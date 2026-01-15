Vibe coding sedang meledak. Startup Nigeria ini ingin membuatnya aman

Vibe coding, model bertenaga AI di mana pengembang perangkat lunak—atau siapa pun—menggunakan prompt bahasa alami alih-alih menulis kode, bukan lagi sekadar meme Silicon Valley. Menjelang akhir 2025, ini telah menjadi salah satu cara tercepat untuk membangun perangkat lunak, memangkas biaya dan mempercepat pengembangan.

Dicetuskan oleh mantan peneliti OpenAI Andrej Karpathy pada Februari 2025, istilah ini menggambarkan pendekatan tingkat tinggi di mana AI menghasilkan aplikasi lengkap dari prompt sederhana. Ini memangkas tingkat pembakaran dana startup awal hingga 85–95%, memungkinkan alat Micro-SaaS yang dibangun akhir pekan menjangkau pelanggan berbayar dalam hitungan hari, dan membuat ide pendiri solo senilai $1 juta terasa dapat dicapai daripada mitos.

Di seluruh Afrika, di mana akses terhadap modal dan talenta teknik secara historis telah membatasi inovasi, daya tariknya jelas: ide kini dapat bergerak dari konsep ke produk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun kecepatan memiliki harga. Dan harga itu semakin terlihat dalam bentuk sistem yang rapuh, data yang bocor, dan kepercayaan yang rusak.

Inilah tantangan yang ingin diatasi oleh Cencori, startup AI Nigeria yang memposisikan dirinya sebagai "Cloudflare untuk AI."

Dari optimisme AI ke realitas infrastruktur

Cencori dimulai pada Juni 2025 bukan sebagai ide bisnis, tetapi sebagai kekhawatiran. Co-founder dan CTO, Bola Roy Banjo, menelusuri asal-usulnya ke pekerjaan awalnya sebagai Design Manager di FohnAI, platform keamanan digital, bekerja di persimpangan kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber pada 2024.

"Evolusi AI sangat cepat, dan kita tidak bisa begitu saja mempercayai keputusannya secara membabi buta," kata Banjo. "Saya mencoba memasukkan keamanan siber langsung ke dalam sistem AI, untuk mengamankan seluruh lanskap. Itu yang membawa ke Cencori."

Yang muncul adalah tesis: seiring produk AI berkembang biak, mereka akan membutuhkan lapisan infrastruktur seperti internet membutuhkan Amazon Web Services dan Cloudflare.

Dalam pandangan Banjo, aplikasi AI masa depan harus dilengkapi dengan etika, keamanan, dan keandalan yang sudah tertanam secara default, bukan ditambahkan setelah sesuatu rusak.

"Produk AI akan datang dengan masalah lain, etika, keamanan, dan kebocoran data," jelasnya. "Dengan Cencori, hal-hal tersebut sudah tertanam. Anda tidak perlu khawatir AI Anda membocorkan data sensitif atau mengekspos informasi pengguna."

Risiko tersembunyi dari vibe coding

Vibe coding, menurut Banjo, kuat tetapi berbahaya. Tidak seperti alat no-code, yang bergantung pada editor visual dan alur kerja terbatas, vibe coding memungkinkan AI menghasilkan seluruh basis kode dari prompt. Pengembang sering menerima output secara keseluruhan, mendorongnya langsung ke produksi.

Kecepatan itu memiliki konsekuensi.

"Ada banyak produk AI di luar sana sekarang, dibangun dengan cara ini," kata Banjo. "Dan kami sudah melihat kasus di mana aplikasi yang dikodekan dengan vibe mengekspos lokasi, nomor telepon, dan alamat ke internet publik."

Ini bukan risiko teoretis. Kebocoran data yang melibatkan model bahasa besar terjadi terus-menerus, karena model secara tidak sengaja menampilkan informasi pribadi atau sensitif yang tertanam dalam prompt, log, atau data pelatihan. Contoh yang menonjol adalah Paparan Database DeepSeek (Januari 2025), di mana lebih dari satu juta baris data log bocor dan Serangan 0-Click EchoLeak (Desember 2025), yang memungkinkan penyerang mengirim email yang dirancang khusus dengan "prompt tersembunyi". Bahkan OpenAI memperingatkan pengguna untuk tidak membagikan informasi pribadi, mengakui bahwa Large Language Models (LLM) dapat membocorkan data.

Pendekatan Cencori pragmatis daripada filosofis. Alih-alih mencoba "menyelesaikan etika AI" secara abstrak, platform ini berfokus pada mode kegagalan yang diketahui. Pengembang mengonfigurasi data apa yang harus dilindungi, termasuk email, nomor telepon, catatan internal, dan Cencori menegakkan batasan tersebut di tingkat infrastruktur.

"Kami sudah tahu jenis data yang dibocorkan LLM," kata Banjo. "Jadi kami membangun alat untuk menghentikannya, berdasarkan kasus penggunaan nyata."

Cloudflare untuk produksi AI

Jika Banjo memberikan visi teknis, co-founder dan Chief Operating Officer, Oreofe Ojurereoluwa Daniel memberikan kerangkanya. Dia menggambarkan Cencori sebagai "Cloudflare untuk produksi AI."

Sama seperti Cloudflare berada di antara situs web dan Internet, menangani keamanan, keandalan, dan perutean lalu lintas, Cencori memposisikan dirinya di antara aplikasi AI dan model yang mereka andalkan.

"Kebanyakan pembuat AI fokus untuk membuat sesuatu berfungsi," kata Daniel. "Tapi apa yang terjadi ketika pengguna mulai membayar? Bagaimana Anda menjamin uptime, keamanan, dan keandalan?"

Cencori menjawabnya dengan bertindak sebagai lapisan middleware. Salah satu fitur intinya adalah failover otomatis di seluruh penyedia AI utama. Jika OpenAI mengalami downtime, permintaan dialihkan ke Anthropic atau Gemini tanpa campur tangan pengembang.

"Ini seperti sakelar listrik," jelas Daniel. "Jika listrik dari jaringan mati, Anda beralih ke generator. Sistem kami melakukannya secara otomatis untuk AI."

Redundansi ini memungkinkan apa yang diklaim Cencori sebagai uptime 99,9% untuk aplikasi yang dibangun di platformnya, persyaratan penting karena produk AI bergerak dari eksperimen ke bisnis.

Daya tarik awal, taruhan nyata

Meskipun masih sebagian besar beroperasi secara diam-diam, Cencori sudah mendapatkan daya tarik.

Platformnya tertanam dalam basis kode tiga startup yang didukung Y Combinator: Sonarly, platform deteksi bug bertenaga AI; 1uI, platform UI generatif untuk membangun antarmuka asli AI; dan Laurence, "otak digital" AI untuk periklanan yang menggunakan model kuantitatif untuk mengotomatiskan pengeluaran iklan Amazon.

Secara kolektif, Daniel mengklaim penyebaran ini memproses lebih dari 20.000 permintaan setiap minggu. Selain itu, sekitar sepuluh pengembang solo menggunakan Cencori untuk proyek sampingan, beberapa di antaranya diharapkan para pendiri akan tumbuh menjadi perusahaan skala penuh.

Taruhannya tinggi. Seperti yang ditunjukkan Daniel, platform AI yang tidak aman dengan baik dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dia mengutip kasus di mana gambar pribadi dan data pribadi lolos ke media arus utama, situasi yang sebenarnya bisa dicegah dengan kontrol infrastruktur yang tepat.

"Dengan vibe coding, insiden ini hanya akan meningkat," katanya. "Kami membangun Cencori untuk menutup lubang-lubang itu sebelum menjadi bencana."

Membangun untuk Afrika, bersaing secara global

"Kami memahami lanskap Afrika," kata Daniel. "Biaya penting. Kompleksitas penting. Kami membangun Cencori dengan mengingat hal itu."

Dengan mengkonsolidasikan keamanan, observabilitas, keandalan, dan manajemen biaya ke dalam satu platform, Cencori bertujuan mengurangi beban keuangan dan kognitif bagi pembuat.

Integrasi memakan waktu kurang dari 20 menit, menurut para co-founder, detail penting di dunia di mana kecepatan menentukan adopsi.

Perusahaan saat ini dibiayai sendiri, didanai oleh tabungan pribadi dan dukungan dari teman dan keluarga, tetapi sedang dalam pembicaraan dengan investor untuk memperluas peta jalan infrastrukturnya.

Cencori bertaruh bahwa fase berikutnya dari inovasi AI tidak akan dimenangkan oleh mereka yang bergerak paling cepat sendirian, tetapi oleh mereka yang membuat kecepatan aman. Di dunia yang dipenuhi kode yang dihasilkan AI, perusahaan yang bertahan mungkin adalah perusahaan yang dibangun bukan hanya pada vibe tetapi pada fondasi yang kokoh di bawahnya.