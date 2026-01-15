Trader Kripto Ungkap Target Harga Bitcoin Sangat Besar $400.000, Mengatakan BTC Mencerminkan Pola Teknikal Legendaris

Seorang analis kripto yang banyak diikuti mengatakan bahwa Bitcoin (BTC) mungkin sedang membentuk pola bullish masif yang berlangsung bertahun-tahun.

Trader kripto pseudonim Kaleo memberi tahu 729.700 pengikutnya di X bahwa Bitcoin pada akhirnya dapat mencapai sekitar $400.000 pada tahun 2028 sebelum mengalami koreksi.

Analis tersebut percaya Bitcoin diperdagangkan sesuai dengan apa yang dikenal sebagai Livermore Accumulation Cylinder, sebuah pola yang diidentifikasi oleh trader Jesse Livermore, pelopor day trading yang menonjol di awal tahun 1900-an.

Livermore Cylinders biasanya melihat harga diperdagangkan dalam pola megaphone naik, membuat tinggi yang semakin tinggi dan rendah yang semakin tinggi sebelum lonjakan parabola akhir jauh di luar garis resistensi atas dari rentang tersebut.

"Bitcoin di bawah $100.000 itu gratis."

Sumber: Kaleo/X

Analis tersebut juga mengatakan bahwa lonjakan Bitcoin minggu ini mengonfirmasi teori bullish-nya.

"Ini sedang terjadi."

Sumber: Kaleo/X

Bitcoin diperdagangkan pada $97.682 pada saat penulisan, naik 3,7% dalam 24 jam terakhir.

Analis memprediksi bahwa altcoin pada akhirnya akan mulai mengungguli Bitcoin jika aset kripto teratas merebut kembali kisaran enam digit.

"Teman-teman, saya tidak bisa cukup menekankan ini: Bitcoin akan melambung jauh di atas $100.000 lagi. Kita akan melihat altseason masif lainnya yang terjadi dengan pergerakan itu. Ini bukan masalah jika, tapi kapan. Mirip dengan bagaimana para bulls perak terdengar gila selama bertahun-tahun, Anda mungkin merasa sedikit gila sekarang. Yang diperlukan hanyalah beberapa candle hijau untuk berubah dari orang-orang yang menertawakan Anda menjadi orang-orang yang memohon Anda untuk nasihat. Pertahankan keyakinan Anda, dan fokuslah untuk memposisikan diri Anda untuk ketika hari itu tiba. Bekerja lebih keras ketika semua orang mengeluh tentang betapa buruknya keadaan. Tetap bullish."

Terakhir, Kaleo mengatakan bahwa PENGU, aset asli dari koleksi non-fungible token (NFT) Pudgy Penguins, sedang mempersiapkan diri untuk breakout.

"Pump PENGU baru saja dimulai. Kita berada di tempat yang sama sekarang dengan tempat kita berada di akhir April. Mengakumulasi setelah melakukan break di atas resistensi dari downtrend besar. Hanya masalah waktu sebelum ini terbang kembali ke level tertinggi."

Sumber: Kaleo/X

PENGU diperdagangkan pada $0,01313 pada saat penulisan, naik 2,7% pada hari ini.

Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram

Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Cek Price Action

Jelajahi The Daily Hodl Mix

Penafian: Opini yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum membuat investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan kerugian apa pun yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Sergey Nivens/Chuenmanuse

Postingan Trader Kripto Ungkap Target Harga Bitcoin Masif $400.000, Mengatakan BTC Mencerminkan Pola Teknikal Legendaris muncul pertama kali di The Daily Hodl.