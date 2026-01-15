Pakistan Memanfaatkan Perusahaan Terkait Trump untuk Pembayaran Stablecoin

Pakistan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan SC Financial Technologies, afiliasi dari World Liberty Financial, untuk mengeksplorasi integrasi stablecoin yang dipatok USD ke dalam infrastruktur pembayaran negara. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan lanskap keuangan digital Pakistan dengan fokus pada transaksi lintas batas dan adopsi stablecoin. Kolaborasi ini akan membawa stablecoin ke dalam kerangka kerja mata uang kripto Pakistan yang ada, yang mencakup kemajuan regulasi dan inisiatif aset digital.

MoU ini signifikan karena menandai perjanjian publik pertama antara negara berdaulat dan proyek mata uang kripto. Kesepakatan ini menyusul pembentukan Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) dan Pakistan Crypto Council. Langkah-langkah ini menyoroti komitmen negara yang meningkat untuk membangun ekonomi digital yang kuat dengan regulasi yang ditingkatkan untuk aset virtual.

Integrasi Stablecoin untuk Transaksi Lintas Batas

Berdasarkan perjanjian baru ini, World Liberty Financial akan bekerja sama dengan bank sentral Pakistan untuk memasukkan stablecoin yang dipatok dolar ke dalam sistem pembayaran nasional. Stablecoin ini akan digunakan terutama untuk pembayaran lintas batas, dengan penekanan pada remitansi dan perdagangan. Langkah ini sejalan dengan upaya Pakistan yang lebih luas untuk menyederhanakan transaksi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada metode perbankan tradisional untuk transfer internasional.

Stablecoin, yang beroperasi di berbagai blockchain, termasuk BNB Smart Chain, telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam sirkulasi. Stablecoin ini bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi internasional, menawarkan alternatif yang stabil untuk mata uang kripto yang volatil. Kemitraan dengan World Liberty Financial dapat memberikan Pakistan kontrol yang lebih besar atas aset digital dan memfasilitasi operasi keuangan yang lebih lancar di kawasan ini.

Upaya Pakistan untuk Memperkuat Ekosistem Mata Uang Kripto

Kolaborasi Pakistan dengan World Liberty Financial hadir saat negara ini mengambil langkah-langkah kunci untuk memperkuat ekosistem mata uang kriptonya. Dalam tahun lalu, Pakistan telah memperkenalkan inisiatif seperti PVARA dan Pakistan Crypto Council untuk mengatur aset digital dan memastikan integrasi yang aman ke dalam ekonomi. Bursa-bursa besar, termasuk Binance dan HTX, kini beroperasi secara legal di Pakistan, mencerminkan sikap progresif negara terhadap mata uang kripto.

Selain itu, Pakistan telah mengungkapkan rencana untuk membentuk cadangan Bitcoin, sebuah langkah yang menandakan niat pemerintah untuk sepenuhnya mengadopsi teknologi blockchain. Dengan upaya-upaya ini, Pakistan bertujuan untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin di arena keuangan digital global. Perjanjian baru ini dengan World Liberty Financial adalah langkah lain menuju modernisasi infrastruktur keuangan negara dan memperluas inisiatif keuangan digitalnya.

Stablecoin yang dipatok USD telah tumbuh secara signifikan, dengan pasokan yang beredar melebihi $3,4 miliar. Kesepakatan ini sejalan dengan strategi Pakistan yang lebih luas untuk mengeksplorasi potensi blockchain dan keuangan terdesentralisasi. Seiring kolaborasi ini berlanjut, hal ini dapat mengarah pada integrasi yang lebih dalam dari teknologi stablecoin di sektor keuangan Pakistan, mendorong inovasi dalam keuangan digital.

