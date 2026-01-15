Trump Mengatakan Dia Tidak Berencana Memecat Ketua The Fed Powell Meskipun Ada Penyelidikan DOJ

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak berencana memecat Ketua Federal Reserve Jerome Powell, meskipun Departemen Kehakiman (DOJ) meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap pemimpin bank sentral AS tersebut.

"Saya tidak punya rencana untuk melakukan itu," kata Trump kepada Reuters dalam sebuah wawancara ketika ditanya apakah dia akan mencoba memberhentikan Powell dari pekerjaannya.

Ketika ditanya apakah penyelidikan tersebut memberinya alasan untuk melakukannya, Trump menambahkan: "Saat ini, kami sedang dalam posisi menunggu dengannya, dan kami akan menentukan apa yang harus dilakukan. Tapi saya tidak bisa membahasnya. Terlalu cepat. Terlalu dini."

Menurut hukum federal AS, para gubernur Fed hanya dapat dipecat karena alasan tertentu, bukan karena perbedaan kebijakan.

Masa jabatan Powell sebagai kepala Fed berakhir pada bulan Mei, tetapi dia tidak diwajibkan meninggalkan dewan gubernur sampai tahun 2028.

Namun, Presiden Trump mengatakan dia bermaksud untuk melanjutkan dan menominasikan pengganti Powell dalam beberapa minggu ke depan, dengan kecenderungan pada mantan Gubernur Fed Kevin Warsh atau Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett.

Trump menolak kritik, termasuk dari para anggota parlemen yang dukungannya dia perlukan untuk mengonfirmasi pilihannya menggantikan Powell. "Saya tidak peduli," katanya. "Mereka harus loyal. Itulah yang saya katakan."

Trump Menolak Reaksi Keras saat Perdebatan tentang Independensi Fed Memanas

Trump juga menolak pandangan yang dipegang secara luas di kalangan analis, investor, dan pembuat kebijakan ekonomi di seluruh dunia bahwa mengikis independensi bank sentral dapat merusak nilai dolar AS dan memicu inflasi. "Saya tidak peduli," ulangnya.

Powell pada awal minggu menyatakan bahwa DOJ telah menyerahkan surat panggilan grand jury kepada bank sentral, yang berasal dari penyelidikan terhadap proyek renovasi dan kesaksian Powell kepada Kongres tentangnya.

Penyelidikan tersebut merupakan aksi lain oleh Trump dalam eskalasi yang telah melihat presiden menyerang Fed karena suku bunga tinggi.

Powell, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, menyebut penyelidikan renovasi sebagai dalih untuk kampanye tekanan yang lebih luas tentang suku bunga.

"Ini tentang apakah Fed akan dapat terus menetapkan suku bunga berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi atau apakah kebijakan moneter akan diarahkan oleh tekanan politik atau intimidasi," katanya.

Setelah rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang positif untuk bulan Desember, Trump menyatakan bahwa menurutnya itu cukup rendah untuk membenarkan pemotongan suku bunga, mengkritik Powell atas suku bunga yang lebih tinggi.

Ruang kripto tetap tidak berubah, naik sedikit menjadi kapitalisasi pasar $3,36 triliun, dengan BTC melonjak ke lebih dari $96.500, menurut data Coingecko.

Berita Terkait: