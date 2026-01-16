Perdagangan Kripto di 2025 Menunjukkan Pergeseran Menuju Bitcoin dan Derivatif

Laporan tahunan 2025 Wintermute menyoroti pergeseran signifikan dalam bagaimana modal bergerak melalui pasar kripto tahun lalu. Meskipun likuiditas memasuki sektor ini, sebagian besar tetap terkonsentrasi di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan aset berkapitalisasi besar lainnya. Rotasi yang diantisipasi secara luas ke altcoin gagal terwujud.

Namun data aliran OTC Wintermute sendiri menunjukkan rally altcoin lebih pendek dan lebih lemah tahun ini: berlangsung sekitar 20 hari rata-rata dibandingkan dengan 60 hari pada 2024. Bahkan ide-ide baru seperti launchpad memecoin, token AI, dan bursa terdesentralisasi perpetual naik cepat dan turun sama cepatnya, menunjukkan siklus minat investor yang lebih pendek.

ETF dan DAT membantu menyebabkan konsentrasi ini dengan berfungsi sebagai saluran likuiditas ke token-token besar dan menjaga sebagian besar aliran agar tidak berpindah ke token yang lebih kecil. Wintermute juga mencatat bahwa seiring ETF dan DAT berkembang, likuiditas pun meningkat, tetapi tanpa rotasi yang luas, altcoin tidak dapat mempertahankan momentum yang berkelanjutan.

Sumber: Wintermute

Derivatif Mengambil Peran Utama pada 2025

Pada 2025, opsi dan derivatif lainnya berkembang pesat. Volume perdagangan OTC dan jumlah perdagangan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Strategi sistematis yang digunakan untuk mengelola risiko dan mencari pengembalian mendominasi taruhan tunggal pada arah harga.

Sumber: Wintermute

Dan eksekusi OTC menjadi lebih kritis karena trader menekankan perencanaan, kepastian, dan efisiensi. Aset pasar teratas bertindak lebih seperti investasi yang stabil, menunjukkan data dari Wintermute, dengan perdagangan menjadi semakin metodis dan kurang didorong oleh cerita jangka pendek.

Sumber: Wintermute

Siklus Kripto Empat Tahun Kehilangan Pengaruh

Laporan tersebut menyoroti, antara lain, bahwa siklus kripto klasik empat tahun menjadi semakin kurang relevan. Alih-alih mengikuti narasi waktu, hasil pasar 2025 ditentukan oleh konsentrasi likuiditas dan perhatian investor. Konsentrasilah yang menentukan kinerja, bukan siklusnya.

Wintermute berspekulasi bahwa mungkin ada perubahan di tahun depan jika ETF dan DAT memperluas mandat mereka, jika BTC dan ETH berkinerja cukup kuat untuk menghasilkan efek kekayaan, atau jika mindshare ritel beralih dari ekuitas kembali ke kripto.

Sumber: Wintermute

