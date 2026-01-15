Arsitek Yuan Digital China Dituduh Skema Suap Kripto Senilai $8 Juta

Yao Qian, mantan arsitek yuan digital China, menerima suap kripto senilai lebih dari $8 juta saat memegang posisi regulasi senior, media pemerintah China mengungkapkan minggu ini.

Kasus ini mengungkap bagaimana pejabat korup mengeksploitasi teknologi blockchain yang sama yang dikembangkan Yao untuk menyembunyikan transaksi ilegal melalui dompet perangkat keras dan transfer anonim.

Penyiar negara CCTV menayangkan detail skema korupsi Yao pada 14 Januari dalam sebuah dokumenter berjudul "Teknologi Memberdayakan Anti-Korupsi," yang menunjukkan bagaimana penyidik melacak 2.000 Ethereum (bernilai 60 juta yuan pada harga puncak) dari seorang pengusaha ke dompet pribadi Yao pada tahun 2018.

Mantan direktur Digital Currency Research Institute di People's Bank of China ini menggunakan beberapa akun shell dan alamat blockchain untuk menyembunyikan suap yang totalnya mencapai setidaknya 22 juta yuan ($3,1 juta) dalam mata uang fiat bersama dengan kepemilikan kripto yang substansial.

Dompet Perangkat Keras Mengkhianati Jejak Korupsi

Yao Qian. | Sumber: CoinDesk

Penyidik menemukan tiga dompet perangkat keras di laci kantor Yao, masing-masing menyerupai perangkat USB biasa tetapi berisi jutaan yuan dalam cryptocurrency.

"Tiga dompet kecil yang tampaknya tidak penting ini menyimpan puluhan juta yuan," kata Zou Rong, anggota staf Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin yang ditempatkan di Komisi Regulasi Sekuritas China.

Sumber: Sina

Sementara Yao percaya mata uang virtual menawarkan anonimitas, transparansi blockchain memungkinkan penyidik untuk merekonstruksi riwayat transaksi lengkap, menghubungkan suap langsung ke dompetnya.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Yao membeli vila Beijing senilai lebih dari 20 juta yuan menggunakan dana yang dilacak ke bursa kripto, termasuk satu pembayaran tunggal 10 juta yuan yang dikonversi dari aset digital.

Pihak berwenang menembus lapisan akun shell yang dikontrol oleh kerabat dan perantara, menetapkan bukti jelas bahwa pengusaha Wang mentransfer 12 juta yuan melalui perusahaan layanan informasi sebagai imbalan atas bantuan regulasi.

"Dia percaya bahwa setelah membuat beberapa lapisan, sistem akan lebih terisolasi," kata Shi Changping dari Komisi Inspeksi Disiplin Kota Shanwei, menambahkan bahwa banyak pihak justru memperkuat rantai bukti.

Rekening bank legal Yao tidak menunjukkan ketidakteraturan yang jelas, tetapi referensi silang dengan database pemerintah mengungkap akun yang dibuka dengan identitas lain yang dia kendalikan secara rahasia.

Akun shell ini menerima transfer besar yang dilacak penyidik kembali melalui empat lapisan ke akun dana bursa kripto, akhirnya terhubung dengan pembelian propertinya dan transaksi korup dengan penyedia layanan teknologi.

Bawahan Memungkinkan Jaringan Suap Kripto

Jiang Guoqing, bawahan lama Yao yang mengikutinya dari People's Bank ke regulator sekuritas, berfungsi sebagai perantara utama untuk suap kripto.

"Saya membuat alamat transfer di mana orang-orang akan mengirim koin, lalu mentransfernya ke dompet pribadi Yao Qian," Jiang mengaku, mengakui dia mendapat keuntungan dari memfasilitasi transaksi kekuasaan untuk uang.

Sumber: Sina

Pada tahun 2018, Jiang menghubungkan pengusaha Zhang dengan Yao, yang menggunakan pengaruh industrinya untuk membantu perusahaan Zhang menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000 Ethereum melalui bursa cryptocurrency, sebagai imbalan untuk 2.000 Ethereum.

"Yao Qian memiliki pengaruh besar dalam industri karena posisinya," Jiang memberi tahu penyidik, menjelaskan bagaimana otoritas regulasi diterjemahkan ke dalam akses pasar cryptocurrency.

Selain suap digital, jaksa mendokumentasikan bahwa Yao menerima hadiah mahal, mengatur perjamuan mewah, memanipulasi rekrutmen karyawan, dan memfasilitasi kesepakatan pengadaan perangkat lunak dengan penyedia teknologi saat bertugas di Komisi Regulasi Sekuritas China.

Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Yao terlibat dalam praktik takhayul (tabu budaya dalam tata kelola Partai Komunis) dan menjalin hubungan dengan individu yang digambarkan sebagai "target pelatihan utama" untuk aktivitas ilegal.

Yao dikeluarkan dari Partai Komunis pada November 2024 dan dipindahkan untuk penuntutan pidana setelah penyidik mencapai "koroborasi bersama dan lingkaran bukti tertutup" dengan menggabungkan catatan transaksi blockchain dengan forensik keuangan tradisional.

Kasusnya memberikan pengalaman berharga bagi pihak berwenang China yang menyelidiki korupsi mata uang virtual, dengan penyidik menekankan bahwa "cryptocurrency tidak berguna jika tidak dapat diuangkan—ketika aset virtual akhirnya menjadi aset nyata, sifat sebenarnya mudah terungkap."

Vila yang dibeli Yao dengan kripto yang dikonversi tetap belum selesai ketika pihak berwenang menahannya, berfungsi sebagai bukti fisik yang mengungkap skema penipuan digital yang rumit yang dilakukannya selama bertahun-tahun dalam layanan regulasi.

Yuan Digital Terus Maju Meskipun Ada Kemunduran

Kejatuhan Yao tidak menggagalkan ambisi mata uang digital bank sentral China, dengan People's Bank of China dikabarkan telah meluncurkan kerangka kerja baru pada 1 Januari yang memungkinkan bank komersial membayar bunga atas saldo dompet yuan digital.

Langkah ini mengatasi tantangan adopsi yang sudah berlangsung lama, karena e-CNY telah memproses 3,48 miliar transaksi senilai 16,7 triliun yuan hingga November 2025, tetapi masih tertinggal jauh di belakang Alipay dan WeChat Pay, yang menguasai lebih dari 90% pasar pembayaran seluler China.