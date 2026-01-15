Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama, saldo bursa untuk token tersebut telah turun secara signifikan.

Ringkasan Harga Internet Computer naik hampir 34% pada hari Kamis, didukung oleh perombakan tokenomics oleh tim pengembang.

Whale telah memindahkan kepemilikan mereka dari bursa.

Pola bullish flag telah terbentuk pada grafik mingguan.

Menurut data dari crypto.news, Internet Computer (ICP) melonjak 34% ke level tertinggi intraday $4,78 pada hari Kamis, waktu pagi Asia, sebelum stabil mendekati $4,66 saat penulisan. Kenaikannya memperluas keuntungan mingguan menjadi 45% dan hampir 79% sejak awal tahun ini.

Selain dorongan awal dari rebound pasar yang lebih luas yang didukung oleh pemulihan Bitcoin di atas level kunci, katalis utama yang mendorong harga Internet Computer adalah whitepaper yang baru diterbitkan oleh DFINITY Foundation, organisasi nirlaba yang mengawasi pengembangan jaringan.

Dijuluki Mission 70, makalah tersebut mengusulkan serangkaian pembaruan untuk mengurangi inflasi setidaknya 70% pada akhir tahun. Ini akan dilakukan melalui reformasi sisi penawaran yang akan memberikan 44% pengurangan dari perubahan, yang mencakup pemotongan imbalan voting dan node.

Sisa 26% akan ditargetkan dengan meningkatkan aktivitas jaringan, yang akan dicapai melalui mesin cloud on-chain bertenaga AI dan agen otonom.

Ketika inflasi menurun, Internet Computer diharapkan mendapatkan kembali kepercayaan investor dan adopsi utilitas yang lebih luas, yang berpotensi membuka jalan bagi pemulihan harga yang berkelanjutan selama beberapa bulan mendatang.

Secara bersamaan, data dari Nansen menunjukkan bahwa supply shock sudah terjadi. Total saldo token ICP yang dipegang di semua bursa telah turun 63% selama 24 jam terakhir.

Arus keluar yang masif tersebut menunjukkan bahwa whale serta investor ritel kemungkinan memindahkan token dari bursa ke dompet self-custody atau neuron staking jangka panjang, yang pada gilirannya menciptakan berkurangnya tekanan jual jangka pendek untuk token tersebut.

Analisis harga Internet Computer

Pada grafik mingguan, harga Internet Computer telah membentuk pola bullish flag yang masif. Ini biasanya mengarah pada kelanjutan tren bullish setelah periode konsolidasi singkat di tengah pengambilan keuntungan.

Ketika pola seperti itu telah dikonfirmasi, secara historis diikuti dengan lonjakan eksplosif yang mencerminkan panjang flagpole awal.

Untuk saat ini, target kunci berikutnya yang harus diperhatikan trader adalah di $7,5. Level tersebut tampaknya bertindak sebagai resistance utama dari mana breakout dari pola kemungkinan dapat dikonfirmasi.

Breakout yang menentukan di atas target ini dapat mendorong ICP jauh lebih tinggi ke $10 atau bahkan lebih tinggi jika bull tetap dominan.

Indikator momentum menunjukkan bull tetap memiliki keuntungan, dengan Supertrend menyala hijau dan garis MACD membentuk crossover bullish.