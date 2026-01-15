CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk

Dalam demonstrasi optimisme yang diperbarui untuk aset digital, Changpeng Zhao berpendapat bahwa harga bitcoin mencapai $200.000 sekarang sebagian besar merupakan masalah waktu.

CZ mengaitkan potensi kenaikan bitcoin dengan pergeseran kebijakan dan kepercayaan pasar

Pendiri Binance, Changpeng Zhao, yang dikenal luas sebagai CZ, menegaskan kembali bahwa Bitcoin berada di jalur untuk mencapai $200.000, menyebut hasil ini pada dasarnya tidak terhindarkan dalam jangka panjang. Dia mengaitkan potensi pertumbuhan cryptocurrency tersebut dengan pelonggaran tekanan regulasi dan integrasi yang lebih dalam ke pasar keuangan global, dengan alasan bahwa kekuatan ini akan menanamkan Bitcoin lebih kuat dalam ekonomi dunia.

Zhao secara langsung mengaitkan kekuatan Bitcoin baru-baru ini dengan latar belakang politik dan regulasi yang berkembang. Dia menekankan bahwa industri crypto yang lebih luas telah mendapat manfaat dari sikap yang lebih mendukung oleh pembuat kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, dia menyoroti bahwa sejak pemilihan kembali mantan Presiden Donald Trump, nada kebijakan AS telah menjadi lebih akomodatif terhadap aset digital.

Lingkungan yang lebih ramah ini, menurut pandangan Zhao, telah membantu membangun kembali kepercayaan di seluruh ekosistem crypto. Menurutnya, kepercayaan yang diperbarui terlihat dalam kinerja kuat pasar ekuitas AS, yang sering bertindak sebagai barometer untuk selera risiko. Secara historis, indeks saham yang kuat cenderung mendukung Bitcoin, menciptakan latar belakang di mana investor lebih bersedia mengalokasikan ke aset yang volatile.

Target $200.000 yang menurut Zhao 'jelas'

Zhao telah berulang kali menekankan bahwa, dalam penilaiannya, Bitcoin akhirnya naik ke $200.000 adalah kesimpulan yang sudah pasti. Dia menggambarkan gerakan seperti itu sebagai "hal yang paling jelas di dunia," menggarisbawahi keyakinannya bahwa tren adopsi jangka panjang lebih penting daripada volatilitas jangka pendek. Meskipun demikian, dia tidak memberikan tanggal yang tepat kapan ambang batas ini mungkin tercapai.

Sikap bullish-nya tidak terisolasi. Tom Lee dari Fundstrat telah lama memiliki target serupa untuk cryptocurrency terkemuka, juga memproyeksikan potensi gerakan menuju $200.000. Pandangan Lee didasarkan pada ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve di masa depan dan kondisi likuiditas yang membaik, yang dia yakini dapat mendukung valuasi yang lebih tinggi di seluruh aset berisiko, termasuk Bitcoin.

Dalam konteks ini, komentar Zhao cocok dengan prospek pasar bitcoin yang lebih luas yang dibagikan oleh sejumlah analis profil tinggi. Namun, sementara perkiraan numerik serupa, narasi yang mendasari bervariasi, mulai dari pendorong kebijakan moneter hingga dampak struktural dari modal institusional yang memasuki sektor ini.

Bagaimana pelonggaran regulasi dan tren makro mendukung crypto

Mantan kepala Binance berpendapat bahwa pasar crypto tidak lagi beroperasi di pinggiran keuangan. Sebaliknya, mereka semakin terkait dengan tren makroekonomi dan kelas aset tradisional. Selain itu, dia menyarankan bahwa aturan yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ramah mengurangi risiko hukum dan operasional yang dirasakan bagi investor besar, mendorong lebih banyak modal untuk masuk ke ruang ini.

Zhao juga menunjuk pada peran tolok ukur ekuitas AS yang kuat dalam mendukung sentimen aset digital. Ketika indeks utama diperdagangkan mendekati puncak, pengambilan risiko cenderung meningkat, sering meluap ke Bitcoin dan token lainnya. Sebaliknya, periode penurunan ekuitas yang tajam secara historis bertepatan dengan fluktuasi harga bitcoin yang tiba-tiba, karena investor bergegas untuk memotong eksposur di seluruh portofolio mereka.

Dia membingkai koneksi ini sebagai alasan lain mengapa dia percaya harga bitcoin akhirnya dapat mencapai angka $200.000. Dalam pandangannya, lingkungan yang menampilkan kondisi moneter yang lebih mudah, pendapatan korporat yang tangguh, dan regulasi yang lebih jelas membentuk angin belakang yang kuat untuk seluruh kelas aset crypto.

Adopsi institusional dapat membentuk kembali siklus klasik bitcoin

Di luar target harga utama, Zhao berfokus pada bagaimana perilaku Bitcoin mungkin berubah karena menjadi lebih tertanam dalam keuangan tradisional. Untuk sebagian besar sejarahnya, aset tersebut sangat dipengaruhi oleh siklus halving bitcoin empat tahunnya, yang mengurangi pasokan baru dan sering mendahului pasar bull yang kuat. Namun, dia berpendapat bahwa pola ini mungkin melemah karena investor profesional besar mengambil peran yang lebih besar.

Adopsi institusional bitcoin yang berkembang dapat mendorong Bitcoin untuk diperdagangkan lebih seperti aset risiko global daripada instrumen spekulatif khusus yang didorong terutama oleh trader ritel. Karena dana pensiun, manajer aset, dan korporasi meningkatkan eksposur mereka, aliran dapat merespons lebih banyak pada data makroekonomi, ekspektasi suku bunga, dan korelasi lintas aset daripada pada peristiwa murni crypto-native.

Meskipun demikian, Zhao mengakui bahwa banyak komentator masih melihat siklus empat tahun sebagai relevan untuk membingkai ekspektasi jangka panjang. Sementara beberapa analis terus memetakan reli masa depan di sekitar halving yang akan datang, yang lain memperingatkan bahwa mengandalkan pola historis semata mungkin menyesatkan dalam pasar yang semakin dibentuk oleh institusi dan regulasi.

Dari spekulasi ritel ke aset yang digerakkan makro

Pandangan Zhao mencerminkan pergeseran sentimen yang lebih luas sejak 2020, karena Bitcoin telah bergerak dari fenomena yang sebagian besar didorong oleh ritel menuju aset makro yang lebih kompleks. Selain itu, kedatangan produk yang diatur, layanan kustodian, dan alat kepatuhan telah menurunkan hambatan masuk untuk keuangan tradisional, memperkuat pandangannya bahwa aset tersebut sekarang terikat lebih erat dengan siklus ekonomi global.

Saat sektor crypto berkembang, topik seperti pelonggaran regulasi crypto, kebijakan moneter, dan aliran modal lintas batas menjadi pusat untuk memahami lintasannya. Dalam lanskap yang berkembang ini, Zhao berpendapat bahwa jalan menuju $200.000 lebih sedikit tentang mania spekulatif dan lebih banyak tentang integrasi struktural ke dalam sistem keuangan.

Singkatnya, Zhao dan analis terkemuka lainnya berpendapat bahwa masa depan Bitcoin akan dibentuk oleh regulasi, aliran institusional, dan kondisi makro sebanyak oleh jadwal pasokan berbasis kodenya. Jika tesis itu terbukti benar, perjalanan menuju $200.000 bisa terlihat sangat berbeda dari bull run sebelumnya, didorong lebih sedikit oleh cerita halving dan lebih banyak oleh adopsi mainstream.