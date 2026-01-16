Permintaan Bitcoin sedang meledak, tetapi dealer secara mekanis memaksa stabilitas: Inilah harga pasti ketika bendungan retak

Bitcoin saat ini diperdagangkan di sekitar $96,000 karena arus masuk ETF spot dan posisi pasar opsi memberikan kekuatan mekanis yang berlawanan terhadap perilaku harga.

Harga saat ini berada tepat di luar kisaran antara sekitar $90,000 dan $94,000, sebuah pita yang bertahan meskipun terjadi lonjakan dan penurunan intermiten dalam permintaan spot melalui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin yang terdaftar di AS.

Kisaran harga Bitcoin Des – Jan (Sumber: TradingView)

Penembusan di atas $94,000 untuk mencapai setinggi $97,800 dalam harga intraday menjanjikan bagi mereka yang percaya Bitcoin telah selesai dengan siklus empat tahun. Namun, pertanyaan sekarang adalah apakah ini menandai awal dari bull run baru atau kebohongan yang didorong oleh katalis makro jangka pendek.

Arus masuk ETF melonjak saat Bitcoin menguji kisaran tertinggi baru

Menurut Farside Investors, arus masuk bersih di seluruh ETF Bitcoin spot AS mencapai total $840,6 juta pada 14 Jan, menyusul $753,8 juta pada sesi sebelumnya.

Itu membawa arus kumulatif sejak 8 Jan menjadi sekitar $1,06 miliar meskipun terdapat dua hari arus keluar material lebih awal dalam periode tersebut.

Pada tingkat spot yang berlaku, itu mewakili sekitar 11,000 BTC dalam kreasi bersih selama lima sesi, skala permintaan yang biasanya akan menekan harga lebih tinggi dalam kondisi yang kurang terbatas.

Struktur pasar opsi sejauh ini telah menyerap sebagian besar dorongan tersebut.

Data dari CryptoGamma menunjukkan posisi dealer agregat dalam konfigurasi gamma net-long, dengan perkiraan gamma bersih sekitar +386,000 pada spot mendekati $96,800.

Dalam rezim seperti itu, aktivitas lindung nilai dealer cenderung meredam volatilitas yang direalisasikan dengan menjual secara mekanis ke dalam pergerakan naik dan membeli ke dalam penurunan, memperkuat perilaku terikat kisaran di sekitar zona strike yang banyak diperdagangkan.

Model CryptoGamma menempatkan level referensi terdekat sekitar $96,000 di sisi atas dan $94,000 di sisi bawah.

Ini menandai area infleksi yang lebih rendah mendekati $91,500 jika spot menembus di bawah kisaran saat ini.

Metrik volatilitas mendukung gambaran kompresi.

Volatilitas terealisasi tujuh hari berjalan mendekati 32% tahunan, selaras dengan volatilitas tersirat at-the-money sekitar 33%.

Diterjemahkan ke dalam istilah harian, itu menyiratkan pergerakan tipikal sekitar 1,7%, atau sekitar $1,600 pada harga saat ini, konsisten dengan tape terkini.

Kedekatan pembacaan yang direalisasikan dan tersirat mencerminkan stabilitas harga pasar daripada akselerasi, bahkan ketika arus spot secara berkala melonjak.

Mengapa Bitcoin tetap terikat kisaran meskipun arus masuk ETF kuat

Interaksi antara kekuatan-kekuatan ini membantu menjelaskan mengapa aksi harga Bitcoin tampak terkendali meskipun arus masuk ETF besar.

Sementara kreasi ETF memperkenalkan permintaan spot nyata, posisi gamma panjang bertindak sebagai penyeimbang, menyerap arus kecuali mereka tiba dengan persistensi yang cukup atau bertepatan dengan pergeseran eksposur opsi saat kontrak bergulir atau berakhir.

Hasilnya adalah pasar yang dapat terlihat tenang berdasarkan konstruksi, bukan karena tidak adanya minat.

Data arus menekankan bahwa tawaran ETF tidak seragam.

Setelah arus keluar bersih sebesar $398,8 juta pada 8 Jan dan $250,0 juta pada 9 Jan, arus masuk dilanjutkan secara tidak merata, dengan $116,7 juta pada 12 Jan sebelum berakselerasi ke tengah minggu.

Pola itu menunjuk pada permintaan yang didorong ledakan daripada gelombang alokasi berkelanjutan, meningkatkan probabilitas bahwa harga tetap terkendali sementara gamma dealer tetap positif.

Waktu makro menambahkan lapisan lain pada pengaturan jangka pendek

Pertemuan kebijakan Januari Federal Reserve berakhir pada 28 Jan, menurut kalender Fed.

Pasar fokus pada jalur suku bunga untuk tahun 2026 di tengah perkiraan yang berbeda dari bank-bank besar dan perhatian yang meningkat terhadap sinyal kebijakan moneter.

Secara terpisah, Fed New York telah menguraikan rencana untuk lebih dari $55 miliar dalam operasi likuiditas antara pertengahan Januari dan pertengahan Februari.

Faktor-faktor ini penting karena rezim gamma panjang cenderung menekan volatilitas sampai diganggu oleh arus arah yang berkelanjutan atau penetapan harga ulang risiko eksternal.

Sesi berturut-turut dari arus masuk ETF besar yang dikombinasikan dengan penerimaan spot di atas ujung atas kisaran saat ini akan melemahkan efek stabilisasi lindung nilai dealer.

Sebaliknya, kelompok arus keluar ETF atau pergerakan risk-off yang didorong makro dapat bertepatan dengan peluruhan gamma, mengekspos level yang lebih rendah di mana arus lindung nilai membalikkan arah.

Untuk saat ini, keseimbangan tetap utuh

Perilaku harga Bitcoin mencerminkan pasar di mana kekuatan struktural melakukan sebagian besar pekerjaan, dengan permintaan ETF menguji batas atas kisaran yang terus diperkuat oleh posisi opsi.

Kisaran harga Bitcoin Nov – Jan (Sumber: TradingView)

Langkah menentukan berikutnya mungkin tergantung pada apakah persistensi arus atau dinamika posisi bergeser terlebih dahulu.

Apakah penembusan menciptakan tekanan berkelanjutan untuk menembus tekanan opsi, atau gagal memvalidasi langkah tersebut dan berisiko turun kembali untuk menguji level likuidasi sekitar $91,000 lagi?

