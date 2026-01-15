Undang-Undang Clarity Ditunda karena Pencabutan oleh Coinbase – Apa yang Akan Dilakukan Crypto?

i Pemberitahuan: Artikel ini berisi wawasan dari penulis independen dan berada di luar tanggung jawab editorial BitcoinMagazine.nl. Informasi ini dimaksudkan untuk edukasi dan refleksi. Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Kripto sangat volatile, ada peluang dan risiko dalam investasi ini. Anda bisa kehilangan modal Anda. Komite Senat Amerika Serikat telah membatalkan sidang tentang CLARITY Act. Itu langsung menjadi berita kripto besar. Pasar kripto mengharapkan aturan yang lebih jelas, terutama sekarang rencana kripto Trump menjadi tema lagi di Washington. Sebaliknya, ada penundaan lagi. Apa yang akan dilakukan kripto dengan kebisingan politik semacam ini dan apa ekspektasi kripto sekarang untuk bulan-bulan mendatang? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "like-minded" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Sekarang ke Discord Komite Senat membatalkan sidang CLARITY Act Sidang dijadwalkan sebagai langkah penting menuju aturan baru untuk sektor ini. Tapi sekarang tidak jadi. Alasannya tampak sederhana, karena tidak cukup dukungan untuk meloloskan ini dengan lancar melalui komite. Jika Anda ragu apakah Anda memiliki suara, menunda lebih aman daripada kalah. 🚨 BREAKING: Coinbase CEO Brian Armstrong WITHDRAWS support for the Senate's current crypto market structure bill (Clarity Act) draft. "After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can't support the bill as written." pic.twitter.com/a6DQ0VVuV0 — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) January 14, 2026 Ini persis momen di mana Anda melihat betapa rentannya proses ini. CLARITY Act besar dan sensitif. Ini tentang siapa yang akan menjadi bos, SEC atau CFTC. Dan ini tentang aturan untuk exchange, broker, dan pihak yang melakukan custody. Selama tidak ada undang-undang, perusahaan terus bekerja di area abu-abu. Area abu-abu itu sekarang berlangsung lebih lama. Yang berwarna hijau untuk pertama kalinya sejak Oktober adalah Crypto Fear & Greed Index. Ketidakpastian pasar kripto tetap ada dan itu menghambat risiko Pasar tidak suka ketidakpastian. Bukan karena semua orang langsung menjual, tetapi karena keraguan membuat uang di pinggir lapangan. Jika ada prospek aturan yang jelas, menjadi lebih mudah untuk berinvestasi, menutup kemitraan, dan meluncurkan produk. Jika prospek itu memudar lagi, banyak pihak kembali ke "menunggu sebentar". Itu berlaku terutama untuk pemain besar. Pihak institusional ingin tahu di mana mereka berdiri. Mereka tidak menginginkan situasi di mana regulator kemudian mengatakan bahwa sesuatu tidak diizinkan. Beberapa tahun terakhir itulah ketakutan yang tepat, terutama di AS. Undang-undang ini seharusnya menghilangkan sebagian ketakutan itu. Untuk trader, ini terutama sentimen. Pasar sering bereaksi paling kuat terhadap ekspektasi, bukan pada isi undang-undang ratusan halaman. Penundaan terasa seperti tidak ada kejelasan, jadi bahan bakar lebih sedikit. Untuk para penggemar, kami telah menyusun daftar kripto terbaik untuk jangka pendek. Penundaan mendorong rencana Kripto Trump ke Q2 2026 Di bawah Trump, sudah lama ada suasana "kita akan mengatur ini". Itu tidak berarti semuanya berjalan cepat, tetapi arahnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun Anda sekarang melihat bahwa bahkan dengan kemauan politik, masih terhambat pada detail dan suara. Ekspektasi bahwa ini akan melewati komite di Q1 2026 karena itu menjadi kurang logis. Ini lebih bergeser ke Q2 2026. Bukan karena semua orang sekarang menentang kripto, tetapi karena kompromi belum tepat. Ikut diskusi di sosial media kami! Chat dengan para ahli kami melalui Telegram, berikan pendapat Anda di Twitter atau "sit back and relax" sambil menonton video YouTube kami. Chat dengan kami Berikan pendapat Anda Lihat video kami Coinbase mundur dan meninggalkan celah Pemicu langsung datang dari Coinbase. CEO Brian Armstrong mengumumkan bahwa Coinbase tidak dapat mendukung undang-undang "seperti sekarang". Dia menyebutkan beberapa kekhawatiran konkret. Salah satunya adalah bahwa tokenized equities berada dalam kerangka ketat, yang menurutnya menghambat inovasi. Dia juga menunjuk pada aturan DeFi yang menurutnya terlalu jauh. Dan dia mengkritik penyesuaian seputar imbalan pada stablecoin. I'm actually quite optimistic that we will get to the right outcome with continued effort. We will keep showing up and working with everyone to get there. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026 Armstrong merangkumnya dengan tajam dengan kalimat yang Anda lihat di mana-mana hari ini: "We'd rather have no bill than a bad bill." Itu bukan pernyataan kecil, terutama tidak tepat sebelum langkah yang direncanakan dalam proses. Jika pihak yang begitu terlihat di meja tiba-tiba mundur, suasana langsung berubah. US SENATE VOTING ON CLARITY ACT HAS BEEN CANCELLED 🚨 And most people don't know the exact reason behind this. Today, the Coinbase CEO said that they won't support the Crypto Market Structure Bill. And here are some reasons: 1) No yield on stablecoins The Clarity Act will… pic.twitter.com/zTSSkzEbCD — Crypto Rover (@cryptorover) January 15, 2026 Di atas itu, Anda melihat bagaimana ini diangkat di X. Crypto Rover menekankan satu cerita. Undang-undang itu ditulis terlalu banyak demi kepentingan bank. Terutama topik stablecoin yield muncul kembali. Itu tidak harus menjadi seluruh kebenaran, tetapi itu memang menunjukkan di mana rasa sakitnya. Dan tentang apa diskusinya sekarang lagi. Pukulan singkat untuk ekspektasi kripto, tapi berkas ini tidak hilang Dalam jangka pendek, ini tidak baik untuk perasaan di pasar. Ini lagi-lagi sinyal bahwa regulasi Amerika tetap lambat. Dan itu bisa mendinginkan rencana bullish sebentar. Terutama untuk proyek yang bergantung pada kerangka kerja yang jelas, seperti DeFi dan tokenisasi. Minggu-minggu mendatang tentang tiga pertanyaan. Apakah akan ada tanggal baru dengan cepat? Apakah masalah-masalah sektor benar-benar disesuaikan? Dan apakah berhasil membangun dukungan luas lagi? Jika itu berhasil, sentimen bisa berputar secepat saat ini mendingin. Sampai saat itu, ini terutama penundaan, lebih banyak kebisingan, dan pasar yang bermain aman sebentar. Di Q2 kita mungkin akan melihat kripto mana yang akan naik melalui berita seputar Clarity Act. Best wallet - wallet yang dapat dipercaya dan anonim Best wallet - wallet yang dapat dipercaya dan anonim Lebih dari 60 chain tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatile dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri. i Pemberitahuan: Artikel ini berisi wawasan dari penulis independen dan berada di luar tanggung jawab editorial BitcoinMagazine.nl. Informasi ini dimaksudkan untuk edukasi dan refleksi. Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Kripto sangat volatile, ada peluang dan risiko dalam investasi ini. Anda bisa kehilangan modal Anda.

Pesan Clarity Act ditunda karena penarikan dukungan Coinbase – apa yang akan dilakukan kripto? ditulis oleh Christiaan Kopershoek dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.