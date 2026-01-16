BursaDEX+
Swift menyelesaikan pilot bersama tentang interoperabilitas aset digital

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/16 03:35
Swift telah mengumumkan penyelesaian sukses dari pilot interoperabilitas aset digital besar dalam kolaborasi dengan BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo, dan cabang blockchain Société Générale, FORGE. 

Uji coba penting ini mendemonstrasikan bagaimana obligasi tokenisasi dapat diterbitkan, ditukar, diselesaikan, dan dilayani secara mulus di sistem keuangan tradisional dan platform blockchain, semuanya sambil memfasilitasi pembayaran dalam mata uang fiat dan mata uang digital, termasuk stablecoin. 

Swift fokus penuh pada aset tokenisasi 

Menurut pengumuman yang dibagikan di X, pekerjaan terbaru Swift dengan Chainlink dan UBS Asset Management telah berhasil mendemonstrasikan bahwa menghubungkan aset tokenisasi ke jalur pembayaran yang ada adalah mungkin. 

Swift dilaporkan bekerja sama erat dengan SG-FORGE, memanfaatkan platform aset digital mereka dan stablecoin berdenominasi euro EURCV. Uji coba ini difokuskan pada proses pasar modal yang kritis, termasuk penyelesaian delivery-versus-payment dari obligasi tokenisasi, pembayaran bunga, dan penebusan obligasi, serta dukungan untuk pembayaran fiat dan stablecoin. 

Menurut postingan tersebut, BNP Paribas Securities Services dan Intesa Sanpaolo memainkan peran kritis selama uji coba, bertindak sebagai agen pembayaran dan kustodian, menangani fungsi institusional standar, dan dalam prosesnya, mengonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh pendukung adopsi blockchain: aset tokenisasi dapat terintegrasi dengan peran dan infrastruktur pasar yang sudah mapan. 

Uji coba ini telah digambarkan sebagai pertama kalinya Swift mengatur transaksi aset tokenisasi sebagai satu proses terkoordinasi yang menjembatani sistem blockchain dan tradfi. 

Pilot ini juga menyoroti tujuan Swift untuk bertindak sebagai lapisan koordinasi netral antara sistem keuangan tradisional dan ekosistem blockchain yang berkembang. Ini dibangun di atas rangkaian eksperimen aset digital Swift yang lebih luas, yang telah melibatkan berbagai mitra, termasuk UBS dan Chainlink, Citi, HSBC, dan beberapa lainnya, sambil memanfaatkan standar seperti ISO 20022. 

Apa selanjutnya setelah pilot Swift? 

Menurut Swift, karena serangkaian uji coba yang sukses ini sekarang selesai, mereka sekarang fokus pada penambahan ledger berbasis blockchain ke infrastruktur teknologi mereka. 

Ledger ini diharapkan pada awalnya berfokus pada memungkinkan pembayaran lintas batas real-time 24/7, yang dirancang dalam kolaborasi dengan lebih dari 30 bank di seluruh dunia.

"Dalam dunia multi-modal di mana aset dan platform baru berkembang pesat, kami bekerja bersama komunitas kami untuk mendorong era baru interoperabilitas," kata dokumen resmi. "Tujuan kami adalah untuk menghubungkan jaringan yang muncul dan bentuk nilai baru secara mulus, memberikan pengalaman terbaik yang selaras dengan tujuan G20 untuk pembayaran lintas batas." 

Semua itu seharusnya dibangun di atas fondasi kritis kepercayaan dan keunggulan operasional, memungkinkan transaksi instan dan tanpa hambatan di seluruh ekosistem keuangan global. 

Langkah ini merupakan langkah signifikan menuju adopsi mainstream tokenisasi di pasar modal dan diharapkan dapat menghubungkan ekosistem digital yang terfragmentasi tanpa perlu institusi yang ada meninggalkan jalur dan model mereka saat ini.

