Harga Solana menunjukkan divergensi bearish di $146 saat risiko penembusan meningkat

Harga Solana menunjukkan divergensi bearish pada resistensi tertinggi kisaran $146, menandakan momentum yang melemah dan meningkatkan probabilitas pullback menuju level support kisaran yang lebih rendah.

Aksi harga Solana (SOL) baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda peringatan dini setelah gagal merebut kembali resistensi tertinggi kisaran $146. Meskipun harga mencoba untuk naik lebih tinggi, momentum mulai melemah di bawah permukaan, dan grafik sekarang menampilkan divergensi bearish yang jelas, sinyal pembalikan klasik yang sering muncul di dekat zona resistensi utama.

Divergensi bearish terjadi ketika harga mencetak higher high sementara indikator momentum, seperti RSI, mencetak lower high (atau pembacaan yang lebih rendah), menandakan bahwa kekuatan kenaikan memudar meskipun harga mencoba untuk melanjutkan. Dalam kasus Solana, divergensi ini telah terbentuk dengan jelas di dekat zona resistensi $146.

Ini penting karena divergensi tidak acak. Divergensi sering muncul ketika momentum kenaikan didorong oleh lebih sedikit partisipan, atau ketika pembeli kehilangan kekuatan saat mendekati area supply kunci. Dalam banyak kasus, harga masih bisa naik lebih tinggi sebentar setelah divergensi terbentuk, tetapi sinyal ini menyoroti peningkatan kerentanan terhadap penolakan setelah tekanan jual masuk.

Fakta bahwa Solana tidak dapat merebut kembali $146 dan mencetak divergensi pada level tersebut memperkuat kasus bearish. Ini menunjukkan bahwa pasar kesulitan untuk mempertahankan kelanjutan dan bahwa penjual kemungkinan mempertahankan kisaran tertinggi.

Resistensi tertinggi kisaran $146 tetap menjadi batas atas kunci

Dari perspektif struktur pasar, level $146 tetap menjadi level yang menentukan. Kisaran tertinggi bertindak sebagai batas resistensi utama dalam lingkungan konsolidasi, dan kegagalan berulang untuk merebut kembali batas atas sering menghasilkan pergerakan rotasi ke bawah.

Ketidakmampuan Solana untuk menutup di atas $146 memperkuat gagasan bahwa supply hadir di harga yang lebih tinggi. Dalam kondisi breakout yang kuat, harga biasanya menembus resistensi dengan candle impulsif dan volume yang meningkat. Ketika harga terhenti dan malah mencetak sinyal momentum yang melemah, ini sering menunjukkan bahwa pergerakan ke atas kehabisan tenaga.

Selama SOL tetap di bawah resistensi ini, probabilitas breakout menurun dan kemungkinan rotasi korektif lainnya meningkat.

Point of control adalah pemicu breakdown kunci

Level utama berikutnya yang menentukan kelanjutan penurunan adalah Point of Control (POC). POC mewakili level harga di mana volume terbesar telah diperdagangkan dalam kisaran. POC sering bertindak sebagai titik keseimbangan penting: ketika harga bertahan di atasnya, struktur tetap lebih stabil; ketika harga menembus di bawahnya, kelanjutan penurunan menjadi lebih mungkin.

Untuk Solana, penembusan di bawah POC akan mengonfirmasi bahwa nilai bergeser lebih rendah dan akan memperkuat sinyal divergensi bearish. Ini karena divergensi saja tidak menjamin breakdown; divergensi menandakan kelemahan, tetapi konfirmasi sering datang melalui kegagalan struktural di zona support kunci.

Jika Solana kehilangan POC pada basis penutupan, ini akan memperkuat gagasan bahwa pembeli kehilangan kendali dan bahwa pasar bertransisi dari resistensi kisaran ke rotasi kisaran yang lebih rendah.

Target penurunan: support timeframe tinggi $117

Jika POC ditembus, tujuan penurunan utama berikutnya menjadi support timeframe tinggi $117, yang selaras dengan batas bawah kisaran perdagangan yang lebih luas. Level ini mewakili area berikutnya di mana permintaan kemungkinan akan masuk dan di mana pasar mungkin mencoba untuk stabil.

Rotasi menuju $117 akan konsisten dengan Solana tetap berada dalam kisaran yang telah diperdagangkan selama beberapa bulan terakhir. Struktur kisaran sering berputar antara resistensi dan support beberapa kali sebelum breakout yang menentukan terjadi. Dengan divergensi yang tercetak di puncak kisaran, pergerakan menuju support kisaran menjadi ekspektasi teknis yang lebih alami.

Penting untuk dicatat bahwa pergerakan ke $117 tidak secara otomatis menyiratkan kelanjutan bearish makro. Sebaliknya, ini akan mencerminkan kecenderungan pasar untuk berputar dan menyeimbangkan kembali dalam kisaran sampai breakout yang kuat terjadi, didukung oleh volume dan akseptasi arah.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Dalam jangka pendek, divergensi bearish Solana di $146 menunjukkan bahwa momentum kenaikan melemah dan risiko penolakan meningkat. Jika SOL tetap dibatasi di bawah resistensi tertinggi kisaran dan menembus di bawah Point of Control, probabilitas meningkat untuk pergerakan korektif yang lebih dalam menuju support $117.