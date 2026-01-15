Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

AS menghentikan pemrosesan visa untuk 75 negara

Dua belas negara Timur Tengah terdampak

Kuwait adalah satu-satunya anggota GCC yang menjadi sasaran

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS tanpa batas waktu, dimulai minggu depan.

Pelamar dari Kuwait, Aljazair, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Suriah, Tunisia, dan Yaman yang berharap untuk berimigrasi ke Amerika Serikat tidak akan memiliki aplikasi mereka ditinjau hingga protokol yang lebih ketat diterapkan, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan di X pada hari Rabu.

Visa imigran menempatkan penerima pada jalur langsung menuju tempat tinggal permanen dan, pada akhirnya, kewarganegaraan AS. Dokumen semacam itu umumnya mencakup visa berbasis pekerjaan dan investasi untuk orang asing bernilai tinggi, dan visa masuk untuk pasangan atau tunangan warga negara AS.

Kuwait adalah satu-satunya negara anggota GCC yang menjadi sasaran, dengan pembekuan tersebut berdampak pada hampir seluruh Levant dan Afrika Utara.

Departemen Luar Negeri membenarkan langkah tersebut dengan mengatakan imigran dari 75 negara tersebut memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk membutuhkan bantuan publik setelah mereka menetap di AS.

Departemen tidak memberikan rincian lebih lanjut atau rincian data atau pertimbangan apa pun yang mungkin menyebabkan suatu negara dimasukkan dalam daftar tersebut.

Pada tahun 2024, produk domestik bruto per kapita Kuwait, disesuaikan dengan daya beli, adalah yang tertinggi ke-51 di dunia pada hampir $52.500, menurut Bank Dunia, jauh di atas negara-negara yang masuk daftar hitam lainnya, yang termasuk Afghanistan dan Haiti.

"Seseorang harus menjelaskan kepada saya bagaimana Kuwait bisa masuk dalam daftar 75 negara yang sekarang diblokir dari menerima visa ke AS dengan alasan warga negara mereka kemungkinan akan menjadi beban publik," komentar Kristin Smith Diwan, seorang sarjana senior di Arab Gulf States Institute, di X.

"Saya sangat ingin tahu bagaimana Kuwait – sebuah negara kaya minyak di mana pendapatan rata-rata warga negara melebihi $60 ribu per tahun – bisa masuk dalam daftar ini," tambah Vivian Nereim, kepala biro Teluk di New York Times.

Pembekuan tersebut, yang mulai berlaku pada 21 Januari, tidak mempengaruhi pemrosesan visa turis, pelajar, kerja, dan visa non-imigran lainnya dan seharusnya tidak mengganggu perjalanan bagi mereka yang berencana mengunjungi AS untuk Piala Dunia Fifa musim panas ini.

Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Kuwait di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada tahun 2024, AS mengeluarkan 636 visa imigran kepada pelamar yang termasuk dalam kuota Kuwait, menurut Departemen Luar Negeri.

Ini tidak selalu sama dengan 636 warga negara Kuwait karena pejabat AS menghitung visa berdasarkan "chargeability", yang biasanya menggunakan negara kelahiran pemohon, bukan kewarganegaraan, untuk mengidentifikasi asal nasional untuk tujuan imigrasi.

Departemen Luar Negeri tidak menjelaskan pada hari Rabu apakah jeda pemrosesan juga mengikuti logika yang sama, sehingga berdampak pada calon imigran non-Kuwait yang mungkin lahir di Kuwait.

Ada hampir 6.200 penerima visa imigran AS di bawah kuota Mesir pada tahun 2024, 4.700 di bawah kuota Maroko, 3.900 dari Lebanon, dan sekitar 2.600 dari Suriah.