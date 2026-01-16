X Melarang Proyek InfoFi, KAITO Anjlok 20% — Apakah Ini Akhirnya?

Keputusan X untuk memperketat aplikasi yang disebut InfoFi telah mengirimkan gelombang kejutan baru ke pasar kripto, menyeret beberapa token turun tajam dan memaksa pemikiran ulang di ceruk yang telah tumbuh erat terkait dengan platform media sosial tersebut.

Reaksi pasar langsung dipimpin oleh KAITO, token yang terkait dengan platform Kaito, yang turun sekitar 20% dalam satu hari ketika investor mencerna apa yang dilihat banyak orang sebagai ancaman struktural daripada penyesuaian kebijakan jangka pendek.

X Memperketat Postingan Berhadiah, Mengguncang Proyek InfoFi

Pergeseran dimulai dengan pernyataan publik dari Nikita Bier, kepala produk X, yang mengatakan bahwa perusahaan sedang merevisi aturan API pengembang untuk memblokir aplikasi yang memberi hadiah kepada pengguna untuk memposting di platform.

Bier mengatakan bahwa insentif ini telah memicu lonjakan balasan berkualitas rendah, postingan otomatis, dan apa yang ia gambarkan sebagai "AI slop," menurunkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

X mengonfirmasi bahwa akses API telah dicabut untuk aplikasi yang terpengaruh, dengan Bier menambahkan bahwa pengembang yang akunnya dihentikan dapat mencari bantuan untuk mengalihkan bisnis mereka ke platform lain seperti Threads atau Bluesky.

Pengumuman tersebut berdampak keras di kalangan kripto karena banyak proyek InfoFi dibangun di sekitar pengumpulan, analisis, dan monetisasi data X.

Platform seperti Kaito mengumpulkan postingan dari akun kripto besar untuk mengidentifikasi narasi yang sedang tren dan kemudian memberi hadiah kepada pengguna, sering kali dalam bentuk token, untuk menghasilkan konten atau keterlibatan. Model tersebut membuat mereka terpapar pada pembatasan apa pun terhadap akses API atau insentif postingan.

Meskipun X tidak menyatakan larangan langsung pada InfoFi sebagai kategori, efek praktis dari pemutusan postingan berhadiah adalah mengganggu mekanisme inti dari beberapa proyek dalam semalam.

Data pasar mencerminkan kejutan tersebut ketika token KAITO turun dari sekitar $0,70 menjadi sekitar $0,57 dalam beberapa jam, turun sekitar 17% hingga 20% pada hari itu, sementara volume perdagangan melonjak hampir 87% menjadi lebih dari $121 juta, menunjukkan reposisi paksa daripada likuiditas tipis.

Sumber: Coingecko

Token sekarang diperdagangkan lebih dari 80% di bawah tertinggi sepanjang masa sebesar $2,88.

Token COOKIE dari Cookie DAO mengikuti jalur serupa, turun lebih dari 20% dalam 24 jam menjadi sekitar $0,038, dengan volume juga meningkat, tanda bahwa pemegang sedang menilai kembali eksposur saat ketidakpastian menyebar.

Kaito, Cookie, Xeet Memikirkan Ulang Struktur Setelah Pergeseran Kebijakan X

Sumber: Coingecko

Di balik aksi harga terdapat perdebatan yang lebih dalam tentang apakah struktur insentif InfoFi berkelanjutan.

Kritikus telah lama berpendapat bahwa membayar pengguna untuk memposting mendorong perburuan perhatian dan konten otomatis, tuduhan yang mendapat kredibilitas saat timeline dipenuhi dengan balasan berulang yang dihasilkan AI.

Setelah pengumuman, pendiri Kaito Yu Hu mengatakan perusahaan akan menghentikan "Yaps" dan papan peringkat insentif terbuka, menggantinya dengan Kaito Studio, platform pemasaran berbasis tingkat yang lebih selektif yang dirancang untuk bekerja di X, YouTube, TikTok, dan saluran lainnya.

Hu membingkai pergeseran tersebut sebagai penyelarasan dengan kebijakan X dan preferensi merek yang berkembang untuk kampanye bertarget daripada distribusi massal.

Platform lain menggemakan penilaian ulang tersebut, dengan Cookie mengumumkan bahwa mereka menutup kampanye kreator Snaps setelah diskusi dengan X, mengutip kebutuhan untuk melindungi integritas produk data mereka dan tetap patuh pada aturan platform.

Xeet, proyek lain yang terjebak dalam perubahan, mengatakan semua kampanye telah dijeda sementara mereka mengevaluasi langkah selanjutnya dan menyelesaikan pembayaran yang tertunda.

Dalam setiap kasus, tim menekankan bahwa analitik atau bisnis data yang lebih luas mereka akan terus berlanjut, tetapi lapisan postingan berhadiah tidak lagi layak dalam bentuk sebelumnya.

Episode tersebut telah menunjukkan betapa tergantungnya sebagian besar lapisan sosial kripto pada platform Web2 tunggal.

Penggunaan alat moderasi otomatis X dan deteksi berbasis AI telah mengubahnya menjadi penjaga gerbang yang kuat, mampu membentuk kembali seluruh model bisnis dengan pembaruan kebijakan.

Ini juga mengintensifkan diskusi tentang alternatif, termasuk jaringan sosial terdesentralisasi dan strategi multi-platform, karena pembuat berusaha mengurangi risiko titik tunggal.