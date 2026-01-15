Korps Pers PBA Akan Memberikan Trofi Ramon Fernandez kepada MVP Final Piala Filipina

Korps Pers PBA mengumumkan pada hari Kamis pengenalan Trofi Ramon Fernandez yang akan diberikan kepada pemenang Most Valuable Player (MVP) Final.

Dimulai dengan Final Piala Filipina Musim ke-50 PBA, Korps Pers PBA akan mempersembahkan trofi yang dinamai untuk menghormati Mr. Fernandez atas kontribusinya yang luar biasa termasuk rekor 19 kejuaraan, yang paling banyak oleh pemain mana pun.

Mr. Fernandez memberikan restunya dalam pertemuan dengan Presiden Korps Pers PBA Vladimir Eduarte dari Abante/Tonite dan pejabat lain grup tersebut selama pembukaan Musim ke-50 pada 5 Oktober lalu di Smart Araneta Coliseum.

"Untuk memiliki trofi MVP Final PBA dengan nama saya, terutama di tahun ke-50 ini, Peringatan Emas Philippine Basketball Association (PBA), adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan namun akan saya hargai selamanya. Ini lebih dari sekadar pengakuan pribadi. Ini adalah pengingat akan kehidupan yang dibentuk oleh liga yang memberi saya tujuan, kebanggaan dan keluarga kedua," kata Mr. Fernandez.

"PBA adalah medan pertempuran saya, ruang kelas saya dan rumah saya. Di sanalah saya belajar disiplin, pengorbanan, ketahanan, kerja sama tim, kerendahan hati dan makna kepemimpinan di bawah tekanan. Setiap kejuaraan yang diperjuangkan, setiap seri Final yang dilalui, setiap sorak-sorai dan setiap kritik... semuanya membentuk pemain dan pria yang saya menjadi. Saya berhutang banyak atas siapa saya hari ini kepada liga ini."

MVP empat kali pertama memenangkan sembilan gelar dengan waralaba Toyota yang legendaris sebelum menambahkan tiga lagi untuk Tanduay dan tujuh untuk San Miguel Beermen, yang disorot oleh Grand Slam bersejarah pada tahun 1989.

Mr. Fernandez juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa liga dengan 18.996 poin, rekor yang mungkin bertahan sepanjang masa.

"Dengan 19 kejuaraan itu, siapa tahu berapa banyak penghargaan MVP Final yang bisa dimenangkan Mr. Fernandez jika pengakuan seperti itu sudah diberikan selama masanya," kata Mr. Eduarte. "Trofi MVP Final atas nama Fernandez adalah pengakuan yang sangat layak yang diputuskan dengan suara bulat oleh Korps Pers PBA."

Pengenalan Trofi Ramon Fernandez juga terjadi saat Korps Pers akan menandai 30 tahun sejak memberikan MVP Final pertamanya, yaitu Jojo Lastimosa untuk Alaska di Piala All-Filipino 1996, dua tahun setelah Mr. Fernandez memainkan musim ke-20 dan terakhirnya sebagai profesional dengan San Miguel.

Plakat telah diberikan kepada masing-masing pemenang MVP Final sebelumnya, yang ditentukan melalui voting oleh anggota Korps Pers yang secara aktif meliput beat PBA.

Selain masih menjadi pemimpin pencetak gol karier PBA, Mr. Fernandez juga terus menjadi No. 1 hingga hari ini dalam tangga total rebound liga (8.652), rebound defensif (6.435), shot block (1.853), free throw yang dibuat (3.848), menit bermain (36.624:30), dan masih No. 2 dalam assist karier (5.220), steal (1.302) dan pertandingan yang dimainkan (1.074).

Mr. Fernandez, yang juga bermain untuk Beer Hausen dan Purefoods, merata-ratakan 17,7 poin, 8,1 rebound, 4,9 assist, 1,2 steal dan 1,7 shot block per pertandingan dalam karier 20 musim yang gemilang. — Olmin Leyba