Kripto Apa yang Harus Dibeli Sekarang: Fear & Greed Index Memasuki 'Greed', DeepSnitch AI Senilai $1,2 Juta Menarik Perhatian Whale Saat Prediksi 100x Terus Berdatangan

Indeks ketakutan & keserakahan kripto utama berubah menjadi 'keserakahan' untuk pertama kalinya sejak Oktober saat Bitcoin menargetkan level psikologis $100K.

Akibatnya, banyak investor bertanya-tanya kripto apa yang harus dibeli sekarang untuk memanfaatkan kemungkinan rally akhir bulan ini.



Karena entry yang rendah dan performa yang mendorong presale-nya mencapai $1,2 juta, DeepSnitch AI adalah opsi yang layak bagi mereka yang bertaruh pada kenaikan asimetris.



Diluncurkan pada akhir Januari, DeepSnitch AI telah menarik whale setelah komunitas condong pada prediksi 100x.

Apakah pasar bullish sudah tiba?

Pada 14 Januari, Crypto Fear and Greed Index dari Alternative.me mencatat skor "keserakahan" sebesar 61, untuk pertama kalinya sejak pertengahan Oktober.

Indeks ini mengukur sentimen investor, tetapi meskipun presisi, metrik dapat bervariasi, itulah mengapa Indeks CMC tetap netral dengan skor 54.

Pada saat yang sama, Bitcoin mencapai $97K, jelas menargetkan level psikologis $100K. Terakhir kali target ini dimainkan adalah pertengahan November.

Meskipun Santiment mengungkapkan bahwa pemegang Bitcoin sedang menarik diri, prospek jangka panjangnya tetap bullish karena pasar menunjukkan tanda-tanda pembalikan bullish.

Dengan tekanan beli yang terus meningkat, banyak trader mencari tahu kripto apa yang harus dibeli sekarang untuk memposisikan diri mereka dengan baik menjelang kemungkinan rally.

Kripto terbaik untuk dibeli sekarang

DeepSnitch AI: Mengapa $DSNT menjadi salah satu favorit pasar di 2026?

Dengan Bitcoin kemungkinan menuju $100K, sentimen telah berubah menjadi bullish. Karena trader mengharapkan momentum berlanjut hingga akhir Januari, banyak yang bertanya-tanya kripto apa yang harus dibeli sekarang untuk memanfaatkan sepenuhnya pump tersebut.

DeepSnitch AI adalah kontestan yang layak. Dengan peluncuran hanya beberapa minggu lagi, dan $1,2 juta terkumpul dengan harga terjangkau $0,03469, momentum dan potensi 100x hanya kalah dari kasus penggunaan dunia nyata proyek ini.

Dengan suite prediksi dan analitik yang didukung oleh lima agen AI, DeepSnitch AI berjanji membuat trading harian lebih konsisten dan jauh lebih sederhana. Misalnya, Anda cukup menempelkan alamat kontrak ke antarmuka bergaya LLM dan menerima penilaian risiko yang jelas serta penanda ancaman seperti honeypot dan rug.

Kemampuan AI juga memungkinkan Anda melacak perubahan sentimen dan FUD sebelum menjadi masalah, yang sangat membantu dalam trading kripto yang cepat.



Secara keseluruhan, toolset memiliki potensi adopsi massal yang jelas, dan momentum presale membuat DeepSnitch AI menjadi salah satu pilihan kripto dengan keyakinan tinggi terbaik di 2026. Sementara FOMO terus meningkat saat presale mendekati akhir, pembaruan besar terakhir yang dirumorkan akan dirilis menjelang peluncuran dapat mendorong hype ke level astronomis.

BNB: Bisakah BNB melonjak melewati $1K segera?

Menurut CoinMarketCap, BNB turun ke $936 setelah pengujian gagal di $945 pada 14 Januari.



Jika Anda bertanya-tanya kripto apa yang harus dibeli sekarang, penurunan BNB bisa memberikan entry yang solid karena analis mempertahankan bahwa penembusan besar dimungkinkan.

Bahkan jika BNB anjlok kembali ke $928, level tersebut bisa berfungsi sebagai landasan peluncuran ke ketinggian baru jika momentum dipertahankan. Target berikutnya dalam skenario bullish adalah tinggi $1.066.

Atau, jika harga turun di bawah moving average dan downtrend berlanjut, penjual secara realistis dapat menghancurkan harga di bawah $800.

XRP: Apakah rally XRP sudah mati?

XRP turun ke sekitar $2,12 pada 14 Januari setelah lonjakan gagal menuju $2,20, menurut CoinMarketCap.

Pembeli mencoba mempertahankan moving average, tetapi tekanan jual tetap kuat karena bear terus menjual pada rally.

Jika XRP turun di bawah level ini, harga bisa tetap terjebak di dalam saluran turun, dengan $1,61 bertindak sebagai support kunci. Penembusan di bawah $1,61 akan meningkatkan risiko penurunan menuju $1,25.

Pada sisi bullish, penembusan di atas garis downtrend akan menandakan pergeseran tren jangka pendek. Ini dapat mengirim XRP menuju $2,70, dengan $3,10 sebagai target kenaikan berikutnya. Jika penembusan itu terjadi, XRP dapat dengan cepat muncul sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Kata akhir: Waktu terbaik untuk berinvestasi?

Bitcoin bergegas untuk meraih kembali $100K, tetapi karena harga masuk yang tinggi, banyak investor bertanya-tanya kripto apa yang harus dibeli sekarang untuk memanfaatkan pump tanpa menguras bank.

Karena baru-baru ini mengumpulkan $1,20 juta, DeepSnitch AI cukup menarik, terutama ketika mempertimbangkan entry terjangkau $0,03469 menjelang peluncuran akhir Januari.

Lima agen AI platform membuat trading lebih mudah sambil melindungi pengguna dari risiko umum, dari rug hingga jebakan likuiditas. Dengan hype komunitas yang berkembang dan prediksi 100x yang beredar, hanya masalah hari sebelum hype menjadi parabolik.

Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah sekarang – ikuti presale DeepSnitch AI dan lihat pembaruan komunitas terbaru di X dan Telegram.

FAQ

Kripto apa yang harus dibeli sekarang?

Karena DeepSnitch AI menggabungkan lima agen AI untuk memindai kontrak, memprediksi perubahan sentimen, dan mendeteksi risiko seperti rug dan honeypot, ia memiliki potensi adopsi massal. Selain itu, presale $1,2 juta dan entry terjangkau $0,03469 menjadikannya salah satu pilihan dengan keyakinan tinggi teratas untuk 2026.

Bagaimana Fear & Greed Index memengaruhi keputusan pembelian kripto?

Indeks berubah menjadi 'keserakahan', menandakan sentimen bullish. Trader sering menggunakannya untuk mengatur waktu entry ke kripto yang menjanjikan, mencari momentum sebelum rally potensial.

Kapan peluncuran DeepSnitch AI dijadwalkan?

Platform ini dijadwalkan untuk peluncuran akhir Januari, dengan antisipasi komunitas yang tinggi dan rumor pembaruan akhir yang berpotensi mendorong momentum presale lebih jauh.