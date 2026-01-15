BursaDEX+
MANTRA Pangkas Karyawan untuk Bertahan Setelah Tahun Pasar yang Brutal

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/15 15:25

Pendiri dan CEO MANTRA John Patrick Mullin mengumumkan restrukturisasi signifikan di perusahaan. Dalam sebuah postingan di X, Mullin mengonfirmasi bahwa perusahaan di balik blockchain Layer 1 yang berfokus pada aset dunia nyata akan memangkas staf di berbagai tim saat berupaya mengatur ulang struktur biaya setelah "tahun paling menantang" dalam sejarah perusahaan.

Keputusan untuk mengurangi jumlah karyawan dilakukan setelah berbulan-bulan pertimbangan internal dan muncul setelah upaya untuk membatasi pengeluaran dan merampingkan operasi terbukti tidak memadai untuk menyesuaikan dengan realitas pasar jangka pendek. Berdasarkan pengumuman tersebut, PHK akan berdampak pada tim di seluruh organisasi, termasuk pengembangan bisnis, pemasaran, sumber daya manusia, dan fungsi pendukung lainnya, yang merupakan yang paling terpukul.

PHK Massal untuk MANTRA yang Lebih "Ramping"

Mullin mengatakan pengurangan staf bukan merupakan cerminan dari kinerja individu, sambil menggambarkan mereka yang terdampak sebagai kontributor berbakat yang membantu membangun ekosistem. Eksekutif tersebut menambahkan bahwa blockchain Layer 1 telah berkembang secara agresif sepanjang 2024 dan hingga kuartal pertama 2025 dalam upaya untuk berkembang dengan cepat dalam sektor tokenisasi RWA, berinvestasi besar dalam infrastruktur blockchain, pengembangan ekosistem, dan upaya go-to-market.

Namun, kombinasi faktor, seperti penurunan pasar kripto yang berkepanjangan, persaingan ketat, dan peristiwa "malang dan tidak adil" pada April 2025, membuat perusahaan dengan basis biaya yang tidak lagi berkelanjutan. Akibatnya, manajemen menyimpulkan bahwa pemotongan yang lebih dalam diperlukan untuk mempertahankan runway dan memfokuskan kembali bisnis.

Mullin mengatakan restrukturisasi dimaksudkan untuk membuat MANTRA jauh lebih "ramping" tahun ini. Ini diharapkan memungkinkan perusahaan untuk memusatkan sumber daya pada serangkaian inisiatif prioritas tinggi yang lebih sempit sambil mengeksekusi dengan disiplin yang lebih besar.

Kejatuhan Token OM

Perjuangan MANTRA bermula pada April 2025, ketika token asli OM anjlok hampir 90% dalam satu hari. Peristiwa tersebut memicu likuidasi massal dan kepanikan investor. Sebagai respons, Mullin berjanji untuk membakar 300 juta token OM milik tim. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan.

Pembakaran dilaksanakan pada akhir April, yang secara permanen mengurangi pasokan yang beredar, menurunkan rasio staking, dan berupaya menstabilkan ekosistem di tengah pengawasan ketat atas dugaan aktivitas insider dan kekhawatiran tata kelola.

Postingan MANTRA Cuts Staff to Stay Afloat After Brutal Market Year pertama kali muncul di CryptoPotato.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

