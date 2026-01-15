BursaDEX+
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/15 14:59
Ethereum
ETH$3,293.71-0.32%
Paus Ethereum '58bro.eth' Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta
Poin Penting:
  • Paus "58bro.eth" mengumpulkan 5.594,85 ETH senilai $17,77 juta.
  • Aset dipindahkan dari Binance ke Aave.
  • Harga pembelian rata-rata adalah $3.176,31.

"58bro.eth" telah mengumpulkan 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta. Aktivitas signifikan termasuk menarik 2.100 ETH dari Binance, menyetor ke Aave, dan mencapai keuntungan belum direalisasi sebesar $0,84 juta sejak 2 Januari 2026.

Akumulasi oleh "58bro.eth" menarik perhatian karena skala aset yang dipindahkan dan dampak potensialnya terhadap harga Ethereum, menekankan pengaruh investor besar di pasar kripto.

Strategi Akumulasi

Alamat paus "58bro.eth" telah mengumpulkan jumlah Ethereum yang signifikan tahun ini, total 5.594,85 ETH. Semua pembelian dilakukan dengan harga rata-rata $3.176,31. Aktivitas ini menyoroti investasi strategis dalam Ethereum.

Paus tersebut melakukan penarikan 2.100 ETH dari Binance, memindahkan aset ke Aave. Tindakan ini menggarisbawahi tren penyebaran modal Ethereum dalam protokol DeFi, menunjukkan pergeseran potensial dalam strategi investasi di antara pemegang besar.

Jumlah Ethereum yang signifikan yang dikumpulkan oleh paus seperti "58bro.eth" dapat mempengaruhi tren pasar. Perpindahan dari bursa terpusat ke platform DeFi mencerminkan kepercayaan terhadap potensi keuangan terdesentralisasi, kemungkinan mempengaruhi pola investasi masa depan di ruang kripto.

Para ahli telah mencatat aktivitas paus tersebut, menekankan sifat spekulatif mereka dan implikasi yang lebih luas. Seorang analis kripto, @ai_9684xtpa, menyatakan:

Arkham Intelligence

Wawasan tentang hasil potensial dari perilaku ini bervariasi. Ini menekankan peningkatan penggunaan platform DeFi dan minat spekulatif terhadap nilai jangka panjang Ethereum. Risiko dari pengawasan regulasi, kemajuan teknologi dalam blockchain, dan dinamika pasar dapat mempengaruhi aktivitas lebih lanjut oleh pemegang besar serupa.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,293.71
$3,293.71$3,293.71
+0.90%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
