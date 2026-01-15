Bagaimana skandal korupsi yuan digital menjerat arsitek Yao Qian dan membentuk ulang tindakan keras kripto China

Otoritas Tiongkok telah menjadikan kasus korupsi yuan digital profil tinggi dari mantan regulator Yao Qian sebagai contoh bagaimana blockchain juga dapat mengungkap kejahatan keuangan.

Mantan arsitek yuan digital dituduh menerima suap kripto senilai jutaan dolar

Media pemerintah Tiongkok mengungkapkan bahwa mantan pejabat bank sentral Yao Qian, yang pernah menjadi arsitek kunci yuan digital, menerima suap cryptocurrency lebih dari $8 juta saat memegang jabatan regulasi senior. Namun, infrastruktur blockchain yang sama yang ia bantu rintis pada akhirnya mengungkap skemanya.

Stasiun penyiaran negara CCTV merinci kasus tersebut pada 14 Januari dalam sebuah dokumenter berjudul "Teknologi Memberdayakan Anti-Korupsi." Investigator melacak 2.000 Ethereum, yang bernilai sekitar 60 juta yuan pada harga puncak, yang dikirim oleh seorang pengusaha pada tahun 2018 ke dompet yang dikendalikan Yao.

Menurut program tersebut, Yao, mantan direktur Institut Penelitian Mata Uang Digital di Bank Rakyat Tiongkok, diduga menggunakan beberapa akun cangkang dan alamat blockchain untuk menyembunyikan suap senilai setidaknya 22 juta yuan ($3,1 juta) dalam mata uang fiat, bersama dengan kepemilikan kripto yang substansial. Selain itu, ia dituduh memanfaatkan pengaruhnya atas regulasi aset digital sambil secara diam-diam mengambil keuntungan dari sektor tersebut.

Dompet hardware dan akun cangkang mengungkap jaringan suap

Investigasi mendapat momentum ketika inspektur menemukan tiga dompet hardware di laci kantor Yao. Perangkat tersebut terlihat seperti USB stick biasa tetapi dilaporkan menyimpan cryptocurrency senilai puluhan juta yuan.

"Ketiga dompet kecil yang tampaknya tidak penting ini menyimpan puluhan juta yuan," kata Zou Rong, seorang anggota staf Komisi Pusat Inspeksi Disiplin yang ditempatkan di Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. Namun, transparansi blockchain memungkinkan otoritas untuk merekonstruksi aliran transaksi dari perangkat ini.

Yao dilaporkan berasumsi bahwa mata uang virtual akan menjaga aktivitasnya tetap anonim. Meski demikian, investigator menggunakan teknik pelacakan forensik blockchain untuk memetakan riwayat transaksi lengkap dan menghubungkan dana masuk ke dompet pribadinya dan pola pengeluaran.

Dokumenter tersebut menunjukkan bahwa Yao membeli vila Beijing senilai lebih dari 20 juta yuan dengan dana yang terkait dengan bursa kripto. Satu pembayaran tunggal sebesar 10 juta yuan, yang dikonversi dari aset digital, menonjol sebagai bukti kunci yang menghubungkan aktivitas on-chain dengan properti real estat.

Otoritas mengikuti aliran uang melalui lapisan akun cangkang yang dikendalikan oleh kerabat dan perantara. Mereka menyimpulkan bahwa pengusaha Wang mentransfer 12 juta yuan melalui perusahaan layanan informasi sebagai imbalan atas bantuan regulasi yang diduga diberikan oleh Yao.

"Dia percaya bahwa setelah menyiapkan beberapa lapisan, sistem akan lebih terisolasi," kata Shi Changping dari Komisi Inspeksi Disiplin Kota Shanwei. "Faktanya, beberapa pihak membuat rantai bukti lebih lengkap." Selain itu, setiap perantara tambahan meninggalkan catatan tambahan bagi investigator untuk dihubungkan.

Meskipun rekening bank resmi Yao tidak menunjukkan anomali yang jelas, pemeriksaan silang dengan basis data pemerintah mengungkap akun yang dibuka dengan identitas lain yang ia kendalikan secara diam-diam. Saluran ini menerima transfer besar yang dilacak investigator kembali melalui empat lapisan ke akun dana bursa kripto.

Dari sana, otoritas menghubungkan pergerakan uang dengan pembelian properti dan transaksi dengan penyedia layanan teknologi. Kasus ini menunjukkan bagaimana menggabungkan forensik keuangan tradisional dengan analitik on-chain dapat menembus bahkan struktur penyembunyian yang kompleks.

Bawahan membangun saluran kripto untuk suap

Investigator mengidentifikasi Jiang Guoqing, bawahan lama Yao, sebagai perantara kunci dalam jaringan suap kripto Tiongkok yang diduga. Jiang mengikuti Yao dari Bank Rakyat ke regulator sekuritas dan membantu mengelola pembayaran digital kepada atasannya.

"Saya menyiapkan alamat transfer di mana orang akan mengirim koin, lalu mentransfernya ke dompet pribadi Yao Qian," akui Jiang dalam program tersebut. Dia mengakui bahwa dia secara pribadi mendapat keuntungan dari memfasilitasi transaksi kekuasaan-untuk-uang ini yang melibatkan transfer cryptocurrency.

Pada tahun 2018, Jiang memperkenalkan pengusaha Zhang kepada Yao. Menggunakan pengaruh regulasinya dan reputasi industri, Yao diduga membantu perusahaan Zhang menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000 Ethereum melalui bursa cryptocurrency, sebagai imbalan untuk 2.000 Ethereum sebagai pembayaran.

"Yao Qian memiliki pengaruh besar di industri karena posisinya," kata Jiang kepada investigator. Selain itu, dia menjelaskan bagaimana otoritas regulasi dapat dikonversi menjadi akses istimewa ke saluran penerbitan token dan likuiditas di pasar aset digital.

Selain kripto, jaksa mendokumentasikan bahwa Yao menerima hadiah mahal, mengadakan perjamuan mewah, campur tangan dalam perekrutan karyawan, dan mengarahkan kontrak pengadaan perangkat lunak saat berada di Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. Pola ini sesuai dengan penyelidikan korupsi regulator sekuritas yang lebih luas terhadap penyalahgunaan jabatan.

Investigasi juga mencatat bahwa Yao terlibat dalam ritual takhayul, pelanggaran ideologis serius di bawah aturan Partai Komunis. Dia diduga membangun hubungan dengan individu yang digambarkan sebagai "target pelatihan kunci" untuk aktivitas terlarang, menunjukkan upaya terencana untuk membangun jaringan perlindungan.

Disiplin partai, penuntutan dan pelajaran untuk pengawasan kripto

Yao dikeluarkan dari Partai Komunis Tiongkok pada November 2024 dan diserahkan untuk penuntutan pidana. Namun, investigator menyoroti bahwa kasus ini melampaui kesalahan individu, memberikan model untuk pengawasan aset digital masa depan.

Otoritas mengatakan mereka mencapai "koroborasi timbal balik dan lingkaran tertutup bukti" dengan menggabungkan data blockchain, catatan properti, informasi perbankan, dan arsip disiplin Partai internal. Pendekatan terintegrasi ini mengubah kasus suap Yao Qian menjadi titik referensi untuk menangani investigasi serupa.

Pejabat menekankan bahwa "cryptocurrency tidak berguna jika tidak bisa dicairkan—ketika aset virtual akhirnya menjadi aset nyata, sifat sebenarnya mudah terungkap." Selain itu, vila yang belum selesai yang dibeli Yao dengan dana kripto yang dikonversi menjadi simbol fisik yang kuat dari dugaan pelanggaran.

Properti tersebut, yang masih dalam pembangunan ketika dia ditahan, menghubungkan bertahun-tahun transfer digital ke aset berwujud. Meski demikian, skandal tersebut tidak menghentikan upaya Beijing yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan sistem pembayaran blockchain.

Strategi yuan digital berlanjut meskipun skandal profil tinggi

Meskipun skandal korupsi yuan digital, ambisi Tiongkok untuk mata uang digital bank sentral tetap utuh. Bank Rakyat Tiongkok seharusnya meluncurkan kerangka kerja baru pada 1 Januari yang memungkinkan bank komersial membayar bunga pada saldo dompet e-CNY.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan adopsi yuan digital struktural. Hingga November 2025, e-CNY telah memproses 3,48 miliar transaksi dengan nilai kumulatif 16,7 triliun yuan. Namun, masih jauh tertinggal dari raksasa pembayaran swasta Alipay dan WeChat Pay, yang bersama-sama menguasai lebih dari 90% pasar pembayaran mobile Tiongkok.

Bagi regulator, kasus Yao menggambarkan baik risiko maupun peluang yang diciptakan oleh uang digital yang didukung negara. Di satu sisi, korupsi dompet hardware dan struktur cangkang yang kompleks dapat memfasilitasi transaksi tersembunyi. Di sisi lain, transparansi blockchain menawarkan alat yang kuat untuk mendeteksi, melacak, dan menuntut kesalahan.

Singkatnya, kejatuhan Yao Qian telah menjadi kasus uji untuk bagaimana Tiongkok menyeimbangkan inovasi dalam mata uang digital dengan kontrol politik ketat dan penegakan anti-korupsi, membentuk lintasan masa depan rezim teknologi keuangannya.