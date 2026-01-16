Starlink meluncurkan pembayaran cicilan untuk paket internet di Kenya

Starlink, layanan internet satelit milik SpaceX, telah memperkenalkan pembayaran cicilan untuk mini kit-nya di Kenya, memangkas biaya di muka bagi pengguna karena berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan pelanggan yang melambat selama setahun terakhir.

Paket baru ini memerlukan pembayaran di muka KES 6.750 ($52,8), ditambah KES 16.250 ($125,8) untuk biaya aktivasi dan KES 3.010 ($23,3) untuk pengiriman, dengan sisa saldo dicicil selama enam bulan. Ini menambahkan KES 4.500 ($34,8) per bulan untuk kit selama enam bulan ke biaya berlangganan residensial standar KES 6.500 ($50,3).

Paket cicilan memangkas biaya di muka untuk peralatan Starlink, yang telah menjadi hambatan adopsi bagi sebagian besar pengguna. Ini kemungkinan akan meningkatkan akses di kalangan pengguna yang sensitif terhadap harga, terutama di daerah pedesaan dan kurang terlayani di mana pembayaran penuh di muka telah mengurangi adopsi. Dengan harga KES 27.000 ($209,1), mini kit kini memerlukan uang tunai di muka yang lebih sedikit, dengan lebih banyak biaya yang tersebar di pembayaran bulanan berulang.

Tangkapan layar checkout untuk mini kit Starlink. Sumber gambar: TechCabal

Mini kit Starlink diperkenalkan ke pasar Kenya pada September 2024, satu tahun setelah perusahaan diluncurkan untuk menawarkan alternatif yang lebih murah dari kit standar, yang berharga KES 49.900 ($386,46).

Sejak memasuki Kenya pada 2023, perusahaan telah berkembang pesat dalam enam bulan pertama, mencapai pangsa pasar 0,5%. Menurut data dari Communications Authority of Kenya, jumlah pelanggan naik dari 16.786 pada September 2024 menjadi 19.146 pada Desember 2025.

Namun, pertumbuhan melambat setelah perusahaan, pada November 2024, menghentikan pendaftaran baru di wilayah perkotaan padat seperti Nairobi dan Mombasa karena tantangan kapasitas. Pembekuan, yang tetap berlaku hingga Juni 2025, mengurangi momentumnya, dengan langganan aktif turun menjadi 17.066 pada Maret tahun itu.

Jeda tersebut menciptakan peluang bagi pesaing. Safaricom dan Airtel, operator telekomunikasi terbesar di negara itu, mulai menerapkan router 5G dengan harga di bawah KES 3.000 ($23), menargetkan pengguna pedesaan yang sama yang ingin dijangkau Starlink. Safaricom menguasai 35,6% pasar internet tetap Kenya, diikuti oleh Jamii Telecom (20,6%), Wananchi Group (12,7%), Poa Internet (12,5%), Ahadi Wireless (7,5%), dan Mawingu Networks (3,6%). Starlink mengikuti di posisi jauh (0,8%).