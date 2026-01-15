Ekspansi futures kripto CME menambahkan kontrak Cardano, Chainlink dan Stellar ke jajaran teregulasi

Trader institusional dan ritel akan segera mendapatkan akses yang lebih luas ke cme crypto futures karena kontrak baru yang terkait dengan altcoin terkemuka bersiap diluncurkan di platform yang diatur.

CME Group akan meluncurkan futures Cardano, Chainlink dan Stellar

CME Group, pasar derivatif terkemuka di dunia, mengumumkan rencana untuk memperluas penawaran derivatif cryptocurrency yang diatur dengan futures Cardano (ADA), Chainlink (LINK) dan Stellar (Lumens) yang baru. Kontrak baru ini dijadwalkan akan aktif pada 9 Februari, menunggu tinjauan regulasi.

Peluncuran ini memperdalam kehadiran CME Group di derivatif kripto yang diatur dan memberi investor lebih banyak cara untuk melakukan lindung nilai atau mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga altcoin. Selain itu, produk-produk ini dirancang untuk menarik pengguna institusional dan trader ritel aktif yang sudah mengakses rangkaian aset digital bursa.

Ukuran kontrak dan struktur micro futures

Pelaku pasar akan dapat memperdagangkan kontrak standar dan kontrak micro futures di ketiga aset baru tersebut. CME Group akan mencatatkan futures ADA dengan ukuran 100.000 ADA bersama dengan Micro ADA futures sebesar 10.000 ADA per kontrak, menciptakan struktur berjenjang untuk ukuran akun yang berbeda.

Demikian pula, bursa akan menawarkan futures LINK sebesar 5.000 LINK dan Micro LINK futures sebesar 250 LINK. Namun, penyedia likuiditas dan trader canggih masih dapat memusatkan aliran di kontrak yang lebih besar, sementara trader yang lebih kecil mungkin lebih menyukai format mikro untuk penentuan ukuran posisi.

Untuk token Stellar, CME Group akan memperkenalkan futures Lumens dengan ukuran kontrak 250.000 Lumens dan Micro Lumens futures sebesar 12.500 Lumens. Yang mengatakan, struktur terpadu di ADA, LINK dan Lumens bertujuan untuk menyederhanakan margin dan manajemen risiko untuk strategi multi-aset.

Permintaan klien dan pematangan pasar

Menjelaskan langkah tersebut, Giovanni Vicioso, Kepala Global Produk Cryptocurrency CME Group, menyoroti minat klien yang kuat dalam alat manajemen risiko. Dia mencatat bahwa, mengingat pertumbuhan rekor kripto selama setahun terakhir, pelanggan menginginkan instrumen yang tepercaya dan diatur untuk mengelola risiko harga dan memperluas eksposur pasar.

"Dengan kontrak futures Cardano, Chainlink dan Stellar berukuran mikro dan lebih besar ini, pelaku pasar kini akan memiliki pilihan yang lebih besar dengan fleksibilitas yang ditingkatkan dan efisiensi modal yang lebih tinggi," kata Vicioso, membingkai ekspansi crypto futures baru sebagai respons langsung terhadap permintaan institusional dan profesional.

Bob Fitzsimmons, Wakil Presiden Eksekutif di Wedbush Securities Inc., mengatakan perusahaan mengakui terus matangnya pencatatan futures kripto yang diatur. Selain itu, dia mengonfirmasi Wedbush akan terus mendukung ekspansi produk CME Group untuk klien ritel dan institusional, menggarisbawahi dukungan pialang yang berkembang.

Martin Franchi, CEO NinjaTrader, menyebut perkembangan ini sebagai "momen penting" untuk industri futures. Dia berpendapat bahwa aset digital mencapai titik infleksi global karena mereka menjadi lebih mainstream dan terintegrasi ke dalam portofolio investor, dengan perdagangan futures semakin populer di kalangan investor ritel.

Justin Young, CEO dan Co-Founder Volatility Shares, menambahkan bahwa CME Group "sekali lagi menetapkan standar dalam inovasi" dengan penawaran ini. Sebagai salah satu trader terbesar futures kripto di dunia, Volatility Shares sangat ingin melihat lebih banyak produk keuangan yang diatur tersedia untuk perdagangan dan manajemen risiko.

Posisi dalam rangkaian cryptocurrency CME yang lebih luas

Produk baru ini akan bergabung dengan rangkaian cryptocurrency cme CME Group yang berkembang pesat, yang sudah mencakup futures Bitcoin, Ether, XRP dan Solana, serta opsi pada futures. Bersama dengan tolok ukur yang ada, pencatatan Cardano, Chainlink dan Stellar memperkuat peran bursa dalam penemuan harga aset digital institusional.

Untuk trader yang sudah terlibat dalam perdagangan futures cardano atau strategi altcoin serupa di platform lain, ketersediaan kontrak ADA, LINK dan Lumens di bursa derivatif utama AS dapat mengalihkan volume ke pasar yang diatur dan diselesaikan secara terpusat. Namun, seberapa cepat likuiditas terbentuk akan tergantung pada partisipasi pembuat pasar dan kebutuhan lindung nilai klien.

Metrik perdagangan rekor 2025 menggarisbawahi permintaan

CME Group menekankan bahwa peluncuran ini datang setelah aktivitas kuat 2025 di seluruh instrumen aset digitalnya. Perusahaan melaporkan rekor rata-rata volume harian futures dan opsi (ADV) sebesar 278.300 kontrak, setara dengan $12 miliar nosional, bersama rekor rata-rata open interest (OI) sebesar 313.900 kontrak, atau $26,4 miliar nosional.

Dalam futures saja, CME Group mencapai rekor ADV sebesar 272.200 kontrak, mewakili $11,7 miliar nosional, dan rekor rata-rata OI sebesar 253.600 kontrak, setara dengan $21,4 miliar nosional. Selain itu, aktivitas opsi meningkat, dengan rekor opsi ADV sebesar 4.100 kontrak ($231 juta nosional) dan rata-rata OI sebesar 60.400 kontrak ($5 miliar nosional).

Mengakses penawaran CME crypto futures baru

Pencatatan baru di segmen cme crypto futures dirancang untuk menyediakan alat lindung nilai yang lebih tepat dan eksposur efisien modal ke ADA, LINK dan Lumens. Yang mengatakan, trader masih perlu mengevaluasi persyaratan margin, kondisi likuiditas dan spesifikasi kontrak sebelum menerapkan strategi yang kompleks.

Pelaku pasar dapat menemukan detail teknis tambahan, spesifikasi kontrak dan sumber daya edukasi di portal produk kripto khusus CME Group di www.cmegroup.com/cryptolaunch. Karena permintaan untuk manajemen risiko kripto terstruktur tumbuh, CME Group tampaknya diposisikan untuk menangkap pangsa yang lebih besar dari aliran derivatif ritel dan institusional.

Singkatnya, peluncuran 9 Februari kontrak Cardano, Chainlink dan Stellar memperluas cakupan altcoin CME Group, menambahkan ukuran futures mikro dan standar baru, dan dibangun di atas volume perdagangan rekor 2025 dalam derivatif aset digital yang diatur.