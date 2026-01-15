BursaDEX+
Lighter (LIT) akan segera terdaftar di perdagangan spot Bybit.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/15 18:20
PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa, menurut sumber resmi, Bybit akan mencatatkan Lighter (LIT) di zona perdagangan spot-nya. Lighter adalah bursa terdesentralisasi yang sepenuhnya dapat diverifikasi yang dibangun di atas infrastruktur ZK (zero-knowledge) khusus, mewarisi keamanan dan komposabilitas Ethereum.

