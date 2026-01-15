BursaDEX+
Berita Kripto Minggu Ini | 07–14 Januari 2026

Penulis: MediumSumber: Medium
2026/01/15 22:57

Sentimen pasar: bitcoin naik kembali mendekati $95k dan sempat bergerak lebih tinggi, dengan likuidasi posisi short menambah momentum pergerakan. Selera risiko membaik di seluruh koin utama, sementara trader tetap memantau data inflasi AS dan narasi yang lebih luas "suku bunga selanjutnya?".

🏛️ Politik + regulasi (AS): rancangan undang-undang Senat yang ditunggu-tunggu diperkenalkan untuk membawa aturan yang lebih jelas ke pasar kripto, termasuk pengawasan pasar spot oleh CFTC dan garis baru seputar insentif stablecoin (imbalan vs bunga). Ini adalah salah satu "katalis kebijakan" paling penting yang diperhatikan trader sejak awal tahun.

🇮🇳 Pengetatan kepatuhan (India): India meluncurkan onboarding KYC/AML yang lebih ketat untuk pengguna kripto, termasuk pemeriksaan selfie langsung dan geo-tagging, saat otoritas mendorong bursa untuk meningkatkan standar verifikasi.

🏦 Institusi masih membeli: Strategy (sebelumnya MicroStrategy) melaporkan pembelian 13.627 BTC (sekitar $1,25 miliar) selama 5–11 Januari, menjaga tren "perbendaharaan korporat" tetap menjadi fokus.

💳 Stablecoin menjadi arus utama (sudut bisnis): Polygon mengumumkan akuisisi (Coinme dan Sequence) senilai lebih dari $250 juta, menandakan dorongan agresif ke infrastruktur pembayaran berbasis stablecoin yang teregulasi di AS.

😄 Fakta menarik minggu ini: stablecoin memproses estimasi $33 triliun transaksi pada 2025 (ya, triliun) — pengingat bahwa beberapa pertumbuhan terbesar kripto terjadi pada "perpipaan" yang membosankan di balik pembayaran, bukan hanya di grafik harga.

🔔 Itulah minggu ini. Tetap waspada, kelola risiko, dan pantau berita regulasi sama cermatnya dengan candle.

