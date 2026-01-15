Saham Microsoft (MSFT): Turun 8% dalam Tiga Bulan saat Wall Street Beralih Bullish

TLDR

Saham Microsoft turun 2,4% menjadi $459,53, mencapai titik terendah sejak Mei 2025.

Survei KeyBanc menunjukkan pengeluaran TI akan tumbuh 5,3% pada 2026, naik dari 4,6% pada 2025.

30% responden survei memperkirakan pengeluaran cloud publik akan tumbuh lebih cepat, melonjak 17 poin dari kuartal sebelumnya.

Microsoft menandatangani kesepakatan 12 tahun dengan Indigo Carbon untuk membeli 2,85 juta kredit penghapusan karbon tanah.

KeyBanc mempertahankan peringkat Overweight dengan target harga $630 untuk saham Microsoft.

Saham Microsoft ditutup pada $459,53 pada hari Rabu, turun 2,4%. Harga ini menandai level terendah tujuh bulan untuk perusahaan teknologi tersebut.





Microsoft Corporation, MSFT



Saham telah turun 8% selama tiga bulan terakhir. Skeptisisme pasar terhadap perusahaan perangkat lunak dan investasi AI telah membebani saham.

Namun survei KeyBanc yang baru menunjukkan hari-hari yang lebih baik di depan. Jajak pendapat terhadap reseller TI menunjukkan anggaran pelanggan akan tumbuh 5,3% pada 2026.

Itu naik dari pertumbuhan 4,6% pada 2025. Reseller adalah perusahaan yang membeli produk TI dan menggabungkannya dengan layanan mereka sendiri.

Peningkatan pengeluaran seharusnya menguntungkan unit cloud Azure Microsoft. Produk AI Copilot perusahaan juga diperkirakan akan mengalami permintaan yang lebih tinggi.

Pengeluaran Cloud Meningkat

Survei mengungkapkan sesuatu yang menarik tentang pola pengeluaran cloud. 30% responden memperkirakan pengeluaran pelanggan untuk cloud publik akan tumbuh lebih cepat.

Itu merupakan peningkatan 17 poin dari kuartal ketiga. Analis KeyBanc Eric Heath menyebutnya "angin kencang untuk Azure yang melampaui GPU."

Beberapa produk Copilot mendapatkan daya tarik. Lebih banyak responden survei menunjukkan uji coba dan produksi Copilot sedang berlangsung.

KeyBanc mempertahankan peringkat Overweight untuk Microsoft. Target harga mereka berada di $630 per saham.

Goldman Sachs baru-baru ini menaikkan target mereka menjadi $655. Perusahaan menunjuk investasi Microsoft di Anthropic dan model AI miliknya sendiri sebagai diversifikasi positif di luar OpenAI.

Pertanyaan tetap ada tentang kecepatan adopsi AI. The Information melaporkan bulan lalu bahwa Microsoft melonggarkan kuota penjualan untuk produk AI perusahaan seperti Microsoft 365 Copilot.

Microsoft menolak laporan tersebut. Perusahaan mengatakan kepada Barron's bahwa kuota penjualan agregat untuk produk AI tidak diturunkan.

Survei KeyBanc menunjukkan peningkatan stabil pada pelanggan yang bereksperimen dengan AI. Mereka yang memiliki peluncuran GenAI dalam produksi tetap berada di kisaran digit tunggal rendah hingga menengah.

Pembelian Kredit Karbon Besar

Microsoft mengumumkan kesepakatan terpisah minggu ini yang berfokus pada keberlanjutan. Perusahaan menandatangani perjanjian 12 tahun dengan Indigo Carbon.

Kesepakatan tersebut mencakup 2,85 juta kredit penghapusan karbon tanah. Kredit ini terkait dengan praktik pertanian regeneratif di AS.

Microsoft bertujuan untuk menjadi karbon negatif pada 2030. Ini menandai transaksi ketiga antara Indigo dan Microsoft.

Perusahaan-perusahaan sebelumnya menyelesaikan kesepakatan untuk 40.000 ton pada 2024 dan 60.000 ton pada 2025. Kredit berasal dari program Carbon by Indigo milik Indigo.

Pertanian regeneratif dapat menghilangkan lebih dari 3,5 gigaton setara karbon dioksida setiap tahun. Praktik ini juga meningkatkan kesehatan tanah dan meningkatkan hasil panen.

Microsoft tidak mengungkapkan ketentuan keuangan. Sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada Reuters nilainya berkisar antara $171 juta dan $228 juta.

Pembelian kredit karbon ini merupakan salah satu kesepakatan karbon tanah terbesar yang tercatat. Jangka waktu 12 tahun memberikan dukungan jangka panjang untuk program pertanian regeneratif.

Postingan Microsoft (MSFT) Stock: Down 8% in Three Months as Wall Street Turns Bullish pertama kali muncul di CoinCentral.