Inilah mengapa saham BitMine bisa melonjak setelah investasi MrBeast

Harga saham BitMine terjebak dalam kisaran ketat setelah perusahaan mengumumkan investasi $200 juta di perusahaan MrBeast, saat investor menunggu hasil pemungutan suara pemegang saham penting.

Ringkasan Saham BitMine tetap dalam kisaran ketat setelah perusahaan berinvestasi di Beast Industries.

Pemungutan suara pemegang saham perusahaan berakhir pada hari Rabu dan hasilnya akan segera diumumkan.

Teknikal menunjukkan bahwa harga Ethereum akan rebound dalam waktu dekat.

BitMine, yang dipimpin oleh Tom Lee, melakukan investasi signifikan di Beast Industries, menggarisbawahi konvergensi keuangan digital dan ekonomi kreator.

Beast Industries, yang dijalankan oleh MrBeast, mengoperasikan platform media, produk konsumen seperti Feastables, dan divisi filantropi. Perusahaan ini juga berencana meluncurkan platform keuangan terdesentralisasi, yang kemungkinan akan beroperasi di Ethereum (ETH).

BitMine akan mendapat manfaat dari investasi ini, mengingat potensi pertumbuhannya, karena MrBeast (yang nama aslinya James Donaldson) adalah salah satu kreator konten paling populer di dunia. Selain itu, keterlibatannya dapat membantu meningkatkan harga Ethereum dalam jangka panjang, yang akan meningkatkan nilai asetnya.

BitMine telah menjadi pemegang Ethereum terbesar di dunia, memegang lebih dari 4,16 juta koin yang bernilai lebih dari $133 miliar. Tujuannya adalah pada akhirnya memiliki 6 juta koin dan mendapatkan keuntungan pasif dari staking. Perusahaan ini sudah mulai melakukan staking, langkah yang akan menghasilkan pendapatan tahunan jutaan dolar.

Sementara itu, saham BitMine juga akan bereaksi terhadap hasil pemungutan suara baru-baru ini mengenai langkah untuk meningkatkan saham yang diotorisasi dari 500 juta menjadi 50 miliar. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan hasilnya akan segera dirilis, setelah penghitungan selesai, kemungkinan pada rapat pemegang sahamnya.

Lee berargumen bahwa pemungutan suara tersebut akan membantu perusahaan mengumpulkan uang di pasar publik melalui aktivitas at-the-money. Dia juga mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut akan membantu perusahaan melakukan investasi oportunistik dan kemampuan untuk melaksanakan pemecahan saham.

Saham BitMine juga akan rebound seiring dengan rally Ethereum. Seperti yang kami tulis baru-baru ini, ada kemungkinan besar harga Ethereum akan melonjak ke $4.000 karena telah membentuk pola inverse head-and-shoulders pada grafik mingguan.

Teknikal harga saham BitMine menunjukkan breakout

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa harga saham BMNR tetap dalam kisaran ketat dalam beberapa minggu terakhir. Akibatnya, secara bertahap telah membentuk pola segitiga simetris yang dua garisnya akan segera bertemu.

Dalam sebagian besar kasus, konvergensi ini menghasilkan breakout ke salah satu arah. Namun dalam kasus ini, saham memiliki banyak katalis yang dapat menyebabkan breakout bullish.

Jika ini terjadi, level target kunci berikutnya yang perlu diperhatikan adalah di $65,46, level tertingginya pada Oktober tahun lalu. Target ini sekitar 100% kenaikan dari level saat ini.