelas bahwa Recovery Trust tidak akan pernah meminta pelanggan menghubungkan dompet mereka ke layanan eksternal mana pun.

Sementara itu, FTX akan diwakili oleh Sullivan & Cromwell LLP sebagai penasihat hukum. Tim hukum juga akan dibantu oleh Alvarez & Marsal North America LLC sebagai penasihat keuangan, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP sebagai penasihat khusus, dan Landis Rath & Cobb LLP sebagai penasihat Delaware. Bursa sebelumnya menerima persetujuan dari Pengadilan Kepailitan untuk mengurangi cadangan klaim yang disengketakan sebesar $1,9 miliar, dari $6,5 miliar menjadi $4,3 miliar, merilis uang tunai untuk distribusi pada tanggal yang dijadwalkan (30 September 2025).

FTX mengejar gugatan lebih dari $1 miliar terhadap Genesis Digital

Laporan pada 13 Januari menunjukkan bahwa FTX masih mengejar gugatan terhadap penambang Bitcoin Genesis Digital untuk memulihkan $1,15 miliar sebagai bagian dari strategi clawback-nya. Namun, penambang Bitcoin tersebut telah mengajukan pembatalan gugatan yang mencari dana yang diinvestasikan oleh hedge fund Sam Bankman-Fried sebelum kerajaan FTX runtuh. Genesis Digital menekankan bahwa klaim tersebut keliru dan dilarang secara yurisdiksi.

Menurut Genesis Digital, perusahaan Siprus yang berkantor pusat di Dubai tersebut tidak memiliki kantor di AS dan oleh karena itu, tidak seharusnya diminta untuk membela klaim yang diajukan di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware oleh trust untuk FTX. Namun, FTX Recovery Trust berusaha untuk menghindari masalah yurisdiksi tersebut.

Recovery Trust menggugat Genesis Digital, mengklaim bahwa mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried menggunakan dana yang disalahgunakan dari hedge fund Alameda Research-nya untuk berinvestasi di perusahaan penambangan menjelang keruntuhan FTX. Trust menggambarkannya sebagai salah satu investasi paling sembrono dari Bankman-Fried, yang melibatkan dana yang "dicampur". Trust juga mengklaim bahwa mantan CEO FTX membayar harga jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya perusahaan tersebut.

Pembelian tersebut terjadi antara Agustus 2021 dan April 2022, dan dana tersebut diduga berasal langsung dari akun pengguna FTX. Trust secara khusus menyebutkan pendiri Genesis Digital, Marco Krohn dan Rashit Makhat, dalam pengaduan tersebut.

