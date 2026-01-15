LSEG meluncurkan Digital Settlement House untuk memungkinkan penyelesaian berbasis blockchain 24/7

London Stock Exchange telah meluncurkan Digital Settlement House.

DiSH adalah platform untuk penyelesaian pasca-perdagangan dengan deposit bank komersial yang ditokenisasi 24/7.

LSE telah menyambut berbagai ETP kripto, yang terbaru adalah ETP Bitcoin dan Emas oleh 21Shares.

London Stock Exchange Group telah mengumumkan peluncuran hub penyelesaian digitalnya, sebuah platform blockchain yang dirancang untuk menawarkan penyelesaian 24/7 untuk deposit bank komersial yang ditokenisasi.

LSEG secara resmi meluncurkan platform Digital Settlement House (LSEG DiSH) melalui siaran pers pada Kamis, 15 Januari 2026.

DiSH adalah platform berbasis blockchain yang akan menawarkan penyelesaian instan dan sepanjang waktu untuk jaringan pembayaran on-chain maupun off-chain.

Langkah besar bagi LSEG

Menurut LSEG, layanan inovatif ini menjembatani keuangan tradisional dan ekosistem aset digital, dengan transaksi Payment-versus-Payment (PvP) dan Delivery-versus-Payment (DvP) secara real-time.

DiSH akan mendukung berbagai mata uang dan yurisdiksi, dengan kemampuan ini tersedia secara akses terbuka di bawah divisi Post Trade Solutions London Stock Exchange Group.

"LSEG DiSH memperluas solusi kas dan mirip kas yang ditokenisasi yang tersedia di pasar, dan untuk pertama kalinya, menawarkan solusi kas nyata yang ditokenisasi di blockchain dengan memanfaatkan kas dalam berbagai mata uang yang disimpan di bank komersial," kata Daniel Maguire, kepala grup LSEG Markets dan chief executive officer LCH Group.

Maguire menambahkan bahwa layanan ini membawa manfaat seperti pengurangan risiko penyelesaian dan integrasi kas, sekuritas, dan aset digital yang ada ke dalam infrastruktur pasar saat ini.

Adopsi institusional terhadap solusi blockchain

Pasar keuangan global terus melihat institusi melirik solusi blockchain untuk proses pasca-perdagangan yang efisien, tangguh, dan interoperabel.

Pengenalan LSEG DiSH menambah momentum ini, dengan tujuan mengatasi tantangan seperti penyelesaian tertunda, likuiditas terfragmentasi, dan jam operasional terbatas.

LSEG ingin berada di garis depan ekonomi terokenisasi yang terus berkembang, dengan adopsi aset digital yang lebih luas meningkat di tengah pencapaian regulasi.

DiSH Cash menawarkan fitur tambahan, termasuk alat peminjaman dan peminjaman intraday yang dinamis.

Pengguna juga dapat memanfaatkan manajemen likuiditas yang dioptimalkan, proses penyelesaian yang tersinkronisasi, pengurangan timeline, dan ketersediaan jaminan yang ditingkatkan.

Peluncuran platform LSEG dibangun berdasarkan Proof of Concept (PoC) yang sukses yang dilakukan bekerja sama dengan Digital Asset dan konsorsium lembaga keuangan terkemuka.

PoC dijalankan di Canton Network.

Langkah-langkah sebelumnya, termasuk pengumuman platform perdagangan blockchain pada tahun 2023.

Pada September 2025, LSEG meluncurkan Digital Markets Infrastructure, sebuah platform untuk dana privat yang didukung oleh Microsoft Azure.

DMI menghadirkan solusi berbasis blockchain yang memanfaatkan manfaat skalabilitas dan efisiensi untuk memperkuat penerbitan aset, tokenisasi, dan distribusi.

Ini juga mencakup penyelesaian dan layanan aset pasca-perdagangan, dengan penggunaan dan dukungan mencakup berbagai kelas aset.

Post Trade Solutions baru-baru ini menerima investasi strategis dari 11 bank global besar karena integrasi keuangan tradisional dan digital semakin mendapat perhatian.

Peluncuran ETP kripto di LSE

Baru-baru ini, London Stock Exchange mendaftarkan 21shares Bitcoin Gold ETP (BOLD), sebuah produk yang diperdagangkan di bursa kripto baru yang menambah jumlah ETP kripto yang terus meningkat di bursa saham.

Perusahaan lain, termasuk Bitwise, juga telah memperluas akses ke produk investasi aset digital melalui listing LSE.

Persetujuan regulasi dari Financial Conduct Authority Inggris merupakan salah satu perkembangan kunci yang mendorong adopsi.

