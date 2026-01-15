SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026]

SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan crypto, hari ini mengumumkan integrasi Base ke dalam Meta-Exchange (MEX) miliknya, memperluas akses ke ekosistem Layer 2 yang berkembang pesat. Melalui koneksi ini, pengguna SwissBorg mendapatkan rute likuiditas yang lebih dalam, akses yang lebih baik ke token native Base yang sedang berkembang, dan eksekusi dengan slippage yang lebih rendah.

Sebagai bagian dari integrasi, Meta-Exchange kini mendukung likuiditas dari DEX Base utama, termasuk Uniswap, PancakeSwap, dan Aerodrome, lapisan likuiditas native jaringan yang dioptimalkan untuk efisiensi modal dan pasar token tahap awal. Integrasi tambahan akan menyusul seiring ekosistem berkembang.

Meta-Exchange SwissBorg mengagregasi likuiditas dari exchange terpusat, exchange terdesentralisasi, dan jalur fiat, mengkonsolidasikannya menjadi pengalaman trading yang terpadu dan intuitif. Integrasi Base mempertahankan kesederhanaan satu ketukan aplikasi dan menghilangkan kompleksitas interaksi lintas rantai.

Base, dibangun di atas OP Stack dalam kolaborasi dengan Coinbase, menawarkan lingkungan yang cepat dan berbiaya rendah dengan kompatibilitas EVM dan ekosistem developer yang berkembang. Dengan throughput tinggi dan transaksi yang murah, Base telah memposisikan dirinya sebagai hub yang sangat aktif untuk DeFi, aplikasi yang menghadap konsumen, dan peluncuran token yang sedang berkembang.

Dengan terhubung ke Base, SwissBorg terus memperluas infrastruktur likuiditas multi-chain miliknya, menambah integrasi terbaru seperti Solana, Avalanche, Berachain, Hyperliquid, dan BNB Chain. Pengguna dapat menukar aset native Base dengan token yang didukung SwissBorg mana pun dalam satu ketukan, tanpa memerlukan wallet eksternal, bridge, atau perpindahan jaringan.

Penambahan Base adalah langkah maju lainnya dalam misi SwissBorg untuk membangun lapisan likuiditas lintas rantai yang paling kuat dan visi yang lebih luas, karena Meta-Exchange memberikan lebih banyak likuiditas, akses token yang lebih luas, dan lebih sedikit hambatan melalui satu antarmuka yang mulus.

Tentang SwissBorg

SwissBorg adalah platform manajemen kekayaan crypto berbasis komunitas terkemuka, dirancang di Swiss dan dilisensikan di UE. Berkomitmen pada kepercayaan dan transparansi, SwissBorg memiliki misi untuk mendemokratisasi masa depan keuangan agar kebebasan finansial dapat dicapai oleh semua orang. Inti dari platform ini adalah Meta-Exchange yang inovatif, yang terhubung dengan mulus ke berbagai exchange terpusat dan terdesentralisasi untuk mengamankan likuiditas dan harga terbaik bagi pengguna. Selain trading, SwissBorg menawarkan strategi yield yang dikurasi melalui DeFi, dan memberdayakan pengguna untuk mengakses peluang Web3 awal melalui Alpha Pre-Sales miliknya. Token Swissborg, BORG, berada di jantung ekosistem mereka yang memberikan berbagai manfaat bagi para pemegangnya.

Base Network

Base adalah jaringan Ethereum Layer 2 (L2) yang menyediakan lingkungan yang aman, berbiaya rendah, dan ramah developer untuk membangun aplikasi terdesentralisasi. Misinya adalah membantu menjadikan onchain sebagai online berikutnya dan mendukung penggabungan lebih dari satu miliar pengguna ke dalam cryptoeconomy. Dirancang untuk berfungsi sebagai rumah bagi produk onchain Coinbase dan ekosistem terbuka untuk builder di mana-mana, Base bertujuan untuk menciptakan fondasi yang dapat diakses dan terukur untuk generasi aplikasi dan komunitas onchain berikutnya.

