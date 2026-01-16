Hedera Memperoleh Dukungan Institusional saat Tokenisasi dan AI Mencapai Produksi

TLDR:

Hedera berkembang dari pengujian pilot menjadi implementasi institusional langsung di bidang keuangan, infrastruktur publik, dan sistem AI.



Aset tokenisasi terregulasi di Hedera beroperasi dalam kerangka hukum, pelaporan, dan kepatuhan yang ada secara global.



HashSphere memungkinkan model blockchain hybrid yang menyeimbangkan privasi, interoperabilitas, dan transparansi ledger publik.



Perangkat AI yang dapat diverifikasi memperkuat standar auditabilitas yang selaras dengan persyaratan regulasi dan perusahaan.

Hedera (HBAR) diperdagangkan pada $0,119 saat artikel ini ditulis, dengan volume 24 jam sebesar $186,5 juta. Token ini turun 5,38% selama sehari terakhir, sementara bertahan datar pada grafik mingguan.

Aksi harga ini terjadi ketika Hedera mencatat peningkatan daya tarik institusional di bidang tokenisasi, jaringan blockchain hybrid, dan infrastruktur AI yang dapat diverifikasi.

Tokenisasi Institusional Memasuki Alur Kerja Keuangan Terregulasi

Perkembangan Hedera 2025 mencerminkan meningkatnya kepercayaan institusional dalam infrastruktur ledger terdistribusi publik. Lembaga keuangan mengadopsi aset tokenisasi yang beroperasi dalam kerangka regulasi dan operasional yang sudah mapan.

Unit dana pasar uang Inggris dan gilts yang ditokenisasi diterbitkan di Hedera dan digunakan sebagai jaminan dalam perdagangan valuta asing langsung antara Lloyds Banking Group dan Aberdeen.

ETF Canary HBAR mulai diperdagangkan di Nasdaq, menandai tonggak penting bagi aset asli blockchain yang memasuki pasar modal tradisional.

Archax kemudian memfasilitasi transaksi di luar jam kerja untuk ETF tokenisasi tersebut selama hari libur pasar AS, menunjukkan fleksibilitas operasional tanpa mengubah struktur regulasi.

Aktivitas tambahan di seluruh ekosistem memperkuat tren ini. Australian Digital Dollar diluncurkan di Hedera menggunakan Stablecoin Studio, sementara KAIO memperluas akses ke dana alternatif.

Swarm memperkenalkan ekuitas dan komoditas tokenisasi yang patuh, termasuk saham AS dan emas. Asset Tokenization Studio milik Hedera menambahkan dukungan ERC-3643, melengkapi fungsi ERC-1400 yang ada untuk aset terregulasi.

Tokenisasi real estat institusional juga mengalami kemajuan. StegX mentokenisasi lebih dari $100 juta dalam aset menggunakan standar yang sadar yurisdiksi yang menyematkan persyaratan kepatuhan langsung ke dalam siklus hidup token.

Implementasi ini mencerminkan adopsi yang berfokus pada eksekusi daripada pengujian eksperimental.

Jaringan Hybrid dan AI yang Dapat Diverifikasi Memperkuat Kepercayaan Infrastruktur

Selain tokenisasi aset, Hedera memperluas perannya melalui infrastruktur hybrid dan alat akuntabilitas AI. HashSphere diluncurkan sebagai platform terkelola yang memungkinkan jaringan privat dan berizin untuk berinteroperasi dengan ledger publik Hedera.

Model ini memenuhi persyaratan perusahaan untuk privasi, kontrol yurisdiksi, dan pengawasan regulasi. HashSphere dimasukkan ke dalam inisiatif seperti Project Acacia Australia, yang mengeksplorasi penerbitan CBDC grosir dan interoperabilitas.

Di Qatar, sistem tanda terima digital pilot mendukung keuangan berbasis aset yang sesuai Syariah melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia teknologi. Akuntabilitas AI membentuk pilar lain dari strategi Hedera 2025.

Peluncuran AI Studio menyediakan perangkat sumber terbuka untuk membangun aplikasi AI yang transparan dan dapat diaudit. Hedera juga bergabung dengan Decentralized AI Society untuk menyumbangkan pengalaman perusahaan ke standar yang sedang berkembang.

EQTY Lab memperkenalkan platform Verifiable Compute yang mengintegrasikan perangkat keras NVIDIA Blackwell dengan Hedera Consensus Service untuk menautkan log komputasi AI yang tidak dapat diubah.

Pembaruan tata kelola mendukung upaya ini, karena Hedera Foundation menyempurnakan mandatnya dan Hedera Council diperluas dengan anggota dari sektor energi, teknologi, dan infrastruktur.

Secara keseluruhan, perkembangan ini memposisikan Hedera sebagai infrastruktur yang dievaluasi oleh institusi daripada teknologi yang sedang berkembang.

