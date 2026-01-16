BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Sengketa pengalihan biaya Aave Labs memicu reaksi pasar, menyebabkan penurunan kapitalisasi pasar sebesar $500 juta.Sengketa pengalihan biaya Aave Labs memicu reaksi pasar, menyebabkan penurunan kapitalisasi pasar sebesar $500 juta.

Kontroversi Pengalihan Biaya Aave dan Reaksi Pasar

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/16 04:04
AaveToken
AAVE$175.48+2.83%
Capverse
CAP$0.13149+0.29%
Poin-Poin Penting:
  • Kontroversi perutean biaya Aave memicu penurunan kapitalisasi pasar sebesar $500 juta.
  • Kekhawatiran komunitas meningkat terkait sentralisasi dan perutean pendapatan.
  • Investor besar tetap optimis, meningkatkan kepemilikan AAVE mereka.
aave-fee-routing-controversy-and-market-reaction Kontroversi Perutean Biaya Aave dan Reaksi Pasar

Kekacauan tata kelola Aave terkait alokasi biaya swap menyebabkan kerugian kapitalisasi pasar sebesar $500 juta, menyoroti ketegangan internal saat tokoh-tokoh kunci Stani Kulechov dan Marc Zeller berselisih.

Perselisihan ini menggarisbawahi tantangan tata kelola dalam DeFi, mempengaruhi nilai pasar Aave secara signifikan, karena transaksi whale menjembatani kekhawatiran komunitas dan kepercayaan terhadap stabilitas protokol.

Artikel terkait

Zero Knowledge Proof (ZKP) Menonjol Dengan Prakiraan 1000x, Sementara Cardano & Monero Berhenti Sejenak

16 Januari 2026

Demam Whitelist Apeing Menyalakan Presale Kripto yang Akan Datang, FLOKI dan TRUMP Mengikuti di Belakangnya

15 Januari 2026

Peristiwa Terkini

Perselisihan perutean biaya terkini yang melibatkan Aave Labs telah menyebabkan reaksi pasar yang signifikan. Ketidaksepakatan publik mengenai perutean biaya swap memicu penurunan tajam dalam nilai pasar AAVE, mencerminkan kekhawatiran komunitas terhadap sentralisasi. Marc Zeller, Delegasi DAO Aave, mengatakan, "Sangat mengkhawatirkan bahwa biaya swap dari integrasi CoW Swap dialihkan ke dompet Aave Labs alih-alih perbendaharaan DAO; ini terasa seperti 'privatisasi terselubung.'"

Tokoh-tokoh kunci seperti Stani Kulechov dan Marc Zeller sangat penting dalam perselisihan ini. Kulechov membeli token AAVE senilai $10-15 juta, sementara Zeller mengungkapkan perutean biaya ke Aave Labs, memicu ketakutan akan privatisasi dalam komunitas Aave.

Dampak Pasar dan Respons Investor

Kontroversi ini mempengaruhi harga AAVE, menyebabkan penurunan hampir 19,5% dalam seminggu. Namun, akumulasi whale diamati selama periode ini, menunjukkan optimisme investor meskipun terjadi gejolak pasar.

Modal pasar AAVE turun secara signifikan, kehilangan sekitar $500 juta dalam kapitalisasi pasar. Situasi ini menyoroti keseimbangan yang rumit antara desentralisasi dan kontrol terpusat dalam protokol DeFi seperti Aave.

Tata Kelola dan Implikasi Masa Depan

Perselisihan ini memiliki implikasi di luar efek pasar langsung, berpotensi berdampak pada model tata kelola DeFi. Ketegangan antara entitas terpusat dan DAO dapat mengubah dinamika industri karena para pemangku kepentingan menuntut proses tata kelola yang jelas. Nandy membagikan wawasan tentang perilaku pasar terkini dalam konteks peristiwa-peristiwa ini.

Secara historis, kekhawatiran sentralisasi serupa telah menyebabkan volatilitas pasar. Perdebatan ini dapat mendorong perubahan dalam strategi tata kelola, karena data menunjukkan desentralisasi berkontribusi pada stabilitas, arah yang mungkin lebih disukai oleh banyak pemangku kepentingan.

Peluang Pasar
Logo AaveToken
Harga AaveToken(AAVE)
$175.48
$175.48$175.48
+3.66%
USD
Grafik Harga Live AaveToken (AAVE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30