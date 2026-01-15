Mantan Walikota New York City Terlibat Skandal Rug Pull: Investigasi On-Chain terhadap Token NYC

Penulis: Beosin

Pada tanggal 13-14 Januari, mantan Walikota New York City Eric Adams menghadapi pengawasan signifikan akibat penurunan tajam harga tokennya, NYC, setelah diluncurkan. Tim keamanan Beosin melakukan analisis on-chain terperinci terhadap insiden ini dan membagikan hasilnya di bawah ini:

Ringkasan Peristiwa

Pada tanggal 13 Januari, waktu Beijing, mantan Walikota New York City Eric Adams mengumumkan peluncuran token NYC di media sosial (alamat kontrak token: Ho5fkxk9uqUuVN5kt7TUFacduWCpKPAuYkM9HD3KAXA2). Namun, 30 menit setelah peluncuran token, likuiditas secara bertahap ditarik dari kolam likuiditas yang dibuat di alamat 9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt.

Alamat tersebut menarik sekitar 2.377.376 USDC, menyebabkan harga token NYC turun lebih dari 80%, dan kapitalisasi pasarnya menyusut dari puncak $600 juta menjadi kurang dari $100 juta.

Pada tanggal 15 Januari, Adams terus mempromosikan token NYC dengan me-retweet tweet dan menyatakan melalui pernyataan juru bicaranya, Todd Shapiro, bahwa ia tidak mendapat keuntungan dari token NYC maupun menarik dana darinya, tetapi komunitas tetap skeptis.

Analisis data on-chain

Dengan menganalisis alamat Solana 9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt menggunakan BeosinTrace, kami dapat memperoleh hasil relevan mengenai perilaku on-chain-nya.

1. Tinjauan Aktivitas On-Chain

Alamat 9Ty4M memperoleh 1.000.001 USDC dari jembatan cross-chain Mayan dan alamat pengguna Kraken, dan kemudian membuat kolam likuiditas NYC-USDC. Setelah harga anjlok karena penarikan likuiditas pada pukul 06:43 waktu Beijing tanggal 13 Januari, alamat 9Ty4M terus membeli token NYC dalam jumlah kecil sejak pukul 16:15 hari itu, dan terus berlanjut hingga sekarang.

Pelacakan lebih lanjut terhadap dana cross-chain yang disebutkan di atas mengungkapkan bahwa dana tersebut berasal dari alamat Arbitrum 0xBc985b167C5F3801B19E2Dec7082c2fcbBF07e91. Pelacakan lebih jauh menemukan bahwa 90% dari dana ini ditarik dari Kraken, dan 10% berasal dari alamat transaksi aktif multi-chain yang tidak diketahui 0x276fbb81c8a7567ad2412469a549bd4dc82cab65.

2. Analisis data transaksi

Menurut data dari BeosinTrace, alamat 9Ty4M telah membeli 2.301.250 dan 1.566.926 token NYC di Jupiter melalui alamat FWuiWEdkcR1NLPjozcEuErtGGDZG5kyPu3oszmnF8uni dan H7Lnoh82SZghsXmoqffoCiFz7U3D1cwZ8ZPjRUMU7fc5. Namun, harga NYC hanya kembali ke 0,133-0,134, dengan total kapitalisasi pasar sekitar $130 juta.

Saat ini, alamat 9Ty4M masih memegang 1.332.243,85 USDC. Karena likuiditas token NYC yang terbatas, alamat ini telah menghasilkan keuntungan sekitar $330.000 tanpa mempertimbangkan keuntungan token NYC.

Kesimpulan

Penerbitan token selebriti baru-baru ini sekali lagi memicu kontroversi besar. Penerbitan token secara inheren melibatkan risiko terkait kepatuhan, teknologi, dan keamanan dana. Penarikan likuiditas selama prosesnya, yang menyebabkan penurunan tajam harga token, semakin berdampak negatif pada investor dan pasar.

Analisis data on-chain menggunakan BeosinTrace mengonfirmasi adanya "manipulasi likuiditas." Setelah menarik $2,37 juta dalam likuiditas, penerbit terus membeli kembali, tetapi hanya mengembalikan sekitar $1 juta, meninggalkan $1,33 juta yang masih disimpan di alamat penerbit. Pengguna harus lebih sadar akan keamanan dan menghindari perdagangan token berisiko tinggi yang mudah dimanipulasi seperti ini. Beosin akan terus memantau likuiditas token dan pergerakan dana dari alamat terkait untuk memastikan keamanan dana pengguna.