Bitcoin Mundur ke $95.500 Saat Rebound dengan Tenang

Harga Bitcoin Mundur di Tengah Mereda Ketegangan Geopolitik

Bitcoin mengalami koreksi di bawah level $96,000 pada hari Kamis, didorong oleh perbaikan terkini dalam hubungan geopolitik di Timur Tengah, yang mengurangi permintaan safe-haven. Pergerakan cryptocurrency ini mencerminkan pendekatan hati-hati para trader saat mereka menilai level support kunci menjelang potensi volatilitas yang berkelanjutan.

Poin-Poin Penting

Bitcoin turun di bawah level support kritis saat sesi perdagangan AS dimulai, menimbulkan kekhawatiran atas momentum jangka pendek.

Beberapa trendline sedang sejajar saat bulls berupaya merebut kembali support mendekati angka $100,000.

Aksi ambil untung telah meningkat di kalangan investor jangka pendek menyusul puncak harga baru-baru ini.

Pasar tetap sensitif terhadap perkembangan geopolitik, mempengaruhi baik aset kripto maupun tradisional.

Ticker yang disebutkan:

Crypto → Bitcoin (BTC)

Sentimen: Netral

Dampak harga: Negatif. Penurunan dipicu oleh aksi ambil untung dan pergeseran momentum di tengah meredanya ketegangan geopolitik.

Konteks pasar: Koreksi bersamaan dengan berita positif dalam diplomasi global, namun trader tetap berhati-hati di tengah pengujian support teknikal.

Pasar Bereaksi Terhadap Perkembangan Geopolitik

Penurunan Bitcoin sebagian dipengaruhi oleh divergensi pasar yang lebih luas dari ekuitas dan logam mulia, yang menguat berdasarkan laporan bahwa ketegangan antara AS dan Iran sedang mereda. Sebuah tweet dari The Kobeissi Letter yang mengutip pernyataan Presiden Trump kepada Iran—bahwa ia tidak mencari perang—mempercepat sentimen risk-on di pasar tradisional, meringankan harga komoditas termasuk minyak.

Meskipun ada berita geopolitik yang positif, koreksi harga Bitcoin mengungkapkan fokus trader pada ambang batas teknikal. Level $94,000 tetap kritis bagi bulls untuk mempertahankan tren naik, menurut analis pasar seperti Daan Crypto Trades.

Analis pasar mengamati dengan cermat moving average eksponensial 200 hari, saat ini mendekati $99,555, sebagai zona resistance kunci. Penolakan sebelumnya pada level ini berkontribusi pada koreksi terkini. Sementara itu, level support yang lebih luas di sekitar $101,000 dan pembukaan mingguan di $93,500 terus menjadi titik fokus bagi trader yang merencanakan langkah berikutnya.

Analitik on-chain menunjukkan bahwa aksi ambil untung di kalangan pemegang jangka pendek telah meningkat, dengan sekitar 40,000 Bitcoin dipindahkan ke exchange selama 24 jam, sebagian besar dengan keuntungan. Perilaku ini menunjukkan potensi pergeseran dalam sentimen pasar, menekankan kehati-hatian di kalangan investor yang telah memegang Bitcoin hingga enam bulan.

Kontributor CryptoQuant Darkfost mencatat bahwa koreksi terkini telah mempengaruhi kemauan trader untuk hold, menekankan bahwa momentum kenaikan yang lebih tinggi dan konfirmasi yang lebih kuat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan mempertahankan tren naik saat ini.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Bitcoin Mundur ke $95,500 Saat Rebound Dengan Tenang di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan update blockchain.