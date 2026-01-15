Mantra Merestrukturisasi Operasi Setelah Kejatuhan Token OM dan Tahun yang Penuh Tantangan

Mantra, inisiatif blockchain yang berfokus pada tokenisasi aset dunia nyata (RWA), sedang menjalani restrukturisasi besar-besaran karena token aslinya, OM, kehilangan hampir 90% dari nilainya. Perkembangan ini terjadi setelah lingkungan pasar yang sulit memengaruhi keuangan perusahaan. Hal ini diumumkan oleh CEO, John Patrick Mullin.

Kejatuhan Token OM dan Tekanan Pasar

Tantangan yang dihadapi Mantra sebagian besar dipicu oleh penurunan tajam harga token OM-nya, yang diperdagangkan pada harga tertinggi sekitar $8,99 pada awal 2025, sebelum turun menjadi kurang dari $0,60, menghapus hampir 99% dari nilainya.

Kelompok tersebut sebelumnya menyalahkan kejatuhan pada masalah sistemik dari leverage yang agresif dan likuidasi di bursa terpusat yang memperkuat penurunan harga selama periode likuiditas rendah. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut kepemimpinan Mantra sebagai "risiko sistemik" yang lebih besar dari perusahaan itu sendiri.

Analis dan komentator pasar cenderung merujuk pada kurangnya likuiditas, likuidasi lintas bursa, dan peningkatan mendadak dalam deposit kepemilikan besar token OM, sedangkan perdebatan antara anggota komunitas dan investigator cenderung menciptakan tingkat konflik tertentu antara bursa dan orang dalam proyek.

Perubahan Operasional dan Pengurangan Tenaga Kerja

Untuk meringankan tekanan pada situasi keuangan, CEO, Mullin, mengumumkan bahwa Mantra akan menjalani transformasi menjadi model yang lebih optimal dan efisien modal. Ini akan mencakup pemotongan pekerjaan di pengembangan bisnis, pemasaran, sumber daya manusia, dan departemen lain semacam itu. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk menghemat modal.

Mullin mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan strategis yang diambil sebelum restrukturisasi, sebagaimana terlihat dari permintaan maafnya kepada karyawan. Dia memahami kesulitan situasi tersebut.

Hubungan Bursa dan Tekanan Industri yang Lebih Luas

Rencana restrukturisasi ini muncul dengan latar belakang hubungan yang tegang dengan bursa mata uang kripto tertentu. Misalnya, pada awal Desember, Mullin menyerukan kepada pemegang token OM untuk keluar dari bursa OKX karena data yang salah tentang proses migrasi, langkah yang dibantah oleh bursa OKX, dengan mengutip manipulasi pasar sebelum kejatuhan April.

Ketegangan ini menyoroti tantangan dalam hubungan antara tim protokol dan tempat perdagangan, terutama dalam kasus yang melibatkan perubahan harga signifikan.

