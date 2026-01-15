BursaDEX+
BitMine Menyuntikkan $200 Juta ke Beast Industries untuk Menjelajahi DeFi

2026/01/15 22:56
BitMine Immersion Technologies Inc., sebuah perusahaan perbendaharaan Ethereum, telah mengumumkan investasi senilai $200 juta di Beast Industries. Kesepakatan ini, yang diperkirakan akan ditutup sekitar 19 Januari 2026, bertujuan untuk mengintegrasikan keuangan terdesentralisasi (DeFi) ke dalam platform layanan keuangan Beast yang akan datang, secara efektif melibatkan generasi muda.

Jeff Housenbold, CEO Beast Industries, menyebut investasi ini sebagai dukungan kuat terhadap tujuan perusahaan untuk menjadi merek hiburan terkemuka.

BitMine Berinvestasi $200 Juta di Beast Industries

Investasi ekuitas senilai $200 juta dari BitMine dirancang untuk memperluas operasinya di luar sekadar memegang aset perbendaharaan. Langkah ini sejalan dengan tujuan yang lebih besar dalam DeFi dan pengembangan ekosistem. Perusahaan ini telah lama menyatakan komitmennya untuk mengakumulasi ETH sebagai aset cadangan utamanya. Tujuan perusahaan adalah mencapai "alkimia 5%." Ini berarti memegang setidaknya 5% dari pasokan ETH.

Investasi terbaru BitMine akan mendukung pertumbuhan Beast Industries dan menghasilkan peluang baru dalam teknologi keuangan yang sedang berkembang. Thomas Lee, ketua perusahaan, berkomentar tentang kekuatan kemitraan ini.

Beast Industries berfokus pada pembuatan konten, produk konsumen, dan filantropi. Perusahaan yang dipimpin oleh MrBeast ini memiliki saluran YouTube dengan subscriber terbanyak di dunia, dengan lebih dari 450 juta subscriber dan lebih dari 5 miliar tayangan bulanan di berbagai platform.

Integrasi DeFi yang Akan Datang

Kemitraan ini menandai penggabungan signifikan infrastruktur kripto dengan ekonomi yang didorong oleh kreator, yang dapat mempercepat adopsi DeFi mainstream di kalangan audiens muda. Beast Industries telah mengembangkan berbagai penawaran fintech, termasuk perbankan, investasi, dan layanan terkait kripto. 

Kolaborasi ini dapat menambahkan fitur DeFi untuk meningkatkan platform layanan keuangan yang akan datang. Audiens luas MrBeast menghadirkan peluang substansial untuk orientasi aplikasi blockchain, sementara BitMine mendapat manfaat dari eksposur terhadap model hiburan dan perdagangan yang inovatif.

Sementara itu, perbendaharaan kripto ETH yang sedang berlangsung dari BitMine mungkin akan berhenti secara bertahap. Ini karena perusahaan mendekati batasnya untuk mengumpulkan uang tunai guna mendanai akuisisi. Jika pemegang saham memilih untuk memperpanjang batas melebihi 500 juta dalam ekuitas, perusahaan dapat melanjutkan strategi perbendaharaan kriptonya.

Postingan BitMine Menyuntikkan $200 Juta ke Beast Industries untuk Menjelajahi DeFi muncul pertama kali di CoinTab News.

