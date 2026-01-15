Filipina memberikan bebas visa selama 2 minggu untuk warga negara Tiongkok

MANILA, Filipina — Filipina akan memberikan pembebasan visa kepada warga negara Tiongkok hingga 14 hari mulai Jumat, 16 Januari, kata Departemen Urusan Luar Negeri (DFA) dalam sebuah pernyataan.

Aturan visa sementara ini mencakup warga negara Tiongkok yang memasuki Filipina baik untuk tujuan wisata maupun bisnis dan tidak dapat diperpanjang atau diubah ke jenis visa lainnya. Hak istimewa ini juga hanya berlaku untuk masuk melalui Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) di Metro Manila dan Bandara Internasional Mactan-Cebu (MCIA) di Cebu.

Warga negara Tiongkok hanya perlu menunjukkan hal-hal berikut saat masuk ke NAIA atau MCIA:

paspor yang berlaku setidaknya enam bulan setelah masa tinggal yang direncanakan

konfirmasi akomodasi/pemesanan hotel

tiket kembali atau tiket lanjutan ke negara tujuan berikutnya

"Untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga sambil memfasilitasi masuknya pelancong yang sah, pemeriksaan catatan buruk pelancong akan terus diterapkan," kata DFA.

Pengaturan bebas visa akan berlaku selama satu tahun, dan akan ditinjau sebelum berakhir pada 2027.

Tiongkok hanyalah negara terbaru yang baru-baru ini diberikan hak istimewa masuk bebas visa oleh Filipina. Sebelumnya, warga negara India diperbolehkan masuk selama 14 atau 30 hari tanpa visa. Manila juga memiliki pengaturan serupa dengan Taiwan, sebuah pulau yang dikelola secara demokratis yang dianggap Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri.

Pengumuman DFA menyusul peluncuran kembali penerbitan e-visa kepada warga negara Tiongkok — yang merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk menarik lebih banyak pengunjung Tiongkok, baik untuk wisata maupun bisnis, ke Filipina. Ini juga terjadi saat ketegangan terus membara antara dua negara tetangga Asia ini atas klaim luas Tiongkok terhadap sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, dan pelecehan Beijing terhadap kapal-kapal Filipina di Laut Filipina Barat. – Rappler.com