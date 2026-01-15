Uang Ivy League Membeli Bitcoin Dan Ethereum: Dartmouth Mengungkapkan Kepemilikan IBIT, ETH Mini

BursaDEX+
Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/15 22:00
Dartmouth College, melalui Trustees of Dartmouth College, mengungkapkan posisi baru dalam BlackRock's iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), melaporkan 201.531 saham senilai $10.006.014 per 31 Desember 2025, menurut Formulir 13F yang diajukan pada 14 Januari. Pengajuan yang sama juga menunjukkan alokasi baru ke Grayscale Ethereum Mini Trust, pencatatan ganda eksposur BTC dan ETH yang langka di dalam buku ekuitas publik dana abadi Ivy League.

Dana Abadi Dartmouth Menambahkan Bitcoin Dan Ethereum

Pengamat pasar kripto segera menandai pengungkapan tersebut. MacroScope, sebuah akun analis yang melacak positioning institusional, membingkai pengajuan tersebut sebagai sinyal bermakna dari kompleks dana abadi: "Pengajuan yang sangat penting hari ini. Dalam 13F, Dartmouth College melaporkan memiliki 201.531 saham IBIT per 31 Desember, dinilai lebih dari $10 juta. Universitas ini juga melaporkan memiliki 178.148 saham Grayscale Ethereum Mini senilai $4,9 juta."

Pengajuan SEC memberikan angka yang tepat. Kepemilikan Dartmouth dalam Grayscale Ethereum Mini Trust tercatat sebesar $4.998.833 untuk 178.148 saham pada akhir kuartal, menempatkan alokasi gabungan Bitcoin dan Ethereum sekitar $15,0 juta dari kepemilikan 13F yang dilaporkan.

Dalam konteks portofolio 13F yang diungkapkan Dartmouth, kripto tetap menjadi bagian kecil daripada inti. Halaman ringkasan pengajuan mencantumkan "Form 13F Information Table Value Total" sebesar $393.306.686 di sembilan posisi. Dari perhitungan itu, IBIT mewakili sekitar 2,5% dari buku yang dilaporkan, dengan posisi Ethereum Mini menambahkan sekitar 1,3%.

Sisa kepemilikan terlihat seperti selongsong likuid dana abadi tradisional. Posisi terbesar Dartmouth adalah SPDR S&P 500 ETF Trust sebesar $227.897.664, bersama dengan alokasi besar ke pasar berkembang (iShares Core MSCI Emerging Markets sebesar $50.043.811), ETF faktor kualitas (GMO US Quality sebesar $42.153.006), dan ETF nilai (Vanguard Value sebesar $34.807.928).

Yang perlu dicatat, baik IBIT maupun Grayscale Ethereum Mini Trust tidak muncul dalam 13F Dartmouth sebelumnya untuk kuartal yang berakhir 30 September 2025, mendukung klaim bahwa kedua posisi tersebut adalah penambahan baru menjelang akhir tahun. Perlu dicatat, Dartmouth bukan pengalokasi kampus pertama yang merutekan eksposur kripto melalui pembungkus ETF. Brown University mengungkapkan posisi IBIT baru dalam 13F-nya tanggal 31 Maret 2025, 105.000 saham yang dinilai sekitar $4,9 juta, "upaya pertama" sekolah tersebut ke dalam kepemilikan ETF bitcoin spot pada kuartal itu.

Emory University bergerak lebih awal. Dalam pengungkapan Oktober 2024, sekolah yang berbasis di Atlanta tersebut melaporkan menempatkan $15,8 juta dari dana abadinya ke dalam ETF bitcoin yang diperdagangkan secara publik, dengan pengajuan menunjukkan sekitar 2,7 juta saham Grayscale's Bitcoin Mini Trust.

Dan di ujung lain spektrum adalah manajer dana abadi Harvard. 13F ekuitas publik Harvard Management Co. untuk kuartal yang berakhir 30 September 2025 menunjukkan IBIT sebagai posisi terbesar yang dilaporkan, 6.813.612 saham senilai sekitar $442,9 juta pada tanda penilaian pengajuan.

Pada saat berita ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan pada $96.284.

Grafik harga Bitcoin
