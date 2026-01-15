Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Anak perusahaan aset digital dari raksasa perbankan Prancis Societe Generale-FORGE dan Swift telah menyelesaikan uji coba yang mendemonstrasikan pertukaran dan penyelesaian obligasi tokenisasi menggunakan mata uang fiat dan mata uang digital.

Societe Generale-FORGE mengatakan uji coba tersebut berhasil mendemonstrasikan alur penyelesaian end-to-end untuk obligasi tokenisasi, termasuk penerbitan, delivery-versus-payment (DvP), pembayaran kupon, dan penebusan.

Inti dari uji coba ini adalah EUR CoinVertible milik SG-FORGE, stablecoin yang mematuhi MiCA yang dirancang untuk penyelesaian on-chain dan secara native kompatibel dengan kemampuan interoperabilitas Swift.

Pada bulan September, Societe Generale-FORGE bermitra dengan Bullish Europe GmbH, penyedia layanan perdagangan dan kustodian aset digital yang diatur oleh BaFin, untuk meluncurkan USD CoinVertible (USDCV).

Dengan menawarkan EURCV dan USDCV, SG-FORGE dan Bullish Europe mengatakan bahwa mereka memposisikan diri di garis depan adopsi stablecoin yang diatur, menjembatani kesenjangan antara infrastruktur keuangan tradisional dan pasar berbasis blockchain.

Menjembatani Blockchain dan Keuangan Tradisional

Kolaborasi terbaru ini dibangun berdasarkan kerja sama bertahun-tahun antara SG-FORGE, Swift, lembaga keuangan besar, dan badan publik untuk membangun kerangka kerja yang aman dan interoperable untuk aset digital.

Peran Swift sebagai lapisan orkestrasi terbukti krusial, mengoordinasikan pesan dan penyelesaian di berbagai platform sambil mempertahankan kepatuhan terhadap standar pesan keuangan yang telah ditetapkan.

Inisiatif Keuangan Digital Eropa

Proyek ini juga dibangun berdasarkan pekerjaan eksperimental oleh Bank Sentral Eropa seputar mata uang digital bank sentral antarbank. Perusahaan tersebut mengatakan dengan menambahkan mata uang fiat bersama stablecoin sebagai aset penyelesaian, uji coba ini mengeksplorasi model penyelesaian hybrid yang dapat menarik bagi bank dan perusahaan korporat.

Alur penyelesaian diselesaikan menggunakan infrastruktur Swift dan standar ISO 20022, memperkuat kelayakan adopsi aset tokenisasi dalam kerangka regulasi dan operasional yang ada.

Cetak Biru untuk Adopsi Aset Digital yang Dapat Diskalakan

Dengan membuktikan bahwa obligasi tokenisasi dapat diselesaikan secara efisien melalui Swift, proyek ini juga menyoroti jalur praktis menuju siklus penyelesaian yang lebih cepat, pengurangan risiko operasional, dan peningkatan transparansi bagi peserta pasar modal.

Thomas Dugauquier, Tokenised Assets Product Lead di Swift, mengatakan uji coba ini mendemonstrasikan bagaimana interoperabilitas akan membentuk masa depan pasar modal, memungkinkan pelanggan untuk mengadopsi aset digital dengan percaya diri dan dalam skala besar.

CEO SG-FORGE Jean-Marc Stenger menambahkan bahwa kolaborasi ini mendukung adopsi solusi pembayaran yang efisien, cepat, dan aman untuk lembaga keuangan dan korporat menggunakan teknologi distributed ledger dan EUR CoinVertible sebagai stablecoin referensi.

Diuji dengan bank-bank yang berpartisipasi, uji coba ini merupakan bagian dari program aset digital Swift yang lebih luas. Pada September tahun lalu, Swift mengatakan bahwa mereka bekerja dengan lebih dari 30 bank global, termasuk Societe Generale dan SG-FORGE, pada distributed ledger bersama yang berfokus pada pembayaran lintas batas real-time, 24/7.