Lanskap aset digital baru saja menyaksikan keruntuhan profil tinggi lainnya yang membuktikan mengapa keamanan otomatis adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam siklus 2026. Pada tanggal 13 Januari, NYC Token yang baru diluncurkan dan terkait dengan mantan Walikota Eric Adams anjlok lebih dari 80% setelah pergerakan likuiditas mencurigakan terdeteksi di blockchain.

Sementara trader ritel terguncang dari ekstraksi modal yang tiba-tiba ini, smart money beralih ke ekosistem DeepSnitch AI. Proyek ini dengan cepat menjadi andalan bagi mereka yang berburu peluang presale kripto terbaik karena menawarkan alat pengawasan real-time.

DeepSnitch AI telah mengumpulkan lebih dari $1,19 juta saat mempercepat melalui Tahap 4 dari penawaran publiknya. Dengan token saat ini dihargai $0,03469, investor bergegas mengamankan posisi mereka sebelum kenaikan harga berikutnya muncul di dashboard.

Eric Adams NYC Token crash setelah pergerakan likuiditas mencurigakan

Pada tanggal 13 Januari, NYC Token jatuh dari kapitalisasi pasar $600 juta turun menjadi sekitar $110 juta dalam beberapa jam setelah konferensi pers Times Square-nya. Analitik on-chain mengidentifikasi wallet yang terkait dengan pembuat token yang menarik likuiditas USDC senilai $2,43 juta, dan hanya $1,5 juta yang pernah dikembalikan ke pool. Ini menyisakan sekitar $932 ribu yang hilang tanpa penjelasan yang jelas untuk dana yang hilang.

Fortune juga menyoroti bahwa pola ini mencerminkan token LIBRA yang bencana yang dipromosikan oleh Presiden Argentina Milei tahun lalu. Dalam kasus tersebut, 86% investor kehilangan gabungan $251 juta sementara satu deployer menggunakan taktik yang identik.

DeepSnitch AI memberikan pengawasan tingkat institusional untuk ritel

Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa "Interpretation Gap" di Web3 adalah risiko terminal bagi mereka yang tidak memiliki alat otomatis. DeepSnitch AI mengatasi ini dengan mendeteksi pola likuiditas mencurigakan dalam hitungan detik. Inilah mengapa DeepSnitch AI dianggap sebagai pilihan utama bagi siapa pun yang melihat peluang investasi presale di pasar yang penuh kebisingan.

Sebagian besar trader ritel kehilangan uang karena mereka menemukan informasi terlambat atau membeli ke dalam proyek yang secara struktural dimanipulasi dengan honeypot dan jebakan kepemilikan. DeepSnitch AI mengatasi ini melalui pembaruan v7-nya, yang mengaktifkan lapisan keamanan AuditSnitch.

Alat ini memungkinkan Anda untuk menempelkan alamat kontrak apa pun untuk menerima vonis instan berupa CLEAN atau CAUTION atau SKETCHY. Ini melakukan forensik on-chain mendalam yang sering terlewatkan oleh riset manual.

Pasar AI global diproyeksikan tumbuh 25 kali lipat pada tahun 2033 dan ekspansi besar ini kemungkinan akan membantu token tahap awal seperti DSNT untuk berkinerja baik di pasar. Sementara koin utama seperti Solana atau Ethereum memerlukan miliaran modal untuk menggerakkan harga, DeepSnitch AI menawarkan keuntungan asimetris pada harga saat ini $0,03469.

Analisis harga Solana

Pada tanggal 14 Januari, Solana dihargai sekitar $144 setelah naik 2,6% dalam 24 jam. Analis Brave New Coin Usman Ali melaporkan bahwa Solana terjebak dalam zona konsolidasi ketat sekitar $135–$140, di mana pembeli berulang kali masuk untuk mempertahankan support dekat $125–$130 tetapi belum menghasilkan keyakinan yang cukup untuk menembus tajam lebih tinggi. Analis melihat kisaran $135–$145 sebagai kritis — jika SOL dapat membalik dan bertahan di atasnya, ada ruang struktural menuju $165–$170, tetapi kegagalan untuk melakukannya dapat dengan mudah mengirim harga kembali turun menuju batas bawah kisaran sebelum upaya breakout lainnya. Pengaturannya adalah salah satu tekanan melingkar di bawah resistensi daripada tren yang jelas, dengan pelaku pasar mengamati titik keputusan ini dengan seksama untuk pergerakan arah berikutnya.

Bulls dan bears bergulat untuk kontrol Solana, Sumber: Brave New Coin

Analisis harga Ethereum

Pada tanggal 14 Januari, Ethereum dihargai sekitar $3.346 setelah melonjak hampir 7% dalam satu hari. Analis BNC Ahmed Ishtiaque melihat aksi harga Ethereum sebagai konstruktif secara teknis tetapi berada di ujung pisau, dengan ETH "mempertahankan" batas bawah dari channel naik yang telah menghasilkan posisi terendah yang lebih tinggi sejak akhir 2025 — pola yang menunjukkan pembeli masih masuk pada penurunan daripada menyerah. Dalam konteks ini, dia mengatakan area $3.600 telah muncul sebagai resistensi utama berikutnya, bukan sebagai target acak tetapi sebagai batas atas yang diproyeksikan dari channel, dan mencatat bahwa "ini terlihat seperti pola kelanjutan klasik setelah berbulan-bulan akumulasi," menyiratkan bahwa stabilitas terkini lebih merupakan absorpsi daripada distribusi. Namun, framing teknis yang optimis datang dengan peringatan: bertahan di atas level kunci seperti EMA55 harian dan tidak menembus support channel adalah penting, atau tesis bullish dapat dengan cepat terurai, meninggalkan ETH rentan terhadap tekanan korektif yang lebih dalam jika pembeli gagal mempertahankan momentum.

Outlook mingguan tetap optimis dengan target potensial mencapai area $3.800 hingga $4.000 pada akhir bulan. Kekuatan ini didukung oleh bulls yang mengendalikan aksi harga pada jangka waktu yang lebih panjang. Tetapi ETH perlu ditutup di atas $3.447 untuk mengonfirmasi pergerakan ini.

Kesimpulan

DeepSnitch AI adalah satu-satunya proyek yang memberikan trader ritel radar yang sama yang digunakan oleh raksasa institusional untuk menghindari jebakan rug pull. Dengan lebih dari $1,19 juta terkumpul dan Tahap 4 terjual habis dengan cepat, ini adalah presale kripto terbaik untuk mereka yang berburu keuntungan besar di 2026.

Aset matang seperti ETH dan SOL tidak dapat menandingi potensi pertumbuhan dari proyek utilitas dengan agen langsung dan hitung mundur peluncuran tiga minggu. Amankan tempat Anda di AI Syndicate sekarang sebelum pengumuman misterius turun dan jendela tertutup selamanya.

