Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/15 19:21
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.375+0.39%
Yang Perlu Diketahui:
  • Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.
  • Trump menunda pemecatan Powell di tengah penyelidikan.
  • Investigasi DOJ memicu kekhawatiran ketidakstabilan pasar.

Donald Trump menahan diri untuk tidak memecat Ketua Federal Reserve Jerome Powell meskipun ada kritik, karena Fed menghadapi penyelidikan kriminal terkait keputusan suku bunga dan masalah inflasi yang sedang berlangsung.

Penyelidikan ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap independensi Fed, dengan dampak pasar termasuk penurunan nilai dolar dan kenaikan harga emas, yang mencerminkan kegelisahan investor.

Donald Trump menghentikan rencana untuk memecat Ketua Federal Reserve Jerome Powell sementara Fed sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman atas potensi pelanggaran.

Peristiwa ini menggarisbawahi ketegangan antara kepemimpinan politik dan independensi kebijakan moneter sambil memengaruhi stabilitas pasar di tengah tantangan inflasi yang terus berlanjut.

Trump Menahan Pemecatan Powell Selama Penyelidikan DOJ

Keputusan Trump mengikuti penyelidikan DOJ terhadap tindakan Federal Reserve, dengan Jerome Powell menjadi fokus. Argumen berpusat pada keputusan suku bunga, yang mendorong penyelidikan lebih lanjut.

Powell tetap menjadi tokoh penting saat ia mengelola kebijakan suku bunga. Kritik Trump dan penyelidikan ini menekankan hubungan kompleks antara kebijakan moneter dan agenda politik.

Independensi Fed Dipertanyakan di Tengah Volatilitas Pasar

Penyelidikan menimbulkan kekhawatiran tentang independensi Fed di tengah inflasi yang terus berlanjut. Respons pasar mencakup volatilitas mata uang dan perubahan perilaku investor akibat campur tangan politik yang dirasakan.

Lanskap keuangan dan politik menyaksikan pengawasan yang meningkat terhadap aktivitas Fed. Perkembangan ini menggarisbawahi kebutuhan akan batasan yang jelas antara pengaruh politik dan kebijakan ekonomi.

Ketegangan Historis Mempengaruhi Dinamika Moneter Saat Ini

Upaya Trump untuk memecat Powell mencerminkan ketegangan historis antara pemerintahan dan bank sentral. Situasi serupa sebelumnya telah menyebabkan penilaian ulang kebijakan moneter yang signifikan.

"Penyelidikan ini dibingkai sebagai tekanan politik atas keputusan suku bunga, bukan untuk menangani masalah terkait renovasi gedung Fed." – Jerome H. Powell, Ketua Federal Reserve. Ke depan, analis memprediksi dampak potensial pada kebijakan ekonomi domestik dan internasional. Data historis menunjukkan perubahan kepemimpinan dapat mempengaruhi persepsi pasar secara mendalam.

Penyangkalan: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar mata uang kripto bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

