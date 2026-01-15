Kejutan Eksplosif Dogecoin (DOGE) di Hari Valentine: Lonjakan 14,79%

Hari ini, Dogecoin (DOGE) berada di harga $0,1444. Harga ini mungkin tampak stabil, namun pasar di baliknya cukup aktif. Selama sehari terakhir, Dogecoin telah kehilangan 2,43% dari nilainya sementara volume perdagangan mencapai $3,07 miliar.

Kapitalisasi pasar DOGE saat ini adalah $24,31 miliar, yang menyumbang 0,74% dari total pasar. Ceritanya sama seperti sebelumnya menurut angka-angka ini. Permintaan masih tinggi, meskipun kepastiannya tidak cukup.

Sumber: CoinCodex

Dogecoin cukup bagus di puncaknya. Mencapai harga maksimum $0,7386 pada Mei 2021. Beberapa tahun lalu, harganya hanya masalah pecahan sen. Setelah puncak, koin tersebut mengalami siklus keruntuhan dan pemulihan.

Titik terendah dari siklus tersebut adalah di $0,0497 dan itu diikuti oleh pergerakan ke atas ke titik tertinggi dari siklus di $0,4806. Saat ini harga lebih berada di zona kehati-hatian daripada di zona kepercayaan.

Baca Juga: Dogecoin (DOGE) Eyes Ecosystem Expansion in Japan With Focus on RWAs and Regulated Web3

Harga Dogecoin Berjuang di Bawah Tekanan Bearish

Sentimen saat ini dari prediksi harga Dogecoin adalah negatif. Suasana tersebut disampaikan oleh indikator teknikal. Di antara 30 sinyal, 18 bersifat bearish dan hanya 12 yang bullish.

Sumber: CoinCodex

RSI berada di 57,52, menunjukkan bahwa DOGE berada di wilayah netral. Tidak oversold dan tidak terlalu panas. Indeks Fear & Greed berada di 61 yang menunjukkan bahwa bahkan dengan penurunan harga, keserakahan belum sepenuhnya hilang.

Sumber: CoinCodex

Support berada di $0,1450, kemudian $0,1430, dengan support yang jauh lebih kuat di sekitar $0,1403. Di sisi lain, level resistance berada di $0,1498 dan $0,1525. Level-level ini signifikan pada saat ini. Selama sebulan terakhir, DOGE hanya memiliki 40% hari positif dan volatilitas telah mendekati 7%. Pasar hidup tetapi arahnya tidak jelas.

Sumber: CoinCodex

Prospek Dogecoin Mengisyaratkan Pemulihan Jangka Panjang

Masa depan Dogecoin, bagaimanapun, meskipun memiliki kelemahan jangka pendek, menceritakan kisah yang berbeda. Prediksi menunjukkan bahwa harga akan naik sebesar 14,79% dan mencapai $0,1642 pada 14 Februari 2026.

Sumber: CoinCodex

Lokasi perkiraan untuk SMA 50 hari adalah $0,1486 dan untuk SMA 200 hari adalah $0,1838. Ini bukan target yang sangat tinggi, tetapi arahnya positif.

Sumber: CoinCodex

Pada tahun 2026, Dogecoin diperkirakan memiliki rentang perdagangan $0,1375 hingga $0,3207, dengan harga rata-rata $0,1817. Rentang ini menunjukkan kemungkinan pengembalian lebih dari 120% dari posisi saat ini. Meskipun inflasi masih sekitar 20 miliar DOGE ditambahkan tahun ini, DOGE berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin koin meme dan runner-up di antara aset proof-of-work.

Baca Juga: Dogecoin Price Analysis: $0.12 Support and Repeating Patterns Draw Market Attention