Presiden NCAA mendesak CFTC untuk menunda prediksi dan taruhan olahraga perguruan tinggi

NCAA telah meminta CFTC untuk menghentikan sementara taruhan olahraga perguruan tinggi di pasar prediksi, menekankan dampak negatifnya terhadap atlet mahasiswa. Presiden NCAA Charlie Baker memberi tahu ketua CFTC Michael Selig bahwa asosiasi olahraga perguruan tinggi akan bekerja sama dengan regulator untuk menetapkan perlindungan yang tepat.

Dalam surat kepada ketua CFTC tertanggal 14 Januari, Baker menyatakan kekhawatirannya atas taruhan olahraga perguruan tinggi melalui perdagangan pasar prediksi. Ia mencatat bahwa melindungi kesejahteraan atlet mahasiswa dan integritas kompetisi merupakan prioritas tertinggi bagi NCAA. Baker percaya bahwa pertumbuhan dan sifat taruhan olahraga perguruan tinggi di pasar prediksi menimbulkan ancaman signifikan terhadap keduanya.

Surat Baker datang hampir sebulan setelah ia menentang keras rencana Kalshi yang dilaporkan untuk menawarkan taruhan pada acara di portal transfer.

Kalshi mengajukan permohonan untuk menerima taruhan apakah seorang pemain memasuki atau keluar dari portal transfer NCAA, atau di mana pemain tersebut akan berkomitmen.

Namun, platform pasar prediksi tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana segera untuk mencantumkan kontrak terkait portal tersebut. Baker juga mendukung penundaan penerapan kontrak terkait portal, mencatat bahwa pasar tersebut menimbulkan ancaman terhadap integritas kompetitif proses rekrutmen.

Presiden NCAA Baker menekankan perlunya perlindungan yang tepat

Presiden NCAA menekankan pentingnya menetapkan perlindungan yang tepat, termasuk pemantauan integritas, pembatasan iklan dan usia, pencegahan pasar prop, dan prosedur anti-pelecehan. Menurut Baker, Kongres perlu menstabilkan kelayakan, sementara regulator federal menstabilkan pasar prediksi untuk menetapkan satu set standar yang adil dan transparan.

Baker lebih lanjut menjelaskan bahwa program pengurangan bahaya taruhan NCAA mencakup mengedukasi ratusan ribu atlet mahasiswa tentang bahaya taruhan olahraga. Asosiasi ini memantau lebih dari 23.000 kontes setiap tahun untuk aktivitas mencurigakan dan melakukan penelitian yang diakui secara global.

Baker menyebutkan bahwa NCAA mengadvokasi lebih dari 1.100 sekolah anggota dan lebih dari setengah juta atlet mahasiswa.

Baker percaya bahwa pengawasan kecil ini dapat sangat menarik mahasiswa, serta siswa sekolah menengah, untuk terlibat dalam pasar ini dengan cara yang berbahaya. Namun, ia mencatat bahwa sebagian besar negara bagian yang mengizinkan taruhan olahraga yang legal mendapatkan sebagian dari pendapatan untuk mendanai program pengurangan bahaya.

