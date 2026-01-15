Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan mengungkapkan bahwa para anggota parlemen di Duma Negara berada dalam tahap akhir penyusunan teks yang bertujuan menurunkan hambatan bagi warga Rusia biasa, meskipun mereka tetap mempertahankan pengamanan dan pembatasan.

Rancangan undang-undang tersebut menarik perhatian karena menandai pergeseran dari pembatasan ketat selama bertahun-tahun. Menurut TASS, proposal tersebut akan mengeluarkan cryptocurrency dari rezim regulasi keuangan khusus sehingga menjadi bagian yang lebih umum dari kehidupan keuangan masyarakat di seluruh Rusia. Para anggota parlemen mengatakan ini dapat membuat pembelian dan kepemilikan crypto menjadi sesuatu yang dilakukan warga biasa, bukan lagi hak istimewa bagi segelintir orang.

"Sebuah rancangan undang-undang telah disiapkan yang menghapus cryptocurrency dari regulasi keuangan khusus, yang berarti, mereka akan menjadi hal yang umum dalam kehidupan kita," kata Anatoly Aksakov, ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara.

Akses Diperluas Dengan Batas

Berdasarkan teks saat ini, orang-orang yang tidak dianggap sebagai "investor berkualifikasi" akan dapat membeli koin digital hingga batas tertentu. Angka yang disebutkan adalah 300.000 rubel per tahun, yang setara dengan sekitar $3.800. Batas ini bertujuan untuk memungkinkan lebih banyak warga Rusia berpartisipasi dalam crypto sambil mencoba mencegah kerugian besar jika harga berfluktuasi liar.

Pembeli biasa masih akan menghadapi persyaratan. Laporan menyebutkan mereka harus memenuhi beberapa kriteria dasar atau pemeriksaan sebelum mendapatkan akses, seperti melewati langkah kesadaran risiko singkat dan berdagang hanya melalui broker atau bursa berlisensi. Ini dimaksudkan untuk mencegah perdagangan peer-to-peer yang tidak diatur mendominasi.

Pelaku pasar profesional atau berkualifikasi akan menghadapi lebih sedikit pembatasan. Mereka dapat memperdagangkan dan memegang berbagai cryptocurrency yang lebih luas tanpa pembatasan tahunan, meskipun mereka mungkin masih harus menunjukkan pemahaman tentang risiko.

Dorongan Legislatif Dan Waktu

Para anggota parlemen mengatakan rancangan tersebut sudah siap dan akan dibahas selama sesi parlemen musim semi Rusia. Jika Duma Negara mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, implementasi dapat dimulai pada akhir tahun 2026. Aksakov mengatakan kepada media negara bahwa langkah ini dapat membuat crypto menjadi "bagian normal dari kehidupan" bagi banyak warga Rusia.

Pada saat yang sama, regulator Rusia terus mengerjakan aturan crypto lainnya. Bank Rusia mengatakan berencana menetapkan hukuman untuk perantara crypto ilegal mulai tahun 2027 dan mendorong kerangka regulasi yang lebih luas yang mencakup investor berkualifikasi maupun biasa.

Menyeimbangkan Risiko Dan Penggunaan

Rusia masih melarang penggunaan cryptocurrency untuk membayar barang dan jasa di dalam negeri, aturan yang berlaku sejak 2021. Pejabat mengatakan rancangan undang-undang baru tidak akan mengubah hal itu. Sebaliknya, fokusnya adalah pada investasi dan kepemilikan, bukan pengeluaran sehari-hari.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView