CoinGecko Jajaki Penjualan Senilai $500 Juta Setelah 12 Tahun Sebagai Perusahaan Independen

Perusahaan yang berbasis di Malaysia ini telah mempekerjakan bank investasi Moelis untuk memberikan nasihat dalam proses yang dimulai pada akhir 2024.

Bobby Ong, CEO dan co-founder CoinGecko, menanggapi laporan tersebut pada hari Kamis melalui media sosial dan LinkedIn. Dia mengonfirmasi bahwa perusahaan secara rutin mengevaluasi peluang strategis tetapi tidak mengonfirmasi atau menyangkal adanya penjualan. "Kami berkembang, menguntungkan, dan melihat permintaan yang meningkat dari institusi seiring keuangan tradisional mengadopsi kripto," kata Ong.

Kesuksesan Bootstrapped Bertemu Konsolidasi Pasar

CoinGecko didirikan pada April 2014 oleh Ong dan TM Lee sebagai startup bootstrapped. Platform ini telah beroperasi selama hampir 12 tahun tanpa pendanaan eksternal atau modal ventura. Perusahaan hanya terdiri dari dua pendiri hingga 2018, ketika mereka akhirnya mulai merekrut staf tambahan.

Tiga sumber anonim yang mengetahui masalah ini memberi tahu media bahwa CoinGecko menargetkan valuasi sekitar $500 juta. Namun, satu sumber mencatat bahwa masih terlalu dini untuk menentukan valuasi akhir karena diskusi baru dimulai pada akhir tahun lalu. Baik CoinGecko maupun Moelis tidak memberikan komentar resmi mengenai transaksi potensial tersebut.

Sumber: @bobbyong

Pilihan Moelis sebagai penasihat menandakan CoinGecko mungkin menargetkan pembeli institusional Wall Street tradisional daripada perusahaan modal ventura kripto. Moelis telah memfasilitasi lebih dari $5 triliun transaksi di berbagai industri, termasuk kesepakatan profil tinggi seperti akuisisi Warner Bros Discovery oleh Netflix senilai $83 miliar.

Tahun Rekor untuk Merger dan Akuisisi Kripto

Eksplorasi CoinGecko terjadi selama lonjakan konsolidasi industri kripto yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut data dari Architect Partners, merger dan akuisisi kripto yang diungkapkan secara publik mencapai $37 miliar pada 2025, lebih dari tujuh kali lipat total tahun sebelumnya.

Angka 2025 melampaui ekspektasi analis sekitar $30 miliar dan menetapkan rekor baru untuk sektor ini. Volume kesepakatan meningkat 74% year-over-year menjadi 356 transaksi. Khususnya, 39 kesepakatan melebihi $100 juta dan 17 melampaui $500 juta.

Transaksi besar pada 2025 termasuk akuisisi platform derivatif Deribit oleh Coinbase senilai $2,9 miliar dan pembelian NinjaTrader oleh Kraken senilai $1,5 miliar. Perusahaan pembayaran juga melakukan langkah signifikan, dengan Stripe mengakuisisi Bridge dan Ripple membeli GTreasury, keduanya dengan jumlah melebihi $1 miliar.

Pakar industri memperkirakan 2026 akan melampaui angka rekor ini. Karl-Martin Ahrend, co-founder penasihat M&A kripto Areta, memberi tahu wartawan bahwa institusi keuangan tradisional sangat tertarik untuk mengakuisisi kemampuan aset digital di sektor stablecoin dan pembayaran.

Lanskap Kompetitif dan Tantangan Pasar

CoinGecko terutama bersaing dengan CoinMarketCap, yang diakuisisi Binance pada April 2020 dengan perkiraan $400 juta dalam kombinasi ekuitas dan token BNB. Kesepakatan itu memberikan tolok ukur untuk target valuasi CoinGecko saat ini.

Kedua platform mengalami penurunan traffic yang signifikan baru-baru ini. Traffic bulanan CoinGecko turun menjadi sekitar 18,5 juta pengunjung pada Desember 2025, turun dari 43,5 juta pada 2024. CoinMarketCap mengalami tantangan serupa, dengan traffic turun menjadi 64 juta dari 157 juta dalam periode yang sama.

Penurunan ini tampaknya terkait dengan peningkatan penggunaan chatbot AI untuk informasi kripto. Pengguna beralih ke alat AI percakapan daripada mengunjungi situs web agregasi data khusus untuk pengecekan harga dan informasi pasar.

Meskipun ada hambatan ini, Ong menekankan bahwa CoinGecko beroperasi dari posisi yang kuat. Dia mencatat bahwa perusahaan tetap menguntungkan dengan permintaan institusional yang tumbuh seiring keuangan tradisional mengadopsi pasar kripto.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Proses penjualan masih dalam tahap awal tanpa jaminan penyelesaian. CoinGecko belum mengonfirmasi apakah akan melanjutkan transaksi atau mempertahankan independensinya. Perusahaan menyatakan operasi berlanjut "seperti biasa" tanpa perubahan langsung pada cara menyampaikan data atau melayani pengguna.

Ong dan co-founder TM Lee menekankan komitmen mereka untuk menyediakan data kripto berkualitas tinggi yang tidak bias. Netralitas ini telah menjadi landasan pendekatan CoinGecko sejak pendiriannya, membedakannya di pasar di mana banyak platform telah menerima pendanaan eksternal yang dapat memengaruhi operasi mereka.

Waktu eksplorasi CoinGecko sejalan dengan tren industri yang lebih luas. Kejelasan regulasi telah meningkat secara signifikan, khususnya di Amerika Serikat di bawah administrasi baru. Suku bunga dan kondisi pasar juga menjadi lebih menguntungkan untuk transaksi besar.

Institusi keuangan tradisional secara aktif berusaha mengakuisisi kemampuan kripto daripada membangunnya secara internal. Ini menciptakan permintaan kuat untuk platform mapan seperti CoinGecko yang sudah memiliki teknologi terbukti, basis pengguna, dan posisi pasar.

Jalan ke Depan untuk Data Kripto

Penjualan potensial ini mewakili momen signifikan bagi salah satu penyedia data kripto independen tertua. Perjalanan 12 tahun CoinGecko dari proyek sampingan menjadi perusahaan yang mengeksplorasi valuasi setengah miliar dolar mendemonstrasikan kematangan industri kripto.

Apakah CoinGecko akhirnya dijual atau tetap independen, eksplorasi itu sendiri menyoroti betapa berharganya data kripto yang andal. Seiring adopsi institusional dipercepat dan keuangan tradisional memasuki ruang ini, platform yang menyediakan informasi pasar yang tepercaya dan komprehensif mendapatkan valuasi premium.

Bulan-bulan mendatang akan mengungkapkan apakah CoinGecko bergabung dengan tren konsolidasi atau melanjutkan jalur independennya. Untuk saat ini, perusahaan mempertahankan operasinya sambil diam-diam mengevaluasi apa yang mungkin ditawarkan masa depan.