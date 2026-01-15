BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Hak istimewa bebas visa hanya akan berlaku untuk masuk melalui Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino atau Bandar Udara Internasional Mactan-CebuHak istimewa bebas visa hanya akan berlaku untuk masuk melalui Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino atau Bandar Udara Internasional Mactan-Cebu

Filipina memberikan bebas visa selama 2 minggu untuk warga negara Tiongkok

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/15 15:32
FreeRossDAO
FREE$0.0001197+0.19%
Octavia
VIA$0.014-15.15%

MANILA, Filipina — Filipina akan memberikan pembebasan visa kepada warga negara Tiongkok hingga 14 hari mulai Jumat, 16 Januari, kata Departemen Urusan Luar Negeri (DFA) dalam sebuah pernyataan. 

Aturan visa sementara ini mencakup warga negara Tiongkok yang memasuki Filipina baik untuk tujuan wisata maupun bisnis dan tidak dapat diperpanjang atau diubah ke jenis visa lainnya. Hak istimewa ini juga hanya berlaku untuk masuk melalui Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) di Metro Manila dan Bandara Internasional Mactan-Cebu (MCIA) di Cebu. 

Warga negara Tiongkok hanya perlu menunjukkan hal-hal berikut saat masuk ke NAIA atau MCIA: 

  • paspor yang berlaku setidaknya enam bulan setelah masa tinggal yang direncanakan
  • konfirmasi akomodasi/pemesanan hotel
  • tiket kembali atau tiket lanjutan ke negara tujuan berikutnya

"Untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga sambil memfasilitasi masuknya pelancong yang sah, pemeriksaan catatan buruk pelancong akan terus diterapkan," kata DFA. 

Pengaturan bebas visa akan berlaku selama satu tahun, dan akan ditinjau sebelum berakhir pada 2027. 

Tiongkok hanyalah negara terbaru yang baru-baru ini diberikan hak istimewa masuk bebas visa oleh Filipina. Sebelumnya, warga negara India diperbolehkan masuk selama 14 atau 30 hari tanpa visa. Manila juga memiliki pengaturan serupa dengan Taiwan, sebuah pulau yang dikelola secara demokratis yang dianggap Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri. 

Pengumuman DFA menyusul peluncuran kembali penerbitan e-visa kepada warga negara Tiongkok — yang merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk menarik lebih banyak pengunjung Tiongkok, baik untuk wisata maupun bisnis, ke Filipina. Ini juga terjadi saat ketegangan terus membara antara dua negara tetangga Asia ini atas klaim luas Tiongkok terhadap sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, dan pelecehan Beijing terhadap kapal-kapal Filipina di Laut Filipina Barat. – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo FreeRossDAO
Harga FreeRossDAO(FREE)
$0.0001197
$0.0001197$0.0001197
+2.45%
USD
Grafik Harga Live FreeRossDAO (FREE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25