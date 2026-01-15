DZ Bank Memperoleh Persetujuan BaFin untuk Meluncurkan Platform Kripto bagi Bank-Bank Jerman

DZ Bank telah menerima persetujuan dari regulator keuangan Jerman BaFin untuk meluncurkan platform perdagangan cryptocurrency-nya. Persetujuan ini diberikan di bawah kerangka kerja MiCAR Uni Eropa. Platform ini pada awalnya akan menawarkan empat cryptocurrency utama, termasuk Bitcoin dan Ethereum.

Layanan baru bernama meinKrypto ini akan menyediakan akses bagi nasabah ritel DZ Bank dan bank koperasi lokal afiliasinya. Institusi-institusi ini kini akan dapat menawarkan layanan perdagangan kripto melalui platform tersebut. Layanan ini terintegrasi ke dalam VR Banking App, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi langsung dari antarmuka perbankan yang sudah ada.

Penawaran Kripto dan Solusi Kustodian

Platform meinKrypto akan diluncurkan dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dan Cardano (ADA). Kustodian aset digital ini akan ditangani oleh Boerse Stuttgart Digital. Entitas ini, bagian dari Boerse Stuttgart Group, diatur untuk memastikan penyimpanan aset yang aman.

Transaksi yang dieksekusi di meinKrypto akan diproses oleh EUWAX AG, penyedia layanan keuangan berbasis di Jerman. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Boerse Stuttgart GmbH. Kemitraan dengan Boerse Stuttgart memastikan bahwa platform memiliki fondasi yang teregulasi dan aman untuk transaksi aset digital.

Kolaborasi dan Ekspansi Regional

Inisiatif DZ Bank untuk memasuki pasar kripto mengikuti serangkaian persiapan. Program percontohan yang diluncurkan pada Desember 2024 memungkinkan bank koperasi terpilih untuk menguji platform tersebut. Westerwald Bank adalah bank koperasi pertama yang mencoba layanan ini, membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas di seluruh jaringan keuangan koperasi Jerman.

Dengan lampu hijau regulasi, bank-bank koperasi kini menghadapi tugas untuk mengamankan notifikasi MiCAR individual mereka. Hanya setelah ini mereka akan dapat meluncurkan layanan perdagangan kripto kepada nasabah mereka. Kolaborasi DZ Bank dengan anak perusahaan Ripple, Metaco, juga meletakkan dasar untuk peluncuran ini, dengan solusi kustodian kripto yang diperkenalkan pada akhir 2023.

Sebagai bank koperasi terbesar di Jerman, langkah DZ Bank ke ruang kripto memposisikannya sebagai pemain kunci dalam sektor aset digital yang berkembang. Meskipun platform dimulai dengan pilihan aset yang terbatas, ekspansi di masa depan kemungkinan akan terjadi seiring berkembangnya pasar. Dengan dukungan regulasi yang terus meningkat dan kolaborasi institusional, sektor perbankan negara tersebut tampak semakin terbuka terhadap mata uang digital.

