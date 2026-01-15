BursaDEX+
Industri pariwisata Yordania pulih dari kemerosotan 2024

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/15 16:32
Industri pariwisata Yordania bangkit kembali pada tahun 2025, dengan peningkatan jumlah pengunjung mendorong pendapatan naik hampir 8 persen, menurut data resmi.

Pendapatan meningkat menjadi $7,8 miliar, naik dari $7,2 miliar pada tahun 2024, dilaporkan oleh Jordan News Agency, mengutip data awal dari Bank Sentral Yordania (CBJ).

Pendapatan tahun 2024 telah turun sedikit lebih dari 2 persen secara tahunan.

Jumlah wisatawan melonjak 15 persen tahun lalu, kata laporan tersebut, tanpa memberikan angka akhir.

Secara tahunan, pengunjung dari Eropa naik 40 persen, Asia sebesar 33 persen, Amerika sebesar 19 persen, dan negara-negara Arab sebesar 4 persen.

Pengeluaran pariwisata keluar negeri meningkat 6 persen secara tahunan menjadi lebih dari $2 miliar tahun lalu.

Investasi asing langsung ke Yordania naik 27 persen pada tahun 2025, dengan sebagian besar berasal dari pendukung keuangan tradisionalnya di negara-negara Teluk.

GCC yang terdiri dari enam negara, yang mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang kuat dengan Yordania, menyumbang hampir 29 persen dari arus masuk FDI negara tersebut pada tahun 2025.

